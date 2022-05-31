Samsung сокращает производство смартфонов. Проблема коснется всех

Так получилось, что мы еще не до конца отошли от пандемии. Я имею в виду весь мир, индустрию гаджетов в частности и человечество в целом. До сих пор где-то есть вспышки заболеваемости и связанные с этим ограничения. Это не может не влиять на поставки оборудования и на самих производителей. Но дополнительно давят на них низкое потребление и глобальные экономические трудности, о которых вы все не раз слышали. Оказывается, из-за этого крупные технологические компании даже отказываются от выпуска запланированного изначально количества смартфонов. К ним относятся даже Samsung и Apple.

Никто не покупает телефоны

Указанные выше причины буквально лихорадили рынок в последние пару лет, нанеся ему существенный урон. Но проблемы в целом — хоть и немного другие, чем раньше — не думают отступать. Пусть это не та информация, которая поступила от руководства компании — она пришла от аналитических агентств — но от этого она не становится менее важной. Тем более, у авторов отчетов всегда есть инсайдерская информация. Главное, что это отражает положение дел на рынке в целом.

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Купить Samsung будет сложнее

Ссылаясь на источник в цепочке поставок Samsung, южнокорейская деловая газета Mail Business News сообщает, что технологический гигант значительно сократил план производства смартфонов на этот год. Сообщается, что Samsung сообщила своим поставщикам, что планирует сократить объем заказов в середине 2022 года, а это означает, что в этом году компания намерена отгрузить только 280 миллионов устройств. Источник сказал, что это на 30 миллионов меньше первоначальной цели в 310 миллионов единиц.

Аналитики Shinhan Investment также сообщили, что Samsung сократила производство на 35% уже по итогам мая. Это предсказуемо, учитывая общее падение спроса и снижение количества продаваемых устройств. Согласно отчету, основной причиной сокращения производства является высокая инфляция, которая наблюдается в мире.

Смартфонов будет меньше

Снижение плана производства Samsung является еще одним признаком растущей среди производителей смартфонов тенденции. Так они начали готовиться к потенциальному еще большему ухудшению мировой экономики. Это относится и к другим компаниям. В частности, в этом году Apple произведет всего 220 миллионов iPhone по сравнению с рыночным прогнозом около 240 миллионов единиц. Правда, такое снижение еще может быть обусловлено проблемами в Китае, где до сих пор наблюдаются проблемы с заводами, которые закрывали весной этого года после очередной вспышки коронавируса.

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Так же к проблемам Apple можно отнести еще и информацию о том, что производители чипов не смогут в полной мере реализовать проект производства процессоров для нового поколения iPhone 14, которое представят в сентябре этого года. Многие даже говорят, что из-за этого придется отложить старт продаж, а может и саму презентацию новинки.

Производство каких телефонов сокращает Samsung

Но в то время, как сокращение производства Apple распространяется только на ее флагманские телефоны, шаг Samsung затронет телефоны нескольких линеек. К ним будут относиться в том числе и более доступные модели из бюджетных линеек, а это больше всего ударит по пользователям, ведь именно они пользуются самым большим спросом и приносят компании бОльшую долю продаж.

Среди флагманских линеек в первую очередь под удар попадут устройства, запуск которых запланирован на конец этого года. К ним относятся, например, новинки в складных линейках. Ими будут новые Samsung Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4.

Последний отчет показывает, что даже крупнейшие мировые производители смартфонов не застрахованы от подобных проблем. Что-то такое мы будем наблюдать и дальше. Свои прогнозы вы, как обычно, можете высказать в комментариях ниже или в нашем Telegram-чате. Так же подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей.