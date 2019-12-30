Год вот-вот закончится. Многие публикуют всякие подборки и рейтинги, подводя итог этих 365 дней. В этой статье мы тоже поговорим об итогах, но не года, а десятилетия. Аналитики уже приводили свою версию гаджетов этого десятилетия. Тот рейтинг возглавил iPhone 4S. Я же хочу привести более широкий список, который не ограничится конкретными гаджетами, а включит в себя технологии и явления, которые появились или сильно выстрелили в уходящем десятилетии и полностью изменили наш образ жизни. Они привили нам новые слова, привычки и ощущения. Давайте подводить итог.

Приводить примеры я буду не в порядке их важности, а в том, в котором я их вспомнил, когда у меня зарождалась идея написания этой статьи. Поэтому не стоит думать, что выстроены они по мере влияния на нашу жизнь. Эту меру каждый определит для себя сам. Возможно, они в равной степени изменили наше настоящее, и лидеров тут нет.

Как дешево слетать в отпуск?

Первое, что мне вспомнилось, это приложения, которые позволяют быстро выбирать и бронировать что-то. Их принято называть агрегаторами, но мне это слово не очень нравится. Хотя, я так и не определился, как хочу их называть.

Согласитесь, что купить билет на самолет, не выходя из дома, или в вагоне метро по пути на работу, куда проще, чем идти за ним в кассу или офис авиакомпании. При этом, цену ты узнаешь только на месте. Так себе перспектива.

Купить билет через Интернет можно было и в нулевых, но только в этом десятилетии появились всякие ”скайсканеры” и прочие приложения, которые дают возможность сравнить цены, выбрать оптимальный вариант и сразу купить его буквально за 10 минут.

Это очень удобно и действительно изменило жизнь, сделав путешествия более доступными. При этом, доступными они стали во всех смыслах. При такой явной конкуренции авиакомпании начали стараться найти наиболее выгодные предложения для клиента. Сам клиент получил возможность легко выбрать себе поездку. В итоге, это привело к увеличению пассажиропотока, росту индустрии перевозок и увеличению стоимости акций компаний, занимающихся этими перевозками (об этом мы еще поговорим).

А вот и подборка приложений десятилетия

Сказанное про выбор билетов относится не только к ним, но и к бронированию гостиниц, прокату автомобилей и многим другим атрибутам путешествия. Лично я рад этому, так как не представляю свою жизнь без поездки куда-нибудь. Пусть даже просто на выходные или даже, что называется, ”одним днем”.

Как смартфон изменил нашу жизнь?

Раз уж мы заговорили про приложения (именно приложения, а не сайты), благодарить за них стоит смартфоны. Да, информацию можно получить на сайте, но именно широкий доступ в любом месте делает ее получение наиболее удобной.

Какие-то недоразумения со стилусом, которые сейчас вызывают только ностальгию по молодости у тех, кто тогда ими пользовался, ушли в прошлое, когда Apple в 2007 году выпустила первый iPhone. Его можно любить или не любить, но отрицать, что он сформировал понимание смартфона в том его виде, в котором он существует сейчас, как минимум не логично.

При этом, основное формирование этого гаджета произошло именно в нашем десятилетии. Называть то, что было на заре индустрии, крутыми гаджетами язык не поворачивается. Зато вспомните то, что было в 2012-2015 годах. Многие утверждают, что именно выпущенные тогда модели, были лучшими из того, что было в индустрии еще до того, как производители погнались за количеством камер и экранами причудливой формы.

Я всегда любил технику и прошел долгий путь выбора идеального гаджета. Пробовал многие модели, сравнивал их с конкурентами, разбирался в тонкостях. И отчасти могу согласиться с теми, кто считает, что тогда было интереснее, чем сейчас. Тогда производители предлагали новые функции, а не 100500 модулей камеры. Да и сами смартфоны в то время отличались друг от друга больше, чем сейчас. Даже в рамках одной категории.

В любом случае, отрицать, что смартфон изменил если не все, то очень многое, неправильно. Он действительно сделал нашу жизнь более насыщенной. Главное, не забываться и не переезжать в эту тонкую коробочку. Смартфоном можно и нужно пользоваться, но он должен быть средством достижения цели, а не самой целью.

Скоростной интерент

Логичным шагом вперед после появления смартфона стал скоростной мобильный Интернет. Я еще помню те скорости, на которых главная страницы Яндекса открывалась 10-15 секунд. Тогда даже понятие мобильной версии сайта означало не верстку под маленький экран, а максимально невзрачную страницу без хедера, подложки и других красочных элементов. Только текст — только хардкор.

