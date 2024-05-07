4 отличных телефона с картой памяти, на любой кошелек. Их не стыдно посоветовать

Не так давно с одним из подписчиков мы обсуждали вопрос актуальности карт памяти в телефонах. Я был против их применения, но он со мной не согласился. Поэтому сама собой появилась идея написать статью с подборкой лучших телефонов, имеющих на борту карту памяти. Если вы носите с собой медиатеку, снимаете много видео в формате 4K или хотите загрузить несколько фильмов перед долгой поездкой, вот вам несколько хороших моделей в разных ценовых категориях. Тут выбирать было сложнее всего так как моделей с картой памяти все еще много. Но я сделал свой выбор, а соглашаться с ним или нет — решать вам.

Лучшие телефоны с картой памяти

Samsung Galaxy A54 5G — хороший смартфон Самсунг

Samsung Galaxy A54 5G значительно лучше, чем все остальные телефоны с расширяемой памятью, существующие на сегодняшний день. Многие благодарны Samsung за то, что она решила сохранить возможность расширения памяти, хотя и отказалась от аудиоразъема в Galaxy A54. Вы по-прежнему можете использовать Bluetooth для воспроизведения звука в наушниках, но слот для карты памяти ничем не заменишь.

Samsung поддерживает свои телефоны серии A очень хорошими камерами, гарантированными обновлениями программного обеспечения в течение пяти лет и рейтингом защиты от воды и пыли IP67.

Но больше всего в этом телефоне вам понравится не это. Великолепная 6,4-дюймовая AMOLED-панель с частотой 120 Гц просто шикарна. Она достаточно яркая на солнце и обладает великолепной глубиной и четкостью цвета. Прекрасный дисплей уравновешивает дешевый пластик корпуса, и вы всегда можете надеть чехол, чтобы скрыть ощущение пластика в руке. Имейте в виду, что процессор Exynos 1380 не лучшим образом подходит для тяжелых игр.

Дисплей: 6,4-дюймовый AMOLED, 120 Гц, HDR10+, Gorilla Glass 5

Чипсет: Samsung Exynos 1380

Память: 6 ГБ/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ/256 ГБ UFS 2.2

Карта памяти: да

Основная камера: 50 Мп + 12 Мп + 5 Мп

Фронтальная камера: 32 Мп

Аккумулятор: 5 000 мАч

Мощность зарядки: 25 Вт

Защита: IP67

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OnePlus Nord N30 5G — недорогой OnePlus

Как и многие другие хорошие бюджетные телефоны на базе Android, OnePlus Nord N30 5G оснащен 6-нм чипсетом Snapdragon 695 5G. В слот можно вставить карту памяти microSD, чтобы оментально увеличить объем памяти.

У Nord N30 5G много интересных функций, но самая крутая из них — зарядка SUPERVOOC мощностью 50 Вт. Это невероятно высокая скорость зарядки, которую вы точно не найдете ни в одном другом телефоне с возможностью расширения памяти.

Говорят, что камера на 108 Мп предлагает хорошие снимки, но это не совсем так. На самом деле качество снимков могло бы быть и получше. Однако вы по достоинству оцените быстрый 6,27-дюймовый IPS LCD дисплей с частотой 120 Гц. А еще OnePlus обещает только одно обновление ОС для этой модели, но вы получаете три года гарантированных обновлений безопасности.

Дисплей: 6,72-дюймовый 120 Гц LCD

Чипсет: Snapdragon 695 5G

Память: 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ/256 ГБ UFS 2.2

Расширение памяти: да

Основная камера: 108 Мп + 2 Мп + 2 Мп глубина

Фронтальная камера: 16 Мп

Аккумулятор: 5 000 мАч

Зарядка: 50 Вт SUPERVOOC

Защита: IP54

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Sony Xperia 1 V — лучший телефон Сони

Расширение карты памяти и 3,5-миллиметровые разъемы для наушников практически исчезли в смартфонах высокого класса. Хорошо, что Sony, похоже, не беспокоится о том, что делает остальная индустрия, и выпустила Xperia 1 V с обоими опциями. Этот телефон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, который использовался во флагманах 2023 года, но он по-прежнему достаточно мощный для любых приложений. Он оснащен 12 ГБ оперативной памяти и поставляется с 256 ГБ встроенного хранилища.

Доступный в зеленом или черном цвете, это элегантный телефон с тремя камерами на задней панели. Основная камера на 48 Мп, а также 12 Мп телеобъектив и 12 Мп ультраширокоугольная камера. Еще одна редкость, с которой поставляется этот телефон, — 3,5-мм разъем для наушников.

Программная поддержка этого телефона могла бы быть лучше, хотя он уже обновлен до Android 14. Телефоны Sony часто ориентированы на создателей контента, и если вам нужно быстро сохранить высококачественное видео на карту памяти, в вашем распоряжении порт USB-C 3.2 с поддержкой скорости 5 Гбит/с.

Дисплей: 6,5-дюймовый, OLED, 1B цветов, HD Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2 Память: 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ или 512 ГБ Расширение памяти: да Основная камера: 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп Фронтальная камера: 12 Мп Аккумулятор: 5 000 мАч Зарядка: 30 Вт Защита: IP65/IP68

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Samsung Galaxy A25 — недорогой Самсунг

Хотите, чтобы ваш телефон выглядел и ощущался как фирменный Samsung, но не готовы тратить большие деньги? Samsung Galaxy A25 5G — отличный выбор при поиске телефона с возможностью расширения памяти. Galaxy A25 оснащен панелью FHD+ Super AMOLED с диагональю 6,5 дюйма и впечатляющей частотой обновления экрана 120 Гц.

Это почти устройство начального уровня, но у него есть достаточно достоинств, чтобы занять место выше этого уровня. Например, телефон Samsung питается за счет гигантского аккумулятора емкостью 5 000 мАч. Вы также получаете разъем для наушников и 50 Мп основную камеру. Хотя она и не сравнится с фотовозможностями телефонов Samsung серии Galaxy S, но для своего сегмента снимки получатся довольно неплохие.

Вы получаете чипсет Exynos 1280 от старого Galaxy A53 5G, который хорошо подходит для повседневного использования и многозадачности, но теряется во время интенсивных игровых сессий. Тем не менее, если вам нужен недорогой Samsung в рамках очень ограниченного бюджета, A25 5G — достойный вариант.

Дисплей: 6,5-дюймовый FHD+ Super AMOLED, 120 Гц

Чипсет: Exynos 1280

Память: 6 ГБ/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ/256 ГБ

Расширение памяти: да

Основная камера: 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп

Фронтальная камера: 13 Мп

Аккумулятор: 5 000 мАч

Зарядка: 25 Вт

Защита: Нет

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