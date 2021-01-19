Как Telegram подвергается цензуре и от чего его действительно надо очистить

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Артем Сутягин 0

Последние пара недель были для Telegram довольно сложными, но продуктивными. В приложении для обмена сообщениями наблюдался всплеск регистраций после новостей о том, что WhatsApp меняет свою политику конфиденциальности, чтобы разрешить обмен данными с Facebook. Но не стоит думать, что Telegram — это спокойная гавань, в которой всегда тихо и никто не угрожает вашей безопасности. На самом деле это не совсем так, и чтобы развенчать два мифа, я расскажу о том, как Telegram влияет на уровень преступности в мире и как Telegram фильтрует контент. Да, если вы думали, что в этом мессенджере нет цензуры, то вы ошиблись. Есть, да еще какая!

Telegram

Цензура есть везде. Даже в Telegram. И это хорошо.

Почему Telegram удаляет сообщения

Одна из основных причин, по которой Telegram среди других платформ социальных сетей в последнее время оказался в центре внимания — это опасения, что он обеспечивает идеальную среду для распространения противоправной информации. После осады в США Капитолия сторонниками Дональда Трампа, многие социальные сети оказались в сложном положении.

На этой неделе основатель Telegram Павел Дуров написал, что приложение для обмена сообщениями удалило сотни публичных призывов к насилию. То есть определенная цензура и фильтрация контента в нем все же есть.

Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но наши Условия использования прямо запрещают распространение публичных призывов к насилию, — говорится в сообщении Дурова. — На прошлой неделе наши модераторы заблокировали и закрыли сотни публичных призывов к насилию, которые в противном случае могли бы достичь десятков тысяч подписчиков. Команда продолжает обрабатывать сообщения от пользователей в дополнение к упреждающему удалению контента, который напрямую подстрекает к насилию.

Как пожаловаться на сообщение в Telegram

Чтобы пожаловаться на сообщения, которые по вашему мнению могут нарушать правила сервиса, надо просто правой кнопкой мыши (на компьютере) или лонгтапом (на смартфоне или планшете) вызвать дополнительное меню этого сообщения и выбрать пункт ”пожаловаться”. Вот так в пару кликов можно пожаловаться на любое сообщение в публичных каналах.

После поступления жалобы сообщение попадает к модераторам и они уже принимают решение о его блокировке.

Telegram

Чтобы Telegram стал хоть немного «чище», работает много людей.

Могут ли удалить Telegram из магазина приложений

Между тем, некоммерческая группа в Вашингтоне подает в суд на Apple, требуя, чтобы производитель iPhone удалил Telegram из своего App Store. Прецеденты уже были, когда, например, из стора удалялись приложения, которые, как утверждалось в требованиях, были рассадниками экстремизма, национализма, расизма и прочих подобных явлений. По заявлениям Apple, она шла на радикальные меры по удалению приложений для того, чтобы избежать ”угроз насилия и незаконной деятельности” на ее платформе.

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Дуров делает большую ставку на свой мессенджер и уже даже официально подтверждал, что если Telegram заблокируют в ”сторах”, то на этот случай существует план Telegram-B, по которому мессенджер просто переедет в браузер. Конечно, так себе удобство использования, но для многих это будет правильным решением.

Правильно ли, что Telegram вводит цензуру

Интересно, что на Соединенные Штаты, где разгорелся такой скандал, приходится всего два процента пользовательской базы Telegram. Отталкиваясь от общей базы в 500 миллионов пользователей, не сложно посчитать, что это примерно 10 миллионов аккаунтов.

Telegram

Если заблокировать в Telegram хоть что-то, может начать рушиться буквально все.

Но даже такое количество пользователей важно, если речь идет о прекращении доступа к рынку. Если сохранить доступ к приложению в США, то долю присутствия и количество американских пользователей можно увеличить в разы, если не в десятки раз.

А если такая волна пойдет на остальных рынках? В этом случае потери могут быть куда большими, и мессенджеру с самой большой свободой слова проще потесниться и просто более активно начать удалять сомнительные сообщения.

Мы тоже есть в Telegram, но наш канал наполнен добрым, светлым и познавательным.

Опасен ли Telegram

Тем более, сомнения в законности мессенджера есть и их предостаточно. Вопреки расхожему мнению, есть они не только в России, где многие считают их необоснованными и даже предвзятыми.

Например, недавние сообщения в немецкой газете Berliner Zeitung подробно рассказали, как процветает преступность в столице Германии благодаря Telegram. Группы, способствующие проституции и продаже наркотиков, являются обычным явлением. Тот факт, что приложение предлагает каналы и общедоступные группы в зависимости от вашего местоположения, означает, что это идеальный инструмент для тех, кто продает и доставляет незаконные препараты. Используя функцию «Люди рядом”, каждый пользователь может получить доступ к чему угодно противозаконному буквально за пару кликов. А способствует этому то, что сообщения в Telegram зашифрованы и почти не удаляются.

Telegram

Остановить и удалить при большом желании можно все, что угодно.

Кроме этого, Telegram становится местом, где очень широкое распространение получают различные теории, гипотезы и прочие учения, которые не просто вводят в заблуждение, но иногда даже просто опасны. Конечно, других каналов тоже хватает, но если речь идет об откровенной ”дичи”, то ее можно заблокировать. Но с Telegram это не работает.

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Сколько пользователей Telegram

Факт остается фактом: в 2021 году люди будут наводнять Telegram. Только на прошлой неделе мессенджер получил 25 миллионов новых пользователей за один 72-часовой период. Сейчас у приложения более 500 миллионов пользователей, но пока это ничто по сравнению с 1,5 миллиардами аккаунтов в WhatsApp, но тенденция очевидна. Остается только понять, сколько людей уйдет из WhatsApp в Telegram, а сколько просто станет пользоваться двумя мессенджерами или перейдет из ”третьих”?

WhatsApp и Telegram

А что выберете вы?

Как показывает практика, свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Когда цензура в мессенджере начинает влиять на безопасность людей, им приходится искать защиты, и блокировка через правоохранительные органы становится единственным инструментом, если, конечно, сам мессенджер не начинает бороться за свою чистоту. Пока равновесие сохраняется, но посмотрим, что будет дальше.

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