Какую камеру видеонаблюдения купить для дома и дачи

Думаю, вы не раз слышали советы мамкиных самоделкиных о том, что старый смартфон можно использовать в качестве домашней IP-камеры. Дескать, ставишь её где-нибудь на полке с книгами или в зарослях домашней гортензии и следишь за всем, что происходит дома. Мне всегда казалось, что эти советы рассчитаны на то, что никто не будет им следовать, потому что совершенно непонятно, куда будут сохраняться записи, не говоря уже о том, что смартфон попросту не сможет обнаруживать движение, а будет писать видео непрерывно. Поэтому я бы предпочёл один раз потратиться, но купить нормальную камеру видеонаблюдения.

Отдельная камера видеонаблюдения, как по мне, — это очень нужная штука, особенно, если вы живёте не один. Стоит она откровенно недорого, но даёт намного больше, чем вы за неё платите. Благодаря ей можно контролировать домашних животных, следить за тем, как ваш ребёнок выполняет домашнее задание и что делает в ваше отсутствие.

Отдельно стоящая секьюрити-камера лучше, чем превращённый в неё при помощи написанного на коленке приложения старый смартфон. Поэтому, если вам нужно проследить за тем, что творится дома, купите специальный прибор.

В конце концов, камера — это отличное средство фиксации каких-то фактов. Допустим, вы не можете разобраться, кто из ваших домашних взял деньги с комода, потому что никто из них не сознаётся. Но благодаря камере можно будет просто посмотреть запись и раскрыть эту тайну. В общем, штука очень полезная.

Для чего нужны камеры видеонаблюдения

Смартфон на эту роль точно не подойдёт по нескольким причинам:

Во-первых, нужно иметь отдельное облачное хранилище, куда будут грузиться довольно большие объёмы данных;

Во-вторых, смартфон нужно поставить так, чтобы он стоял ровно и не падал, что вполне может случиться;

В-третьих, поле зрение камеры смартфона — даже ультраширокоугольной — как правило, уже, чем у IP-камер;

В-четвёртых, смартфон пишет видео непрерывно, а IP-камера включается и отключается при обнаружении движения;

В-пятых, смартфон не умеет самостоятельно удалять старые записи по истечении их актуальности;

В-шестых, смартфоны очень плохо записывают видео в условиях недостаточного освещения, в отличие от специальных камер.

IMILAB C21 может устанавливать соединение с вашим смартфоном, работая в качестве двустороннего инструмента видеосвязи.

В общем, сомнений вт ом, что для видеофиксации того, что происходит дома, нужна именно IP-камера, нет. Другое дело — какую выбрать. Ведь рынок буквально переполнен от продукции разных производителей. Однако одним из лучших решений считается IMILAB C21.

Это универсальная камера, которая будет следить за всем, что происходит у вас дома, в ваше отсутствие, а потом предоставит полный отчёт об этом в высоком качестве и с максимальной точностью.

Камера видеонаблюдения с датчиком движения

Чем хороша IMILAB C21:

Пишет видно в разрешении 2,5К (2560 x 1440)

Поддерживает запись видео в ночном режиме

Подключается к Wi-Fi и выгружает видео в облако

Поддерживает карты-памяти объёмом до 40 ГБ

Управляется голосом через Google Ассистента

Работает как интерком для двусторонней связи

Включает запись при обнаружении движения

Прямая трансляция на смартфон с приложением

Подвижная конструкция с обзором 360 градусов

Активация по обнаружению посторонних звуков

Камера IMILAB C21 управляется через фирменное приложение со смартфона. Вы можете в любой момент подключиться к ней и посмотреть, что происходит дома. Но особенно круто, что с её помощью можно не только наблюдать за происходящим, но и поговорить с теми, кто находится в помещении.

Бренд IMILAB принадлежит и развивается компанией Xiaomi. Поэтому не пугайтесь его неизвестности. За ним стоит производитель, с которым знаком практически каждый.

Такой себе односторонний FaceTime, когда вы видите и слышите своего собеседника, а он — только слышит вас. Это очень удобно в ситуации, когда ребёнок находится дома один, но почему-то не берёт трубку.

Купить IMILAB C21

Обычная цена IMILAB C21 — 49,99 долларов, или 3600 рублей. Однако вы можете приобрести камеру почти вполовину дешевле — всего за 2100 рублей. Добиться такой цены можно в рамках спецпредложения, которое начнёт действовать с 10:00 по Москве 11 октября и закончится в 23:59 мск 15 октября.

Чтобы получить скидку, нужно перейти по этой ссылке и добавить товар в корзину, а на этапе оформления заказа применить промокод DQGS63B9C21. Будьте внимательны: период действия кода ограничен 500 срабатываниями, поэтому, если вы собирались приобрести камеру, лучше не медлить.