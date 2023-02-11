Какую зарядку купить для Xiaomi, чтобы не угробить смартфон. Делюсь своим опытом

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Герман Вологжанин 0

Какую зарядку купить — вопрос, который часто задуют владельцы смартфонов Xiaomi, либо потерявшие адаптер с кабелем, либо столкнувшиеся с поломкой комплектного блока питания. Конечно, можно купить первый попавшийся аксессуар в магазине у дома, но в таком случае вы не получите желаемого результата скорости восстановления энергии, а еще рискуете просто угробить телефон. Чтобы никто не ошибся с выбором, я решил составить большой гид по зарядкам Xiaomi. С его помощью вы подберете оптимальное зарядное устройство для своего девайса, которое порадует и скоростью восстановления энергии, и высоким уровнем безопасности.

Какую зарядку купить для Xiaomi, чтобы не угробить смартфон. Делюсь своим опытом. Не каждый блок питания поддерживает быструю зарядку Xiaomi. Фото.

Не каждый блок питания поддерживает быструю зарядку Xiaomi

Какая зарядка подойдет для Xiaomi

Если скорость зарядки для вас не играет важную роль, то можете приобрести любой адаптер питания на 10 Вт. На эту роль, в частности, подойдет AMFOX AH-45. Он стоит меньше 200 рублей, но и заряжает аккумулятор на 5000 мАч 3 часа.

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Почти все смартфоны Xiaomi за исключением самых дешевых моделей наподобие Redmi 9A и Redmi 10A поддерживают зарядку 18 Вт. Такой блок питания ускорит процесс восстановления энергии батареи на 5000 мАч до 2 часов. А купить можно как дешевый адаптер, так и брендовую зарядку UGREEN. Обе отличаются высоким уровнем надежности.

Какая зарядка подойдет для Xiaomi. Зарядки UGREEN отличаются высоким уровнем надежности, но больше 18 Вт ваш смартфон принять не сможет. Фото.

Зарядки UGREEN отличаются высоким уровнем надежности, но больше 18 Вт ваш смартфон принять не сможет

Дешевая зарядка 18 Вт

Зрядка UGREEN 18 Вт

18 Вт — это далеко не быстрая зарядка телефона по современным меркам. Для многих смартфонов Xiaomi заявляет и более высокую мощность. Но, если вы подключите к своему девайсу, например, 65-ваттный блок от ноутбука, то на выходе получите не более 18 Вт. Все из-за собственных стандартов быстрой зарядки, которые использует Xiaomi.

Быстрая зарядка Xiaomi

Помимо 18-ваттного протокола Quick Charge 3.0, который поддерживается большинством смартфонов Xiaomi, китайская компания использует собственные типы быстрой зарядки. Чаще всего в 2023 году встречаются:

Разумеется, далеко не все смартфоны поддерживают такую мощность. Никакой опасности 120-ваттный блок для Redmi 9A, конечно, представлять не будет, однако вы знатно переплатите за аксессуар, получив на выходе 10 Вт. Поэтому перед покупкой настоятельно рекомендую уточнить информацию о поддержке того или иного стандарта быстрой зарядки на сайте Xiaomi:

  1. Откройте главную страницу mi.com.
  2. В поисковой строке наберите название смартфона.
  3. Выберите свою модель и перейдите в раздел «Характеристики».
  4. Уточните заявленную мощность, указанную в пункте «Аккумулятор» или «Питание и аккумулятор».
Быстрая зарядка Xiaomi. Чтобы не переплатить, уточните какую мощность зарядки поддерживает ваш смартфон. Фото.

Чтобы не переплатить, уточните какую мощность зарядки поддерживает ваш смартфон

Отрадно, что быстрые зарядки Xiaomi имеют обратную совместимость. То есть 120-ваттный блок выдаст и 67 Вт, и 33 Вт, а смартфон с поддержкой 120 Вт получит от 33-ваттного адаптера все, на что он способен. Но только в том случае, если вы купили официальную продукцию.

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Пойдем по порядку. Xiaomi 120W Charging — самый быстрый вариант, доступный на сегодняшний день. Такой блок питания способен зарядить смартфон с аккумулятором 5000 мАч менее чем за 20 минут. Цена — 2-3 тысячи в зависимости от магазина.

Быстрая зарядка Xiaomi. Зарядка выдает честные 120 Вт и поставляется с кабелем. Фото.

Зарядка выдает честные 120 Вт и поставляется с кабелем

Зарядка 120 Вт на Яндекс Маркет

Зарядка 120 Вт на AliExpress

Зарядка 120 Вт очень сильно нагревает телефон, в чем я лично убедился, купив Xiaomi 12T Pro. Поэтому в качестве альтернативы вы можете приобрести блок питания 67 Вт, заряжающий девайсы с аккумулятором на 5000 мАч за 40-45 минут. Цена — 1,5-2 тысячи рублей.

Быстрая зарядка Xiaomi. Этот адаптер совместим со смартфонами Xiaomi, поддерживающими более быстрый протокол зарядки. Фото.

Этот адаптер совместим со смартфонами Xiaomi, поддерживающими более быстрый протокол зарядки

Зарядка 67 Вт на Яндекс Маркет

Зарядка 67 Вт на AliExpress

Еще есть зарядка 33 Вт, которую можно использовать для восстановлении энергии смартфона, поддерживающего 67 и 120 Ватт. Со своей задачей этот блок питания справляется чуть более чем за час. Цена — 1 тысяча рублей.

