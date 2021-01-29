WhatsApp недавно столкнулся с очень сильной негативной реакцией общественности после того, как изменил свою политику конфиденциальности и условия обслуживания. В результате пользователи начали массово переходить на другие платформы, и такие альтернативы, как Telegram, получили невиданный всплеск загрузок. Естественно, Telegram сделал так, чтобы не просто радужно принять и удержать новых пользователей, но и ускорить процесс перехода. Для этого были предприняты дополнительные шаги, включая новые нормы безопасности, улучшение приложения в целом и даже упрощение импорта чатов из других мессенджеров, включая все тот же WhatsApp и некоторые другие. Последний пункт стал очень легким. Давайте попробуем переехать?

Можно ли перенести переписку из WhatsApp в Telegram

В своих сообщениях Telegram рассказывает, как перенести чаты из других мессенджеров внутрь его собственных переписок. Для компании, которая только в январе 2021 года получила около 100 миллионов загрузок, такое развитие событий является по-настоящему закономерным. Теперь Telegram заявляет, что пользователи могут импортировать чаты, включая видео и документы. В настоящее время поддерживаемые приложения включают WhatsApp, Line и KakaoTalk. Если, конечно, последние два можно сравнить по популярности с WhatsApp с его полуторами миллиардами пользователей.

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Как перенести чаты из WhatsApp в Telegram на Android

Чтобы переместить чат через приложение на Android или iOS, надо сделать буквально пару действий. Они производятся в самом приложении, но процедура немного отличается в зависимости от операционной системы. Но отличия будут минимальными — буквально несколько кликов и свайпов.

Для переноса чатов на Android, надо сделать следующее:

Откройте приложение WhatsApp и определитесь, какой чат вы хотите перенести Откройте эту переписку Нажмите на три точки в верхнем правом углу Нажмите ”Еще” Выберите ”Экспорт чата” Определитесь, хотите ли вы перенести только текстовые сообщения или вам нужны еще и вложения Выберите в качестве ”пункта назначения” контакт соответствующего пользователя в Telegram

Приложение все сделает само, а вы получите разложенную ”по ролям” переписку в Telegram. Правда, сообщения хоть и будут выстроены в правильном порядке, но будут отмечены одной датой — датой импорта. Это и будет написано в том их месте, где обычно отражается время отправки/доставки. При этом будет пометка, что сообщение импортировано.

Теперь можно продолжать переписку, а пользователь, c которым вы хотите перенести свое общение в Telegram, получит уведомление о том, что перенос состоялся и общение теперь будет тут.

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Как перенести чаты из WhatsApp в Telegram на iPhone

Тут все еще проще! Для начала надо также выбрать чат, который хотите перенести. Далее делаете по нему свайп влево и выбираете пункт ”Еще”. Потом нажимаете ”Экспорт чата” и дальше все то же самое.

Выбираете, что надо перенести (только текст или еще и вложения), выбираете куда перенести и наслаждаетесь анимацией, как уточка раскладывает все ваши переписки по полочкам.

В итоге, вы получаете то же самое — все сообщения будут разложены по хронологии, но помечены одной датой.

Почему надо перейти из WhatsApp в Telegram

Говорить, что переходить действительно надо, я бы не стал. Но причины для этого есть. Мне нравится WhatsApp своей простотой, но именно она его и губит. Telegram хранит все сообщения на сервере, а не на смартфоне. Это позволяет не задумываться о бэкапах переписки и не переживать о переходе на новый смартфон. Надо будет только авторизоваться по СМС-коду и все сообщения будут доступны (включая файлы и документы).

Как переводить голосовые сообщения из Telegram в текст

Также можно пользоваться Telegram (и нашим чатом) на разных устройствах одновременно. Смартфон, планшет, компьютер… Открывай и пользуйся. Не надо, как в WhatsApp, каждый раз перелогиниваться и терять сообщения, которые не были включены в резервную копию, которая создается довольно долго.

Обновление Telegram

Помимо функции миграции новое обновление Telegram также вносит другие улучшения в конфиденциальность. Например, теперь вы можете удалять группы, секретные чаты и историю звонков гораздо проще.

Другие функции включают в себя: улучшенные аудиоплееры, голосовые чаты с регуляторами громкости для каждого чата, улучшенная доступность с TalkBack и VoiceOver, сообщение о поддельных каналах или группах, стикеры-приветствия для новых чатов и многое другое.

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Пользователи Android получают лучшую анимацию при загрузке файлов, воспроизведении музыки или загрузке чатов. Если мы помним, последнее обновление принесло голосовые чаты с обновленной анимацией и поддержкой SD-карт.