Давайте обсудим в нашем Telegram-чате, какие гаджеты вы считаете главными в уходящем десятилетии.

Потом все как-то постепенно начало обрастать скоростью и функциями, но именно массовое появление смартфонов подстегнуло производителей телекоммуникационного оборудования разрабатывать новые форматы, а операторов связи вкладываться в развитие сетей, покупая эти решения.

Итог, как всегда в таком случае, положительный. У каждого из нас в кармане есть устройство, которое работает почти в любой точке мира. При этом, скорость работы превышает многие образцы домашнего Интернета эпохи примерно 15 летней давности.

Как стать знаменитым

Я не стал выводить в отдельную категорию достижений и изменений появление такого явления, как блогерство, так как у него очень много ипостасей. Кроме этого, текстовые блоги были и в нулевых. Но именно в уходящем десятилетии они пережили взрывной рост.

Блоги есть обо всем и в любом формате. Кто-то снимает видео, кто-то пишет статьи, кто-то чиркает в Твиттере, некоторые умудряются вести свой блог в Телеграмм, а для кого-то Инстаграм является ”наше все”.

Именно его я бы хотел выделить в отдельную категорию. Согласитесь, именно Инстаграм (даже не YouTube) заложил основы желания людей делиться тонкостями свей жизни и наблюдать за жизнью других.

Впервые приложение появилось в AppStore 6 октября 2010 года. Версия для Android вышла только в апреле 2012 года. В этом же году Facebook выкупил приложение за один миллиард долларов. Стоит ли говорить о том, что приложение не приносило прибыли и требовало десятки миллионов долларов на поддержание работоспособности?

Основателями были Кевин Систром и Майк Кригер, к которым позже присоединились другие специалисты. Основа основ сервиса в виде квадратной фотографии выросла из направления съемки, которым увлекались авторы сети. Кстати, именно Инстаграм привел к тому, что сейчас почти в каждом смартфоне есть режим съемки ”1:1” или просто ”квадрат”.

Какой мобильный банк выбрать?

Десять лет назад люди не задавались таким вопросом. А все из-за того, за что опять же стоит благодарить смартфоны. Именно они повлияли на то, что в нашем кармане всегда есть доступ к банковскому счету и возможности быстрой оплаты всего, что только угодно. Включая перевод и получение денег.

Это действительно очень удобно и сложно представить смартфон современного человека, у которого не установлен хотя бы один банковский клиент. Кстати, расширение количества пользователей подобных сервисов ведет к их дальнейшей эволюции, и одним из относительно новых трендов являются межбанковские переводы. Я говорю не про те переводы, за которые надо было платить ”2 процента, но не менее 500 рублей”, а деньги поступали ”в течение трех дней”. Речь идет о системе банковских переводов, в которую входят все новые банки, позволяя переводить деньги моментально и без комиссии. Почти все крупные банки, включая Сбербанк, Тинькофф, Альфа, ВТБ и многие другие уже в этой системе. Можно даже переводить деньги между банками по номеру телефона. Это действительно удобно.

Как купить акции?

В качестве отдельного ответвления от банковских сервисов можно рассматривать широкое распространение сервисов для торговли на бирже. Как правило, серьезные сервисы (в отличии от лотерейного типа псевдобиржевых приложений) предоставляются банками. Теперь каждый может зарегистрироваться и купить себе немного Google, Apple или Boeing.

Я считаю это однозначным благом, так как это не только дает возможность выбирать между способами вложения свободных денег, но и сильно повышает общий уровень финансовой грамотности населения, которая у нас, если честно, немного хромает.

Конечно, на акциях можно и проиграть. Поэтому не стоит совершать бездумные покупки. Надо немного разобраться в рынке, трендах и не покупать по принципу ”люблю Теслу, куплю ее”. Если все сделать правильно, доход 30-40 процентов годовых будет обычным делом. Просто не надо заигрываться.

Если будешь следить за новостями на нашем канале, будешь в курсе трендов и сможешь выгодно прикупить акции.

Автомобильный социализм

Можно было бы сказать, что мы отходим от темы сервисов, но это не так. Слишком уж мощной платформой являются современные смартфоны. Это только подтверждает сказанное мной в начале этой статьи. На этот раз, смартфоны стали базой для каршеринга.

Они подходят для этого просто идеально. Всегда в кармане, есть геолокация, можно привязать средство оплаты, легко сфотографировать и отправить повреждения. Одни сплошные плюсы.

