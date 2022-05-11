Новый складной Samsung лишится складки на экране — каким будет Galaxy Z Fold 4

В 2022 году линейке Galaxy Z уже исполнилось 3 года. За это недолгое время складные смартфоны претерпели глобальные изменения и превратились из дорогой безделушки в качественные телефоны с крутыми характеристиками и надежным корпусом. Теперь их покупают не только гики из мира мобильных технологий, но и простые пользователи, которые устали от того, что все устройства предельно похожи друг на друга и отличаются лишь с точки зрения железа. Совсем недавно начали появляться первые слухи о четвертом поколении складных смартфонов от Samsung. Если верить утечкам, Galaxy Z Fold 4 должен совершить настоящую революцию в своем сегменте. Тут и отсутствие пресловутой складки, и топовое железо, и крутые камеры, которых так не хватало в линейке Z.

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Новый складной Samsung

Рендеры Samsung Galaxy Fold 4 появлялись в сети еще давненько, однако авторитетные источники, на которые можно было бы по-настоящему полагаться, молчали. Буквально сегодня известный инсайдер OnLeaks опубликовал свои предположения насчет нового складного смартфона от корейской компании.

Если верить слухам, размеры нового устройства слегка изменятся. Параметры предыдущего Galaxy Z Fold 3, на который мы уже делали обзор, в открытом виде составляли 158,2 x 128,1 x 6,4 мм, в то время как в Galaxy Fold 4 они чуть-чуть изменятся: 155 x 130 x 7,1 мм. Мне показалось, что третий Фолд в руках лежит просто супер, так что особых требований к новой модели не было, но теперь все должно стать еще лучше.

Из других нововведений в Samsung Galaxy Z Fold 4 отметим три выступающие тыльные камеры как у топового Galaxy S22 Ultra и вернувшийся вырез под фронталку. По всей видимости в компании поняли, что качество фото дороже бессмысленных технологий, и решили не устанавливать фронталку под дисплей.

Вот уже давненько ходят слухи об отсутствии стилуса S Pen в новой модели. Пока на этот счет ничего однозначно сказать нельзя, но если внимательно приглядеться к смартфону на видео из первоисточника, то стилуса не видно. Знаете, здесь все не так однозначно: с одной стороны карандаш — отличное подспорье для дизайнеров, художников и представителей других творческих профессий. Жалко, что его не будет.

С другой, на этот случай всегда можно взять Galaxy S22 Ultra. Возможно, Samsung по-своему смотрит на сценарии использования каждой модели и позиционирует Fold как повседневное устройство, а не рабочую лошадку.

Также некоторые источники говорят про новый шарнир складных смартфонов. Видимо в компании решили полностью переработать механизм складывания, дабы пользоваться этим устройством стало еще проще. Я думаю, что во многом это сделано из-за нового дисплея Galaxy Z Fold, который обещают сделать без складки.

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung очень гордится своей новой линейкой Z и на каждом мероприятии гордо заявляет, что они первая компания, которой удалось продвинуть складные смартфоны в массы. Понятно, что с характеристиками у этого телефона будет полный порядок.

Экран: 7,5 дюймов без складки в открытом виде, частота обновления 120 Гц, LTPO.

Внешний экран: 5,8 дюйма с частотой обновления 120 Гц, LTPO, 18:9.

Процессор: Snapdragon 8 Gen 1.

Основная камера: ширик 108 МП, ультраширик 12 МП, два телеобъектива по 10 МП.

Фронтальная камера: 40 Мп.

Аккумулятор: 5000 мАч.

Быстрая зарядка: 45 Вт.

Защита от воды: IPX8.

С точки зрения железа новый Galaxy Z Fold ждут серьезные улучшения. Во-первых, в новом Samsung должен появиться топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1, про который мы рассказывали ранее. Напомню, он на 20% производительнее и на 30% энергоэффективнее флагманского Snapdragon 888. В общем, лучший из лучших.

Во-вторых, в новом Samsung обещают полностью обновить камеры Galaxy Z Fold 4. Похоже, что основной модуль, как и фронталка перекочуют сюда от предыдущего флагмана Galaxy S22 Ultra, там камеры абсолютно идентичные.

Ну и вишенка на торте — новый дисплей Galaxy Z Fold 4. Похоже, что Samsung планирует пойти ва-банк и впервые решиться на то, чтобы полностью убрать складку в линейке Z. С учетом, что в компании Oppo справились с этой задачей еще с выпуском Oppo Find N, думаю, у Samsung не возникнет особых проблем.

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Дата выхода Galaxy Z Fold 4

На данный момент официальных данных об анонсе Galaxy Z Fold 4 нет, однако если в компании будут придерживаться своего расписания, то новые складные смартфоны нам должны показать уже в конце этого лета, в августе. Вместе с ними лично я с нетерпением жду смарт-часы Galaxy Watch 5, в которых обещали всерьез прокачать аккумулятор и добавить море других фич.

Цена Samsung Galaxy Fold 4

Сейчас насчет цены на Galaxy Fold 4 никакой информации нет, однако многие зарубежные источники утверждают, что складной смартфон в этом году должен подешеветь. Плюс, количество смартфонов, изготовленных на заводе, должно возрасти в два раза, что однозначно скажется на их цене.

Опять же, повторюсь, вот уже несколько лет Samsung старается толкнуть складные телефоны в массы. Если первый Fold продавался за очень дорого, то цена на Z Fold 3 уже не казалась нам чем-то сверхестественным, хотя и оставалась высокой.

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