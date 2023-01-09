Гаджеты и технологии, которых мы навсегда лишись в 2022 году

Как и любой другой год, 2022 унес многое из того, к чему мы привыкли. Это были технологии, гаджеты и программные продукты, которыми мы пользовались годами или на которые возлагали большие надежды, но не срослось. Наверное, о прекращении существования многих из них вы могли не задумываться или просто пропустить на фоне других более важных или громких мировых новостей. Но давайте сейчас сядем и спокойно подведем итоги, вспомнив продукты, на дальнейшее развитие которых точно не стоит рассчитывать ни в 2023 году, ни позже. Кто знает, возможно, что-то из этого возродят, но надеяться на это я бы не стал.

Выпускаются ли сейчас iPod Touch

С момента своего появления более 20 лет назад iPod очаровал пользователей по всему миру. В мае этого года Apple объявила, что гибридное устройство iPhone-iPod, продававшееся, как iPod Touch, больше не будет доступно после того, как все его запасы закончатся.

Этот шаг положил конец не только карманным устройствам, но и линейке продуктов iPod. Это объявление также положило конец одному из самых популярных и влиятельных устройств в индустрии высоких технологий, название которого стало именем нарицательным, примерно, как «Ксерокс».

Существует ли Интернет Эксплорер

Спустя 25 с лишним лет Microsoft Internet Explorer (IE) официально вышел из эксплуатации и перестал поддерживаться в июне этого года. Просто так прекратить поддержку некогда самого популярного браузера было бы неправильно, и поэтому представители компании дали кое-какие комментарии по этому поводу.

Интернет развивался, как и браузеры. Постепенные улучшения в Internet Explorer не могли сравниться с общими улучшениями в Интернете в целом, поэтому мы начали с чистого листа. Microsoft Edge — более быстрый, безопасный и современный браузер — лучший браузер для Windows — разработан для современного Интернета, — объяснила компания отказ от старичка Internet Explorer.

Google Stadia больше не существует

Google отключила свой облачный игровой сервис Stadia. Услуга будет доступна для игроков до 18 января 2023 года. Google возместит стоимость всего оборудования Stadia, приобретенного в магазине Google Store, а также всех игр и дополнительного контента, приобретенных в магазине Stadia. И это решение тоже было прокомментировано. Хотя продукт и не имел такой богатой истории, как и два предыдущих.

Вице-президент Stadia и генеральный директор Фил Харрисон в своем блоге сказал, что подход Stadia, запущенной несколько лет назад, к потоковой передаче игр для потребителей был построен на прочной технологической основе. При этом, как он отметил, сервис не получил той популярности у пользователей, на которую рассчитывали в компании. Именно поэтому и пришлось принять трудное решение о его сворачивании.

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Пользуется ли кто-то еще Google Hangouts

Google Hangouts — приложение для текстового, видео и голосового чата, встроенное в Gmail, окончательно закрыто в этом году. Google перевела пользователей Hangouts в Google Chat — корпоративное приложение для обмена мгновенными сообщениями, похожее на Slack. С 1 ноября веб-приложение Google Hangouts больше недоступно. Hangouts умирает медленно, поскольку Google разрешила пользователям перейти на Chat еще в 2021 году.

Спустя чуть более двух лет после запуска, Facebook (запрещена в России) закрыла приложение Facebook Gaming в октябре 2022 года. Приложение больше недоступно в Google Play или App Store.

В сообщении компании говорится, что несмотря на эти новости, ее миссия по подключению игроков, поклонников и создателей к играм, которые они любят, не изменилась. Они по-прежнему могут найти игры в специальном разделе фирменного приложение

Продолжает ли работу IGTV

В этом году Instagram (запрещена в России) прекратила поддержку своего отдельного приложения для IGTV. В сообщении в блоге компания объяснила, что это изменение является частью ее усилий по максимально простому поиску и созданию видео.

Компания заявляет, что теперь сосредоточится на размещении всего видео в своем основном приложении и продолжит упрощать и улучшать потребление контента в основном приложении в ближайшие месяцы. Так же она отказалась от приложений Hyperlapse и Boomerang, удалив их из магазинов. Первое нужно было для замедленной съемки Hyperlapse и было выпущено в 2014 году, а второе позволяло создавать циклические видео Boomerang и было создано в 2015 году.

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Android Auto на экране телефона

В этом году Google попрощалась с Android Auto для телефонов. В заявлении Google говорится, что режим вождения с Google Assistant — это следующая эволюция мобильного опыта вождения.

Для людей, которые используют Android Auto в поддерживаемых автомобилях, этот опыт не исчезнет. Для тех, кто использует возможности на телефоне (мобильное приложение Android Auto), будет осуществлен переход на режим вождения Google Assistant. Начиная с Android 12, режим вождения Google Assistant будет встроенным инструментом. Больше подробностей от компании не поступало.

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* Facebook, Instagram и некоторые другие продукты Meta запрещены в России