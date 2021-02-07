WhatsApp больше не нужен? Все переходят в Telegram

С тех пор, как появились магазины приложений для Android и iOS, существуют такие ”апчики”, которые скачиваются чаще остальных. Лидеры рейтинга часто меняются, но как правило это что-то массовое. Мессенджеры, игры, офисные приложения и тому подобное обычно и занимают верхние строчки рейтингов. Не стал исключением и этот раз. Но в свете последних событий, которые связаны с различного рода скандалами и попытками некоторых компаний нажиться на этом, свежий рейтинг выглядит очень интересно. Он, если можно так сказать, отражает все, что происходит сейчас в мире, и дает ответы на некоторые вопросы из категории ”что будет дальше?”.

Самые популярные приложения

На этот раз статистикой самых популярных приложений в мире за январь 2021 года поделилась аналитическая компания SensorTower. Для многих результаты предсказуемы. Но давайте капать глубже.

Как Telegram подвергается цензуре и от чего его действительно надо очистить.

В прошедшем квартале Telegram стал лидером среди не игровых приложений, сместив TikTok с первой позиции. В январе пользователи скачали и установили Telegram 63 миллиона раз, что в 3,8 раза больше, чем в январе прошлого года. Сравнивать стоит именно аналогичные месяцы разных лет, так как на скачивание приложений часто влияют сезонные явления, вроде каникул, отпусков рождественского или новогоднего периода и так далее.

На втором месте расположился предыдущий лидер TikTok с 62 миллионами установок. Signal, Facebook и WhatsApp замкнули пятерку лидеров в январе. Обратите внимание, что скандал с конфиденциальностью сильно повлиял на результаты WhatsApp. В декабре этот самый популярный в мире мессенджер занял третье место как в общем зачете, так и в индивидуальных рейтингах iOS и Android. Но в ноябре он лидировал в общем зачете Android.

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Мессенджер Signal

Signal в свою очередь даже не попал в десятку по итогам декабря во всех трех категориях. Зато теперь он на почетном третьем месте. Telegram и Signal — это примеры того, как пользователи реагируют на попытки WhatsApp внедрить новую политику конфиденциальности. Результаты рейтинга говорят нам именно об этом и о том, что дальше будет только хуже, если все пойдет своим чередом.

Новая политика конфиденциальности WhatsApp

WhatsApp обновил свою политику конфиденциальности 6 января 2021 года. На то, чтобы принять новые условия, отводилось время до 8 февраля. При этом пользователи, которые не хотели принимать новые ”правила игры”, должны были потерять право доступа к сервису.

Однако после получения многочисленных отрицательных отзывов от пользователей и критики со стороны всей индустрии, команда WhatsApp решила перенести крайний срок принятия правил на 3 месяца — до 15 мая. Едва ли можно сказать, что это вернуло хорошее расположение к ней, но так у нее хотя бы есть время подумать и что-то предпринять. А заодно пользователям будет проще согласиться с новой политикой. Оно как-то само собой стерпится-слюбится.

Почему все начали пользоваться Telegram

Ранее Telegram уже сообщал, что в январе к мессенджеру присоединились 100 млн пользователей. Павел Дуров назвал происходящее ”крупнейшей цифровой миграцией в истории человечества”. Немного надменно, но все мы знаем стиль высказываний Павла.

Как перенести чаты из WhatsApp в Telegram

Во многом дальнейшему росту популярности Telegram должно содействовать большое количество обновлений, которое недавно вышло для Android и iOS. Оно содержит функцию, которую в Сети уже назвали ”киллер”.

Суть функции заключается в том, что Telegram может импортировать в себя переписку из WhatsApp. Как это сделать, я подробно рассказывал в отдельной статье, но если в двух словах, то процесс очень прост. Надо только сделать экспорт переписки из WhatsApp (это штатный инструмент мессенджера) и не сохранять ее, а отправить через Telegram тому контакту, с которым была переписка. Сообщения не будут разбиты по датам, но выстроятся по порядку и продолжить переписку можно будет уже в новом мессенджере.

При этом передавать чаты можно не только из WhatsApp, но и из других менее популярных мессенджеров, таких, как Line и KakaoTalk.

По словам Дурова, в будущем функция будет намного лучше. Сейчас уже два чата (существующие в Telegram и импортированные) можно объединить в одну ленту. Правда, только при условии, что в принимающем чате меньше 100 сообщений. Разработчики собираются увеличить эту цифру, чтобы историю можно было импортировать в более ”древние” чаты Telegram.

А вы не забыли, что у нас в Telegram уже давно есть свой чат с большим и дружным комьюнити, которое ответит на все вопросы.

Новые функции Telegram

Но и это еще не все. Есть планы предоставить бесплатный API для сторонних разработчиков. Это создаст инструменты для импорта сообщений в Telegram ”откуда угодно”. Дуров надеется, что это поможет разработчикам Telegram ”добавить поддержку большого количества приложений, а также позволит пользователям импортировать сразу несколько чатов или даже все сразу”.

Из этого всего можно сделать вывод, что на ближайшие месяцы картина сохранит свою направленность. Telegram, если его не заблокируют (что вряд ли, хотя предпосылки есть), продолжит лидировать в рейтингах скачивания не игровых приложений. А бывший лидер, если ничего не сделает со своей политикой конфиденциальности, так и останется за бортом первой тройки.