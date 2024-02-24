Google планирует увеличить продажи Google Pixel. Хорошо ли это для нас

В последние годы рынок смартфонов испытывает постоянное напряжение, где производители стремятся привлечь внимание потребителей через инновации и высокое качество продукции. Среди множества брендов выделяется Google Pixel – устройства этой линейки не только предлагают передовые технологии, нативную поддержку Android и функциональность, но и обладают уникальным стилем, который привлекает ценителей продукции Google. Вот только продаются эти смартфоны, несмотря на то, что их знают все, не очень хорошо. Впрочем, похоже, что компания знает, как исправить ситуацию. Означает ли это, что мы все будем пользоваться пикселями? Или все же нет?

Хорошо ли продается Google Pixel

После серии хорошо принятых телефонов Pixel, удвоения доли рынка США в 2023 году и роста продаж на других рынка, включая новые, Google ставит перед собой еще более высокие цели. Как сообщает Nikkei Asia, технологический гигант поставил около 10 миллионов телефонов Pixel в прошлом году и теперь подталкивает поставщиков начать производство в Индии как можно раньше. Этот амбициозный шаг является частью большого плана по поставке более 10 миллионов телефонов Pixel в 2024 году, что укрепит позиции Google как основного игрока в индустрии смартфонов.

В прошлом году Google достигла важного рубежа в производстве телефонов Pixel, и поставила амбициозную цель — отгрузить еще 10 миллионов устройств в 2024 году — поделился источник, непосредственно знакомый с ситуацией.

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Где делают Google Pixel

Это последнее сообщение согласуется с заявлением Google, сделанным в октябре 2023 года, о начале производства телефонов Pixel в Индии, начиная с флагманской серии Pixel 8 во втором квартале 2024 года.

Производство начнется с топового Pixel 8 Pro, а производственная линия будет запущена в южной части Индии в ближайшие недели. Google ожидает, что первая партия телефонов сойдет с конвейера к апрелю-июню 2024 года. Производство стандартного Pixel 8 начнется позже в этом году, а завод по его производству планируется построить на севере Индии.

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Сколько телефонов производит Google

Хотя точный объем телефонов, которые будут производиться в Индии, и соотношение между внутренними продажами и экспортом остаются неясными, этот шаг может принести пользу как потребителям, так и самой Google. Потенциально телефоны местного производства могут привести к более конкурентоспособным ценам для покупателей из азиатского региона, а также снизить зависимость от одного производственного центра и повысить устойчивость цепочки поставок для Google.

Планируя начать производство в Индии, Google присоединяется к таким технологическим гигантам, как Apple, которая объявила о производстве iPhone 13 в Индии, сигнализируя о более широкой тенденции в отрасли. Не то чтобы это был первый случай, когда Google, похоже, берет пример с Apple, но почему бы не подсмотреть правильный шаг?

Будут ли в России продаваться Google Pixel

Что это может означать для нас? В первую очередь это увеличение предложения, ведь телефоны не надо будет везти из США. Особенно, учитывая, что смартфоны компании не продаются в России официально, как и в большинстве других стран. Благодаря конкуренции и тому, что теперь цепочка поставок может стать короче, может снизиться и стоимость. Это всегда приятно, ведь цену Pixel, с учетом их возможностей и так сложно назвать заоблачной. Теперь же она может еще снизиться.

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Так же мы скорее всего получим увеличение производства и открытие новых рынков. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что компания наконец-то начала задумываться о своих устройствах, а не просто производить их «лишь бы было», как мы наблюдали это во время выхода нескольких первых серий. Тогда даже несколько миллионов продаж в год были большим достижением. Теперь же мы говорим о десяти миллионах и это только начало. Хотя, надо признать, до более чем сотни миллионов проданных в год смартфонов, которыми могут похвастаться производители из ТОП-3 мирового рейтинга. Пока результат более чем скромный, но тенденция очень интересная.