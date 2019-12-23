Google Play и App Store любят сравнивать наравне с iOS и Android. И это логично, ведь оба приложения являются главными в обеих системах. Apple кардинально обновила App Store в 2017 году, Google Play же выпустила масштабное обновление совсем недавно — в мае этого года. Стало ли лучше? Безусловно. Но может ли теперь Google Play конкурировать с App Store? В этом нам помогли разобраться коллеги из androidauthority.



Магазин Google стал значительно лучше, проще и удобнее в использовании. Приложения и игры теперь находятся в разных вкладках, что гораздо удобнее старого варианта, когда отдельного раздела с приложениями попросту не было. Но этого всё еще недостаточно, чтобы Google Play стал по настоящему приятным в использовании. Ниже предлагаем список особенностей App Store, которых не хватает магазину приложений Google.

Вкладка «Сегодня»

В App Store данный раздел представляет собой ленту, которая ежедневно формируется редакцией магазина вручную. Ребята подбирают приложения, готовят различные статьи, к которым бывают привязаны подборки «приложух». Подобное отношение к магазину — что-то новое и необычное для рынка. До этого так никто не делал. Да, в Google Play есть раздел, где представлены приложения, выбранные редакцией, но обновляется он не так часто, да и текстовых материалов и интересных постов к ним не бывает.

Приложение и игра дня

Не завершая тему вкладки «Сегодня» хотелось бы отдельно упомянуть карточки «Приложение дня» и «Игра дня». Разве это не чудесно? Поставьте себя на место разработчика. Вы открываете App Store, и ваше приложение на первой странице магазина. И при этом выигрывает не только разработчик, который выпустил качественный продукт, но еще и сам пользователь, что среди сотен тысяч новых «аппов» получит лучшее.

Чистка магазина

В App Store попасть не так просто. Разработчики приложений должны пройти 24-часовой процесс рассмотрения заявки на публикацию. Тем временем в Google Play можно попасть моментально, заплатив при этом всего 25 долларов. Это несомненно сказывается на качестве софта, который предлагает нам магазин Android. Google почему-то гонится за количеством, а не за качеством, но какая разница, сколько приложений в магазине, если большинство из них объективно низкого качества?

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В 2016 году Apple удалила из App Store тысячи приложений из-за несоответствия новым гайдлайнам. Это позволило очистить магазин от различных клонов и спам-приложений. При этом из Google Play также периодически удаляют приложения, но, как правило, причины удаления касаются безопасности, а не клонов.

Сервис подписки

Вслед за Apple, которая представила миру сервис подписки Arcade, Google показала свой аналог — Play Pass, однако он не предлагает нормальных эксклюзивов, чего не скажешь об Arcade, в запасе которой более 100 новых игр, недоступных остальным пользователям.

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