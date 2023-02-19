Лучшие повербанки Xiaomi, которые быстро зарядят любой смартфон

Xiaomi выпускает множество вспомогательных аксессуаров для смартфонов. Беспроводные наушники, смарт-часы и фитнес браслеты — вещи популярные, но не самые необходимые. А вот портативный аккумулятор Xiaomi пригодится каждому. Даже владельцу Samsung или HONOR он точно не будет лишним, поскольку работают подобные устройства с абсолютно любыми смартфонами. Кроме того, все модели внешних зарядок Xiaomi сойдут и как повербанк в самолет: на борт вас пустят с каждой из них. Остается только разобраться, чем они отличаются и какой портативный аккумулятор купить.

Самый популярный повербанк Xiaomi

Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 3 является самым популярным у производителя. В нем сошлось все: дизайн, емкость, скорость зарядки, количество портов и цена. Этот повербанк Xiaomi выполнен в металлическом корпусе, что является большой редкостью для таких устройств, а на выбор доступен белый или темно-синий цвет.

Цена: от 1 500 ₽

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Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч, а максимальная мощность зарядки — 22,5 Вт. Это идеальный повербанк для Айфона, ведь Xiaomi Power Bank 3 поддерживает быструю зарядку 20 Вт. Ну а смартфоны Xiaomi будут заряжаться с мощностью 22,5 или 18 Вт. Портативный аккумулятор имеет четыре порта: 2xUSB-A, 1xUSB-C и 1xMicroUSB. Причем повербанк одновременно способен заряжать сразу 3 устройства. Вес этого чуда составляет 288 граммов.

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Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой

Чуть больше будет стоить Xiaomi Mi Wireless Power Bank. Весит он меньше (240 граммов), но в то же время обладает аналогичной емкостью 10000 мАч, а еще это — повербанк с беспроводной зарядкой. Так что Xiaomi Mi Wireless Power Bank станет отличным спутником для вашего флагмана.

Цена: от 2 100 ₽

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Максимальная мощность беспроводной зарядки — 10 Вт, а проводной — 22,5 Вт. Повербанк имеет по одному порту USB-A, USB-C и MicroUSB, но может одновременно заряжать до трех устройств.

Компактный повербанк на 10000 мАч

Самым легким повербанком на 10000 мАч среди продуктов китайского производителя является Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact. Весит он всего 200 граммов, однако в вашем распоряжении полный набор портов от пары разъемов USB-A до USB-C и MicroUSB.

Цена: от 1 500 ₽

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Корпус аккумулятора выполнен из пластика, а на выбор доступен только черный цвет. Компактный повербанк поддерживает зарядку мощностью 22,5 Вт. Причем как на выход, так и на вход. Чтобы полностью восстановить энергию Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact, понадобится 3,5 часа. То же самое касается и других внешних аккумуляторов от Xiaomi со схожей емкостью.

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Быстрый повербанк в компактном корпусе

А это самый быстрый повербанк в сегодняшней подборке. Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. Этот стандарт позволяет зарядить смартфон с аккумулятором на 5000 мАч от 0 до 100% чуть более чем за час. Отличный показатель!

Цена: от 2 500 ₽

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Есть и поддержка 20-ваттной зарядки для iPhone, но главным достоинством Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro, чья емкость составляет 10000 мАч, является компактность. Весит повербанк 212 граммов, а его закругленный корпус легко поместится в любой карман. Недостатков два: глянцевое покрытие и малое количество портов (1xUSB-A и 1xUSB-C).

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Самый маленький повербанк Xiaomi

Рекордсменом компактности является Xiaomi Power Bank Mini. Его емкость составляет скромные 5000 мАч, однако портативный аккумулятор весит 127 граммов. Позиционируется повербанк как женский, но, думаю, его практичность будет полезна вне зависимости от пола хозяина.

Цена: от 2 100 ₽

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При своих габаритах компактный повербанк поддерживает 20-ваттную зарядку Apple iPhone и 18 Вт мощности для других смартфонов. Минус очевиден: всего один порт USB-C. Еще можно придраться к цене, ведь Xiaomi Power Bank Mini дороже многих внешних аккумуляторов на 10000 мАч.

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Внешний аккумулятор на 20000 мАч

Примерно столько же, сколько и самая компактная модель, стоит повербанк Xiaomi на 20000 мАч. Полной емкости аккумулятора такой 438-граммовой махины хватит, чтобы 7 раз зарядить iPhone 8.

Цена: от 2 000 ₽

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Максимальная мощность зарядки на вход и выход составляет 18 Вт. А для подключения доступно 4 стандартных порта: 2xUSB-A, 1xUSB-C и 1xMicroUSB. Ничего удивительного, зато практично и дешево.

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Самый большой повербанк Xiaomi

Завершает подборку еще один рекордсмен — самый большой повербанк среди всех внешних аккумуляторов, которые выпускает Xiaomi. Он весит аж 656 граммов. По понятным причинам главным достоинством модели является не компактность, а емкость: 30000 мАч.

Цена: от 2 800 ₽

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Такая вещь идеально подойдет людям, которые любят порой отправиться в лес с палатками, или являются частыми пассажирами поезда Москва — Владивосток. На выбор доступны все необходимые порты от USB-C до MicroUSB в общем количестве из четырех штук, а максимальная мощность зарядки — 18 Вт.