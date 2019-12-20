Если вы пользуетесь Android довольно давно, то знаете, что это довольно открытая операционная система, позволяющая модифицировать буквально все, что угодно. Но вот приложения для Android (если мы не говорим о пиратстве) можно скачивать лишь Google Play. Так? Не совсем. Существует масса площадок и альтернативных магазинов, которые отвечают самым взыскательным требованиям пользователей. И зачастую они не менее удобны, чем магазин от Google! Так что время узнать об альтернативах Google Play Store.

Зачем скачивать приложения не в магазине Google?

Даже с весьма обширной базой данных приложений и игр, Google Play имеет несколько ограничений. В некоторых случаях вы можете не найти программу, которую ищете из-за региональных ограничений, совместимости устройств или если приложение не прошло стадию одобрения. Кроме того, следует отметить, что размещение в Play Store занимает значительное количество времени, чтобы соответствовать всем параметрам поискового гиганта.

Aptoide — Просто и со вкусом

Aptoide предлагает подобный Google Play пользовательский интерфейс при загрузке и установке приложений. Это магазин программ с открытым исходным кодом и он в настоящее время насчитывает более 150 миллионов пользователей по всему миру. Aptoide имеет в своем активе даже программы, которых не найти в Play Store благодаря более свободным правилам размещения. Интерфейс предлагает подробное описание приложений и пользовательские отзывы. А разработчики говорят, что «обновления приложений тут появляются быстрее, чем в Google Play».

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F-Droid — Ваш новый Android

F-Droid — это еще один альтернативный магазин. Он имеет дело только с бесплатными программами и приложениями с открытым исходным кодом. Платформа работает за счет добровольных пожертвований и вы можете внести своб лепту в развитие проекта. Но можете этого и не делать. На функциональность это никак не повлияет. F-Droid широко используется разработчиками как легкий доступ ко всем программам, которые они могут использовать, чтобы сделать свои собственные игры или приложения.

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APK Pure — Лучше, чем Google Play

APK Pure также представляет собой площадку с бесплатными (по большей части) программами, которые, тем не менее доступны и в Google Play. Вы можете загружать и устанавливать приложения с региональной блокировкой и с поддержкой нескольких языков, чего в магазине от Google уже не найти. Так что это довольно интересное место, доступное для ознакомления. А вы знали о наличии альтернативных магазинов на Android? Напишите об этом в нашем чате в Телеграм.

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Yalp — Качай архивы

Yalp — это своебразная площадка, которая позволяет загружать приложения в виде APK-файлов непосредственно из Google Play Store. В чем же тогда его суть? А в том, что делать это вы можете без необходимости иметь учетную запись Google. Присутствует тут удобный и понятный интерфейс с категориями, жарнами и так далее. К тому же, обновления тут появляются довольно опертивно.

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APKUpdater — это не совсем магазин приложений, а больше инструмент, который помогает в поиске обновлений для установленных у вас программ. Вы можете устанавливать обновления для существующих приложений, не открывая магазин Google. Приложение полезно для тех, кто хочет использввать Android без магазина от Google. APKUpdater может получить последнюю обновленную версию не из одного, а из нескольких источников сразу, включая APK Mirror, APKPure и Aptoide, тем самым обеспечивая наличие актуальной версии самым быстрым способом.

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