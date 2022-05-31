Samsung сокращает производство смартфонов. Проблема коснется всех

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин 0

Так получилось, что мы еще не до конца отошли от пандемии. Я имею в виду весь мир, индустрию гаджетов в частности и человечество в целом. До сих пор где-то есть вспышки заболеваемости и связанные с этим ограничения. Это не может не влиять на поставки оборудования и на самих производителей. Но дополнительно давят на них низкое потребление и глобальные экономические трудности, о которых вы все не раз слышали. Оказывается, из-за этого крупные технологические компании даже отказываются от выпуска запланированного изначально количества смартфонов. К ним относятся даже Samsung и Apple.

Смартфонов в этом году будет меньше.

Никто не покупает телефоны

Указанные выше причины буквально лихорадили рынок в последние пару лет, нанеся ему существенный урон. Но проблемы в целом — хоть и немного другие, чем раньше — не думают отступать. Пусть это не та информация, которая поступила от руководства компании — она пришла от аналитических агентств — но от этого она не становится менее важной. Тем более, у авторов отчетов всегда есть инсайдерская информация. Главное, что это отражает положение дел на рынке в целом.

👉Это наш Яндекс Дзен👈 Уже подписался на него?

Купить Samsung будет сложнее

Ссылаясь на источник в цепочке поставок Samsung, южнокорейская деловая газета Mail Business News сообщает, что технологический гигант значительно сократил план производства смартфонов на этот год. Сообщается, что Samsung сообщила своим поставщикам, что планирует сократить объем заказов в середине 2022 года, а это означает, что в этом году компания намерена отгрузить только 280 миллионов устройств. Источник сказал, что это на 30 миллионов меньше первоначальной цели в 310 миллионов единиц.

Аналитики Shinhan Investment также сообщили, что Samsung сократила производство на 35% уже по итогам мая. Это предсказуемо, учитывая общее падение спроса и снижение количества продаваемых устройств. Согласно отчету, основной причиной сокращения производства является высокая инфляция, которая наблюдается в мире.

Проблем с покупкой телефона в этом году может оказаться больше, чем мы думали.

Смартфонов будет меньше

Снижение плана производства Samsung является еще одним признаком растущей среди производителей смартфонов тенденции. Так они начали готовиться к потенциальному еще большему ухудшению мировой экономики. Это относится и к другим компаниям. В частности, в этом году Apple произведет всего 220 миллионов iPhone по сравнению с рыночным прогнозом около 240 миллионов единиц. Правда, такое снижение еще может быть обусловлено проблемами в Китае, где до сих пор наблюдаются проблемы с заводами, которые закрывали весной этого года после очередной вспышки коронавируса.

Как санкции повлияли на работу Android-смартфонов в России.

Так же к проблемам Apple можно отнести еще и информацию о том, что производители чипов не смогут в полной мере реализовать проект производства процессоров для нового поколения iPhone 14, которое представят в сентябре этого года. Многие даже говорят, что из-за этого придется отложить старт продаж, а может и саму презентацию новинки.

Многие ждут iPhone 14, но он может задержаться.

Производство каких телефонов сокращает Samsung

Но в то время, как сокращение производства Apple распространяется только на ее флагманские телефоны, шаг Samsung затронет телефоны нескольких линеек. К ним будут относиться в том числе и более доступные модели из бюджетных линеек, а это больше всего ударит по пользователям, ведь именно они пользуются самым большим спросом и приносят компании бОльшую долю продаж.

Среди флагманских линеек в первую очередь под удар попадут устройства, запуск которых запланирован на конец этого года. К ним относятся, например, новинки в складных линейках. Ими будут новые Samsung Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4.

Последний отчет показывает, что даже крупнейшие мировые производители смартфонов не застрахованы от подобных проблем. Что-то такое мы будем наблюдать и дальше. Свои прогнозы вы, как обычно, можете высказать в комментариях ниже или в нашем Telegram-чате. Так же подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей.

Теги
Лонгриды для вас
телефон
Сколько складных телефонов уже есть и какие еще выйдут

Заметили, что складных телефонов как-то само собой стало появляться все больше. Если раньше мы с нетерпением ждали появления каждой новой модели, то теперь нас даже не удивляет, что кто-то выпустил еще что-то подобное. Это говорит о том, что направление развития в целом выбрано верно, и нам надо в нем двигаться. Вот только цена на них пока кусается, но это вопрос времени с такой скоростью выдачи новых устройстов. Мы решили собрать все их в одном месте и поговорить о том, почему это так хорошо. Возможно, вы не согласитесь, но для этого как обычно есть комментарии и наш Telegram-чат.

Читать далее
Каким будет OnePlus 10 и когда он выйдет

Когда производители телефонов выпускают свои модели в определенное время, то это привычно. Потом они в какой-то момент переносят дату презентации, и все начинают гадать, почему так произошло. Причин может быть очень и очень много, но, как правило, связаны они с желанием больше продать или получить какие-то имиджевые бонусы. В этом году было много слухов, что компания OnePlus выпустит свой юбилейный флагман раньше. Точную причину назвать никто не мог, но пару дней назад появилось официальное подтверждение того, что запуск будет более ранним, и нам остается только разобраться в том, почему так происходит и что это сулит нам, простым пользователям и фанатам технологий.

Читать далее
S22
Samsung представила новые Galaxy S22 и замену культового Galaxy Note

Мы долго его ждали и давно о нем говорили. И вот теперь он вышел - Samsung Galaxy S22. Можно даже сказать, что мы наконец-то получили новый Galaxy Note, ведь он настолько сильно интегрировался в новую линейку, что сможет надолго стать ее неотъемлемой частью, буквально внедрившись в ДНК серии Galaxy S. Но не только этим интересны новые смартфоны. Они получили привычный по прошлому году дизайн и передовые характеристики. Больше всего улучшений коснулось камеры. Мы собрали воедино все изменения и готовы рассказать о них в этой статье.

Читать далее
Новый комментарий