Насколько iPhone 12 мощнее самых топовых смартфонов на Android

Несмотря на то что издавна пользователи iPhone были вынуждены оправдываться за слабые процессоры своих смартфонов, мотивируя это хорошей оптимизацией, со временем Apple поняла, что на одной только оптимизации далеко не уедешь. Поэтому вот уже несколько лет все новые iPhone оснащаются довольно мощными чипами. Настолько мощными, что они в большинстве своём превосходят топовые решения Qualcomm, которая является главным поставщиком процессоров для флагманов под управлением Android. Не стал исключением и A14 Bionic.

Samsung, Xiaomi и OnePlus высмеяли новый iPhone 12

Любой iPhone 12, независимо от модификации, обходит любые Android-смартфоны как в синтетике, так и в реальных сценариях использования. Сказывается не только перевод процессора A14 Bionic на 5-нанометровый технологический процесс производства, но и серьёзный апгрейд его графической составляющей, благодаря чему «камень» вывозит любые нагрузки в сценариях, которые предполагают работу с мультимедиа.

Сравнение iPhone 12 и Android-смартфонов

На роль объективного бенчмарка был выбран Geekbench 5. Он продемонстрировал вот такие результаты:

iPhone 12 : одноядерный тест – 1593 балла, многоядерный – 3859 баллов;

: одноядерный тест – 1593 балла, многоядерный – 3859 баллов; iPhone 11 Pro Max : одноядерный тест – 1334 балла, многоядерный – 3517 баллов;

: одноядерный тест – 1334 балла, многоядерный – 3517 баллов; Asus ROG 3 : одноядерный тест – 974 балла, многоядерный – 3393 балла;

: одноядерный тест – 974 балла, многоядерный – 3393 балла; Galaxy S20 Ultra : одноядерный тест – 985 баллов, многоядерный тест – 3294 балла;

: одноядерный тест – 985 баллов, многоядерный тест – 3294 балла; OnePlus 8T : одноядерный тест – 887 баллов, многоядерный – 3203 балла;

: одноядерный тест – 887 баллов, многоядерный – 3203 балла; Galaxy Note 20 Ultra : одноядерный тест – 811 баллов, многоядерный – 3076 баллов;

: одноядерный тест – 811 баллов, многоядерный – 3076 баллов; Google Pixel 5: одноядерный тест – 596 баллов, многоядерный – 1617 баллов.

Чем лидар в iPhone 12 отличается от ToF-сенсоров в смартфонах на Android

При прямом сравнении iPhone 12 и iPhone 11 Pro Max видно, что новинка обходит прошлогоднюю модель в производительности на 19 и 10% в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Это неплохой прирост, хоть и не критический. Другое дело, что ни один Android-смартфон не смог даже близко подобраться к новинке. Наилучший результат из представленных в списке аппаратов продемонстрировал игровой Asus ROG 3 с процессором Snapdragon 865 Plus. Но даже ему не удалось преодолеть отметку в 1000 баллов за одноядерный тест.

Разница в скорости iPhone 12 и Android

Роль практического, а не синтетического теста исполнил монтаж видео в приложении Adobe Premiere Rush. Его цель заключается в том, чтобы выяснить, сколько времени потребуется смартфонам, чтобы перекодировать небольшое видео из 4К в Full HD.

iPhone 12 – 26 секунд;

– 26 секунд; iPhone 11 Pro Max – 45 секунд;

– 45 секунд; Galaxy S0 Plus – 1 минута 13 секунд;

– 1 минута 13 секунд; Galaxy Note 20 Ultra – 1 минута 16 секунд;

– 1 минута 16 секунд; Asus ROG 3 – 1 минута 35 секунд;

– 1 минута 35 секунд; OnePlus 8T – 1 минута 38 секунд;

– 1 минута 38 секунд; Google Pixel 5 – 2 минуты 52 секунды.

В обработке видео разрыв получился ещё более ощутимым, чем в бенчмарке, который измеряет только синтетический потенциал и который по логике вещей должен быть даже больше, чем в практическом сценарии использования. Если в синтетике iPhone 12 не так уж сильно превосходил прошлогодний iPhone 11 Pro Max, то здесь разница получилась почти двукратной, а в случае с Android-смартфонами — четырёхкратной. Новинка перекодировала видео за рекордное время, продемонстрировав весь потенциал 5-нанометрового техпроцесса, мощной графики и, куда уж без неё, оптимизации.

Угадайте, что есть у дешёвого Android-смартфона и нет у топового iPhone 12 Pro?

Сумасшедшие могут сколько угодно обвинять производителей Android-смартфонов и уличать Apple якобы в обмане, но, как по мне, эти тесты получились достаточно наглядными, чтобы продемонстрировать превосходство новых iPhone не только над прошлогодними моделями Apple, но и над актуальными флагманами конкурентов. Ведь если с бенчмарками наверняка можно что-то намухлевать, как это неоднократно делала Huawei, то вот с рендерингом видео, пожалуй, придумать что-то будет довольно сложно. Поэтому, если вы ищете самый мощный смартфон, наверное, ваш выбор ограничивается устройствами Apple.