Многие пессимисты говорят о том, что широкое развитие каршеринга является свидетельством того, что в экономике и жизни общества все плохо. На самом деле, это не совсем так. Я лично знаю нескольких людей, которые могут себе позволить личный автомобиль (при этом, далеко не самый дешевый), но предпочитают пользоваться связкой метро-такси-каршеринг. Это позволяет не задумываться о покупке, стоянке, ремонте, заправке, мойке и других вещах, сопровождающих владение автомобилем. Я уже не говорю о тех плюсах, которые позволяют уехать на работу на машине, ”отметить новый год” и не задумываться о том, как вернуть свой автомобиль обратно.

Большое количество машин в парке, их широкий выбор и возможность арендовать машину на одну поездку делают каршеринг куда привлекательнее традиционного проката автомобилей, который подразумевает посуточную аренду с возвратом в место получения. Если брать машину на неделю, так, конечно, удобнее, но для ежедневного перемещения каршеринг подходит куда больше. Главное, соблюдать культуру использования, а не относиться к машине, как к ”не мое и ладно”.

Эпоха электромобилей

Электрические автомобили существовали уже давно. Первые образцы электрических самоходных повозок появились еще в девятнадцатом веке, то есть более 120 лет назад. С тех пор они претерпели изменение, но массовый их приход состоялся после того, как Илон Маск представил свою Tesla Model S.

Она показала людям, что электромобиль это не ржавый погрузчик на складе готовой продукции, а настоящий гаджет на колесах с высоким уровнем комфорта и динамическими характеристиками, которые не слились многие бензиновым суперкарам. Даже ограниченный пробег ушел в прошлое и новые образцы доказали, что они спокойно могут ездить даже между городами.

Так начали появляться ”малолитражки”, семейные автомобили и даже настоящие монстры на колесах, в качестве движущей силы которых было электричество. Даже автоспорт перешел на ”электрические рельсы” в лице Formula E.

Уже сложно спорить с тем, что электромобили это транспорт будущего. Как iPhone в свое время изменил индустрию средств связи, так и Model S изменила представление о транспорте будущего, к которому мы идем. Многие автоконцерны уже заявили, что сворачивают программы исследования и разработок двигателей внутреннего сгорания.

Этот факт немного печалит, так как КПД электрического двигателя уже почти максимальный, и при переходе на эту технологию отпадет такой момент конкуренции между производителями. Так же за ненадобностью отпадет коробка передач. Следовательно, настройка автомобиля будет подразумевать только адаптацию подвески, а сами производители превратятся больше в конструкторские бюро и будут соревноваться только в том, кто предложит более крутые электронные прибамбасы и более привлекательный кузов. Так автопром потеряет свой шарм, но это неизбежное зло на пути прогресса.

Сети нового поколения

Последним, но не по значимости, нововведением второго десятилетия является микс из Интернета вещей, сетей пятого поколения и явления умного дома в целом.

С умным домом все более менее понятно. Его пытаются развивать и какие-то успехи в этом есть, а вот интернет вещей и средства его обеспечения это действительно интересно. В первую очередь, не стоит думать, что это просто ”датчик с симкой”. Если у каждого появится только по одному дополнительному гаджету, который будет работать через сотовую сеть, то нагрузка на нее вырастет вдвое. Это уже серьезно, так как уже сейчас бывают случаи, когда сеть не справляется в часы пиковой нагрузки.

Сети 5G обеспечивают не только бОльшее покрытие, но и бОльшую скорость. Конечно, пользователю смартфона редко понадобится больше, чем 50 Мб/c, которые в крупных городах есть уже сейчас. Кажется, что 1000 Мб/c это даже слишком много и не стоит тратить столько сил ради такой цели. Но эта скорость будет распределяться между гаджетами и смартфонами, обеспечивая новый уровень взаимодействия. Это позволит сети быть не только более стабильной, но и приведет к более массовому распространению облачного гейминга, стриминга и возможностей общения.

Что нас ждет в будущем?

Уже в следующем году мы увидим много всего интересного, ведь развитие технологий идет по экспоненте, но говорить с точностью о том, что это будет, пока рано. В конце концов, если мы начнем рассуждать, мы перечислим только то, о чем нам уже сказали, то есть расскажем о том, что будет не революцией, а эволюцией.

Мы этого не хотим. Поэтому поживем — увидим. А пока просто давайте наслаждаться тем, что нам несет мир технологий, и ценить то, что он уже принес. С наступающим десятилетием вас!