Быстрая зарядка Xiaomi. Тот самый зарядник, который вы искали для своего Redmi Note 10 Pro или Xiaomi 11 Lite 5G NE. Фото.

Тот самый зарядник, который вы искали для своего Redmi Note 10 Pro или Xiaomi 11 Lite 5G NE

Зарядка 33 Вт на Яндекс Маркет

Зарядка 33 Вт на AliExpress

Отдельно отмечу еще два экземпляра. Если вы ищете зарядку Xiaomi 11, то купите блок питания на 55 Вт. Это максимальная мощность, которую поддерживает этот смартфон. Время зарядки — 50 минут, а цена блока питания — 900 рублей.

Быстрая зарядка Xiaomi. Быстрое зарядное устройство для Xiaomi Mi 11. Фото.

Быстрое зарядное устройство для Xiaomi Mi 11

Зарядка Xiaomi 55 Вт

Также в линейке Xiaomi есть GaN-зарядка. Это компактный блок питания, рассчитанный на 65 Вт. Идеально подойдет для ноутбука, но смартфон получит не более 18-55 Вт. Цена — 2 500 рублей.

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Беспроводная зарядка Xiaomi

В линейке китайского производителя есть смартфоны Xiaomi, поддерживающие беспроводную зарядку:

  • Xiaomi Mi Mix 2S;
  • Xiaomi Mix Fold и Mix Fold 2;
  • Xiaomi Mi 9 и Mi 9 Pro;
  • Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra;
  • Xiaomi 11, 11 Pro и 11 Ultra;
  • Xiaomi 12, 12 Pro и 12 Ultra;
  • Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra.

Эти устройства можно заряжать любой Qi-зарядкой. Например, Hoco CW23 Dual. Стоит она всего 1-1,5 тысячи рублей, но выдает в лучшем случае 10 Вт, а потому на восстановление энергии потребуется почти 3 часа.

Беспроводная зарядка Xiaomi. Хорошая беспроводная зарядка для флагманов Xiaomi и не только. Фото.

Хорошая беспроводная зарядка для флагманов Xiaomi и не только

Hoco на Яндекс Маркет

Hoco на AliExpress

Некоторые смартфоны Xiaomi поддерживают быструю беспроводную зарядку. Так, представители серии Xiaomi Mi 9 без приставки «Lite» готовы принять 20 Вт. Если вам требуется такая мощность, то возьмите подставку Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand. Сейчас ее цена упала и составляет всего 1 500 рублей.

Беспроводная зарядка Xiaomi. Быстрая и надежная беспроводная зарядка Xiaomi. Фото.

Быстрая и надежная беспроводная зарядка Xiaomi

Беспроводная зарядка 20 Вт

Флагманы Xiaomi 12 и Xiaomi 13 ушли еще дальше. Для них заявлена беспроводная зарядка 50 Вт, для реализации которой производитель выпустил Xiaomi Wireless Charger 55W. Цена — около 4 000 рублей.

Беспроводная зарядка Xiaomi. Это самая быстрая беспроводная зарядка в линейке Xiaomi. Фото.

Это самая быстрая беспроводная зарядка в линейке Xiaomi

Беспроводная зарядка на Яндекс Маркет

Беспроводная зарядка на AliExpress

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Автомобильная зарядка Xiaomi

Последняя часть подборки создана для тех, кому нужна зарядка в машину Xiaomi. Базовый вариант можно взять от любого более-менее надежного производителя. Например, Defender UCA-91 на 18 Вт. Но, если вам необходима высокая скорость, присмотритесь к автомобильной зарядке Xiaomi на 37 или 100 Вт.

Автомобильная зарядка Xiaomi. И в машину тоже можно купить зарядку Xiaomi! Фото.

И в машину тоже можно купить зарядку Xiaomi!

Автомобильная зарядка 37 Вт

Автомобильная зарядка 100 Вт

Если ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку, то возьмите Xiaomi Wireless Car Charger 20W. Эта подставка, которая стоит всего 2 500 рублей, является настоящим бестселлером.

Автомобильная зарядка Xiaomi. Эта зарядка должна быть у каждого автолюбителя, который пользуется флагманом Xiaomi. Фото.

Эта зарядка должна быть у каждого автолюбителя, который пользуется флагманом Xiaomi

Зарядка на Яндекс Маркет

Зарядка на AliExpress

А совсем недавно китайцы выпустили автомобильную беспроводную зарядку Xiaomi на 50 Вт. Это идеальный вариант для владельцев Xiaomi 12 и Xiaomi 13. Но и стоит Xiaomi Wireless Car Charger PRO 4-5 тысяч рублей.

Автомобильная зарядка Xiaomi. Самая быстрая беспроводная зарядка для авто. Фото.

Самая быстрая беспроводная зарядка для авто

Быстрая зарядка на Яндекс Маркет

Быстрая зарядка на AliExpress

Решайте сами, какую зарядку купить, отталкиваясь от возможностей своего смартфона и хотелок в плане скорости. Если остались вопросы — задавайте их в комментариях или в нашем телеграм-чате. Постараюсь ответить и дать дельный совет.

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