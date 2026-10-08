Смартфоны Xiaomi и техника Apple долго жили в разных мирах: часы, ноутбук и обмен файлами работали только внутри одной экосистемы. Теперь Xiaomi официально заявила, что HyperOS 4 полностью совместима с Apple. Звучит как громкий маркетинг, но за этой фразой стоят вещи, которые ещё недавно казались невозможными. Разбираюсь, что именно теперь умеет смартфон Xiaomi в связке с техникой Apple и можно ли этим пользоваться в России.

Что значит «полная совместимость»

Об этом Xiaomi объявила 7 октября в официальном аккаунте HyperOS. Совместимость затрагивает сразу четыре направления: часы Apple, передачу файлов, компьютеры и планшеты, а также связку двух смартфонов — iPhone и Xiaomi.

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Часть этих функций появилась ещё в прошлой версии оболочки, но именно в HyperOS 4 Xiaomi собрала их вместе и добавила главное — поддержку Apple Watch. Ни один другой производитель Android-смартфонов такого пока не предлагает.

Apple Watch впервые работают с Android-смартфоном

25 сентября в магазине приложений Apple Watch появилось приложение Xiaomi, которое связывает часы с телефоном на HyperOS 4. Вот что оно умеет:

показывает на часах входящие звонки, SMS и уведомления приложений со смартфона Xiaomi;

выводит на часы живые активности «Суперострова» — аналога Dynamic Island в HyperOS;

передаёт шаги, пульс, калории, сон и тренировки с Apple Watch в приложение Mi Fitness;

позволяет найти потерянные часы или телефон по звуковому сигналу.

Работает это с Apple Watch Series 6 и новее, SE 2 и новее и всеми Ultra на watchOS 11 и выше, а смартфону нужна HyperOS 4.0.1 или новее. Есть важная оговорка: часы всё равно нужно один раз настроить через iPhone. Затем на часах открывают приложение Xiaomi, сканируют смартфоном QR-код и дают разрешения на обоих устройствах. Поэтому купить Apple Watch специально к Xiaomi не получится. Зато если часы уже есть, после перехода на Xiaomi их не придётся менять.

AirDrop теперь доступен и на Xiaomi

7 октября выяснилось, что Xiaomi 18 Pro Max на HyperOS 4 научится передавать файлы на iPhone, iPad и Mac напрямую через AirDrop. Работает это на базе Quick Share от Google: в 2025 году компания первой связала его с AirDrop на Pixel 10, а затем начала добавлять поддержку и в смартфоны других брендов.

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Для Xiaomi это не совсем первый опыт: ещё в июне 2026 года такую передачу получил Xiaomi 17T Pro на HyperOS 3. Отправить фото с такого Xiaomi на iPhone можно так:

На iPhone откройте «Пункт управления» и нажмите на AirDrop. Выберите вариант «Для всех» на 10 минут. На Xiaomi откройте фото или файл и нажмите «Поделиться». Выберите Quick Share. Нажмите на iPhone в списке устройств и подтвердите приём на нём.

На обоих смартфонах должны быть включены Bluetooth и Wi-Fi, а на Xiaomi нужен аккаунт Google. Каким ещё Android-смартфонам уже доступна такая функция, мы рассказывали в статье о том, какие смартфоны получат поддержку AirDrop.

MacBook и iPad как второй экран смартфона

Функция совместного рабочего стола в HyperOS 4 теперь поддерживает Mac и iPad: на них можно видеть экран смартфона Xiaomi, управлять им и перетаскивать фото и файлы прямо между устройствами. Для этого на Mac или iPad нужно установить из App Store фирменное приложение Xiaomi для связи устройств, войти в тот же аккаунт Xiaomi, что и на смартфоне, подключиться к одной сети и включить Bluetooth. На смартфоне функцию включают в настройках взаимодействия устройств. Mac должен работать на macOS 12 или новее, а iPad — на iPadOS 14 или новее.

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Есть и обратная связка, которая появилась ещё в HyperOS 3: смартфон Xiaomi можно разблокировать с помощью Face ID, Touch ID или пароля на iPhone, iPad и Mac. Обзор остальных функций для связи устройств есть в нашем материале обо всех фишках HyperOS 4.

Если в семье два телефона

Совместимость пригодится и тем, у кого два смартфона, например рабочий iPhone и личный Xiaomi, или iPhone у одного члена семьи и Xiaomi у другого. Для них HyperOS 4 добавляет вот что:

уведомления синхронизируются в обе стороны, и на сообщение можно ответить, не беря в руки второй телефон;

облачные фотоальбомы iPhone и Xiaomi можно смотреть с любого из двух смартфонов;

фото, файлы, контакты и ссылки из браузера передаются касанием телефонов друг к другу.

Передача касанием работала и в HyperOS 3, но только с iPhone 12 и новее на iOS 17 и выше. Так что владельцам старых iPhone эта функция, скорее всего, будет недоступна и сейчас.

Что из этого заработает в России

Всё перечисленное Xiaomi анонсировала для Китая: там стабильная HyperOS 4 начнёт приходить на смартфоны с 15 октября. В России же продаются глобальные версии Xiaomi, а про сроки и состав глобальной HyperOS 4 с этими функциями компания пока ничего не сообщила. Попробовать новую систему можно в глобальной бете HyperOS 4, но гарантий, что там будут все функции для Apple, нет.

Вот как я оцениваю шансы на каждую функцию:

AirDrop через Quick Share — самая реальная: она работает на базе Google и уже вышла на глобальном Xiaomi 17T Pro;

Apple Watch — пока под вопросом: приложение вышло, но о запуске за пределами Китая не сообщалось;

Mac, iPad и синхронизация с iPhone — тоже ждём официального анонса для глобальных версий.

Если у вас Xiaomi и хотя бы одно устройство Apple, за обновлениями стоит следить внимательно: впервые смартфон на Android может стать полноценной частью техники Apple, а не жить отдельно от неё. А какими устройствами Apple вы пользуетесь вместе с Android? Расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.