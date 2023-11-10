Где будет применяться новый искусственный интеллект от Samsung

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Артем Сутягин

И снова нет причин не поговорить об искусственном интеллекте. Даже наоборот. На этот раз источником стал не кто-то, а компания Samsung. Южнокорейский технологический гигант уже намекал на возможности генеративного ИИ в будущих продуктах, в частности, подтвердив, что процессор Exynos 2400 поддерживает функцию генерации текста в изображение. Теперь компания представила полноценную модель генеративного ИИ. Это интересно не только само по себе, а как вектор развития технологий. Мало кто сомневался, что производители смартфонов будут засматриваться в эту сторону, и это случилось.

Где будет применяться новый искусственный интеллект от Samsung. Новый Samsung должен стать по-настоящему умным. Источник: PetaPixel. Фото.

Новый Samsung должен стать по-настоящему умным. Источник: PetaPixel

Что такое Самсунг Гаус

Samsung Gauss был представлен на Форуме по искусственному интеллекту в Сеуле, и корейский бренд утверждает, что он действительно обеспечивает возможности генеративного ИИ.

Gauss, названный в честь математика Карла Фридриха Гаусса, состоит из трех отдельных частей. Это язык Samsung Gauss Language, код Samsung Gauss Code и изображение Samsung Gauss Image.

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Что умеет Samsung Gauss

Samsung Gauss Language — это генеративная модель искусственного интеллекта, способная решать такие задачи, как составление электронных писем, конспектирование документов и переводы. Корейский бренд добавляет, что она также может обеспечить «более интеллектуальное управление устройствами» при добавлении в продукты. Какие именно это будут продукты — не сообщается. Возможно, речь идет о новых смартфонах. В какой-то мере искусственный интеллект действительно будет в них реализован. Но если заглянуть дальше, то полноценно он сможет развернуться в системах умного дома. Так же его распространение возможно и на другие продукты, например, на телевизоры.

В то же время Samsung Gauss Code представляет помощника по кодированию под названием code.i. Этот помощник предлагает такие функции, как объяснение кода и создание тестовых примеров в интерактивном формате.

Что умеет Samsung Gauss. Гаусс — фамилия знаменитого математика. Источник: incrypted. Фото.

Гаусс — фамилия знаменитого математика. Источник: incrypted

Наконец, Samsung Gauss Image ориентирован на решение задач, связанных с изображениями. По словам производителя компании, с его помощью можно создавать «креативные» изображения, а также вносить правки, например, изменять и добавлять стиль. Модель также может использоваться для преобразования изображений с низким разрешением в изображения с высоким разрешением, хотя эта функция уже доступна в приложении Samsung ”Галерея».

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Когда появится ИИ от Самсунг

По словам представителей Samsung, в настоящее время Gauss используется для «повышения производительности труда сотрудников», но постепенно будет внедряться в различные продукты. О сроках запуска пока ничего не сообщается. Также неясно, будет ли эта функция сначала доступна только в Корее или с самого начала будет доступна как на корейском, так и на глобальном рынках. Но то, что модель уже используется внутри компании, а не просто находится на этапе раннего тестирования, говорит о высоком уровне готовности продукта. А значит, довольно скоро он должен стать массовым.

Можно предположить, что Gauss появится в серии Galaxy S24 в начале 2024 года. Это согласуется со слухами о том, что семейство Galaxy S24 получит значительно улучшенные возможности искусственного интеллекта. Корейские источники сообщают, что эта функция появится также в ноутбуках и бытовой технике.

Когда появится ИИ от Самсунг. Многие ждали рассказ Samsung об ИИ, и дождались его. Источник: PlayGround. Фото.

Многие ждали рассказ Samsung об ИИ, и дождались его. Источник: PlayGround

Надо ли платить за использование искусственного интеллекта

В прошлом месяце также появились слухи о том, что Samsung может взимать ежемесячную плату за использование инструментов искусственного интеллекта в Galaxy S24. Корейский производитель, не назвал цену на Gauss на своем мероприятии, но можно не сомневаться, что если платить придется, то будет реализована модель подписки.

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Сейчас нельзя сказать, можно ли будет полноценно пользоваться Gauss в России или нет, особенно если за него придется платить. Компания ушла из России, а значит специально раскатывать систему на наш рынок она не будет. Впрочем, если функция просто будет работать на территории России, она должна заработать и на телефонах, ввезенных по параллельному импорту. Вот только в случае платной модели проблем будет довольно много, ведь российские карты не принимаются за рубежом. Поэтому надо будет или искать лазейки, или надеяться, что оплата будет реализована иным способом.

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