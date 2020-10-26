Почему Apple не имела права убирать зарядник из комплекта iPhone 12

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Иван Кузнецов 1

Этой осенью Apple объявила, что больше не будет комплектовать новые и старые iPhone блоком питания. В Купертино объяснили это заботой о природе. Дескать, почти у всех уже есть зарядные устройства разной степени мощности, от которых можно подзарядить новый смартфон, а дальнейшее оснащение бесплатными ЗУ приводит к тому, что пользователи начинают относиться к ним менее аккуратно, провоцируя рост объёмов электрического мусора. В принципе, звучит логично, ведь блоки питания, в отличие от кабелей, практически не подвержены износу, а значит, нет ничего зазорного в том, чтобы убрать из комплекта необязательный, по сути, аксессуар. Но так могут поступить только производители Android-смартфонов, но никак не Apple.

iPhone 12

Так выглядит комплект поставки iPhone 12

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Немногие обратили внимание на тот факт, что Apple поступила очень хитро. Убрав из комплекта поставки блок питания, в Купертино как бы ненароком заменили классический кабель Lightnin – USB-A на Lightning – USB-C. Получается, что зарядные устройства у пользователей действительно остаются от старых iPhone или iPad, вот только подключить к ним новые аппараты (и старые из новых партий, которые ЗУ тоже лишены) уже не получится. Для этого придётся либо приобретать старый кабель, который из продажи скорее всего скоро исчезнет, либо новый блок питания с USB-C-разъёмом.

Почему с iPhone 12 нет зарядника

Зарядка для iPhone

Теперь для зарядки iPhone нужно использовать именно такой блок питания, который стоит 2000 рублей. Старый не подойдёт

Что сделала Apple? Вопреки заявлениям о защите окружающей среды, компания спровоцировала появление колоссальной партии электрического мусора. Ведь теперь пользователи будут вынуждены заменить либо кабель, либо блок питания, а, значит, старые отправятся на свалку, потому что в будущем им не найдётся применения. Я уже не говорю о том, что тем самым Apple немного увеличит свои доходы за счёт продажи аксессуаров. Ведь в России и 20-ваттный блок питания, и кабель Lightning – USB-A оцениваются в 1990 рублей.

Интересный факт: в грузовой Boeing 777, на которых Apple возит айфоны по всему миру, влезает примерно 450 000 смартфонов. Сокращение габаритов коробки из-под iPhone в два раза позволит разместить в салоне около 900 000 аппаратов за раз.

Совершенно очевидно, что Apple не имела права поступать таким образом, если она действительно хотела помочь пользователям или защитить окружающую природу. Но самый трэш, конечно, ждёт нас впереди. Пройдёт ещё год или два, и в Купертино откажутся от разъёмов совсем. То есть все смартфоны компании лишатся разъёма Lightning и будут использовать беспроводную зарядку. Нам на это намекнули, представив зарядку MagSafe, которая заряжает их достаточно быстро. Соответственно, через год-два все ЗУ и кабели, которые пользователи накупят сейчас, тоже можно будет отправлять на полку или в мусорку.

Ятем Android удобнее iPhone

USB-C

Все Android-смартфоны используют USB-C-разъёмы, к которым подходят кабели разных производителей

А вот производители смартфонов под управлением Android имели полное право убрать зарядку из комплекта, даже не сговариваясь друг с другом. Дело в том, что сегодня на этом рынке есть общий стандарт, которым руководствуются ну практически все. Сами аппараты поставляются с разъёмом USB-C, а блоки питания к ним – с разъёмом USB-A. Поэтому какой бы смартфон вы ни взяли, он обязательно подойдёт к заряднику от другого. Из-за этого мы с женой в какой-то момент даже перестали понимать, где чей кабель.

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Это удобно, это безопасно и это безвредно для окружающей среды. Ведь сегодня, покупая новый смартфон, мы могли бы отказаться не только от блока питания и наушников, но даже от кабелей. Просто у нас их сегодня целых 5 штук, и все отличного качества. Словом, не тот шлак, что делает Apple. Поэтому давайте примем с честью, что то, что делает Apple, никак нельзя назвать пользой, потому что здесь даже не пахнет благими намерениями. То, что делает Apple, — это самый настоящий вред и живой природе, и кошельку потребителей.

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1 комментарий Оставить свой

  1. DrMeth

    Всем тут пока все равно какое мракобесие у Эпла. Жаль если найдутся подражатели.

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