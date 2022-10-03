Я перестал верить в Google после закрытие Stadia. Вот почему

Наверное, вы слышали, как Google потрясла игровой мир, объявив о закрытии Google Stadia. Сервис облачных игр, которому всего три года, прекратит предоставление услуг 18 января 2023 года. Судя по всему, Google приняла это решение очень быстро. Отраслевые отчеты предполагают, что Google не предупредила сотрудников Stadia заранее, просто сделав объявление тогда, когда она посчитала нужным. Что еще хуже, Google вообще не уведомляла сторонних разработчиков, работающих над будущими играми для Stadia. Эти люди узнали о закрытии одновременно с нами. А ведь они вкладывали силы и средства в развивающийся продукт. Но не только это заставило меня разочароваться в компании.

Вернет ли Google деньги за закрытый доступ к Stadia

Положительным моментом здесь является то, что Google возвращает потребителям деньги. Так хотя бы они не стали жертвами такого решения. Те, кто приобрели какой-либо игровой контент или контроллеры Stadia у Google, получат возмещение за них. Ежемесячная подписка на Stadia Pro не будет возмещена, но у пользователей есть следующие четыре месяца, чтобы пользоваться этой услугой бесплатно.

Я никогда не был частью клиентской базы Stadia. Но сама идея, несмотря на сложности с реализацией, казалась довольно интересной и перспективной. Несмотря на то, что закрытие Google Stadia лично меня не затронуло, оно пошатнуло мою веру в компанию. Честно говоря, будет трудно доверять Google в будущем — по крайней мере, когда дело доходит до ее новых продуктов. То есть теперь я уже не удивлюсь, если смартфоны Pixel перестанут обновляться раньше обещанного срока или что-то случится с подписками на сервисы Google.

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Ни для кого не секрет, что у Google есть ужасная привычка бросаться сломя голову в новые категории продуктов, а затем отступать, когда не получилось сразу и быстро занять этот рынок. Мы много раз писали об этой проблеме.

Почему закрылся Google Stadia

Для Stadia уже давно настали сложные времена. Руководитель отдела продукта уволился в 2021 году. Ранее в этом году стало известно, что люди, работающие в Stadia, тратят мало времени на аспекты продукта, ориентированные на клиентов. На Google I/O 2022 практически не было упоминаний о Stadia. Наконец, когда мы услышали, что генеральный директор Google Сундар Пичаи поставил перед собой задачу оптимизировать кампанию, заморозить набор персонала и в целом сократить расходы по всем направлениям, стало очевидно, что Stadia первой может попасть под нож.

Однако никто не ожидал, что Google сделает все так быстро. Компания почти не уведомила никого и просто уничтожит все, что связано со Stadia. Более неожиданным была бы только констатация факта, когда Google отключила бы рубильник. Но, например, канал Stadia на YouTube уже не работает.

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Что еще может заблокировать Google

Удивительно, насколько быстрым на самом деле является это отключение. Описывая такое отключение, можно назвать его только вопиющим. Это лишний раз заставляет меня перестать сомневаться в безразличной тираничности Google, которая просто жестко решает свои дела, не думая об остальных.

Вот с чего все начиналось: Google закрывает Stadia? Откуда пошли слухи и правда ли это?

Google собирается снова попробовать свои силы с новой категорией продуктов — умных часах. Pixel Watch появятся на следующей неделе вместе с серией Pixel 7. Это будет первая попытка компании создать носимое устройство с собственным логотипом. До сих пор ходили слухи, что у Pixel Watch много противоречий. Чипсет якобы очень старый, а батарея слишком мала, чтобы обеспечить более 24 часов работы. Слухи также предполагают, что Pixel Watch могут быть дороже своего ближайшего конкурента — Samsung Galaxy Watch 5.

Убьет ли Google свои Pixel Watch так же глупо и бессмысленно, как и Stadia, если они сразу же не завоюют популярность у покупателей? Но теперь я не понимаю, зачем Google предлагает нам новый продукт, если мы будем сомневаться в том, что он просуществует долго, и компания будет его поддерживать.

Google находится в порочном круге. Она уже не раз показывала, что она убьет любой продукт, если он быстро не наберет обороты. Клиенты знают об этом, поэтому они не спешат пользоваться новинками. Это приводит к тому, что продукты не набирают обороты и отправляются в небытие. Еще раз — все это уже было, но закрытие Google Stadia только закрепило это.

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Стоит ли верить Google

Если Google хочет получить больше доверия клиентов, ей надо бороться за свои продукты. Например, как Apple боролась за свои провальные Карты, которые только спустя много лет стали нормальным сервисом. Пусть пройдет хотя бы несколько лет и будет несколько улучшений, прежде чем просто убивать продукт. А если и делаешь, не торопиться настолько сильно.

В общем, пример Stadia показывает, что Google не та компания, которая отличается постоянством и хочет делать свои продукты хорошими. Она просто пробует, у нее не получается и она теряет к этому интерес. А вы можете привести примеры того, чего вы лишились из-за такого поведение Google? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате.