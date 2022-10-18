6 недостатков iPhone по сравнению с Android, о которых нужно знать в 2022 году

Айфон, в отличие от Андроида, всегда славился своей закрытостью и огромным количеством ограничений. Хочешь установить приложение из интернета? Будь добр, иди в App Store. Не нравятся иконки приложений? Используй стандартные и страдай. В целом ко всему быстро привыкаешь, и пользоваться Айфоном становится даже в кайф. Но с введением санкций и добавлением еще большего числа ограничений для покупателей техники Apple из России использование iPhone не обходится без определенных квестов.

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Однако желающих попробовать iOS и Айфон в нашей стране не становится меньше. Чтобы вы были готовы ко всем неожиданностям при подобном переходе, собрали для вас шесть вещей, которые обязательно необходимо знать перед покупкой Айфона.

Банковские приложения на Айфон

Когда много лет подряд пользуешься Андроидом, то слабо представляешь, что может быть какая-то проблема с установкой софта. К сожалению, на Айфоне все именно так. Нет приложения в App Store — нет приложения на вашем смартфоне. Никаким другим способом установить программу на Айфон нельзя. Все делается исключительно из магазина приложений Apple и никак иначе. То есть если у вас есть какой-то привычный сервис, который оплачен на какое-то время вперед например, тот же VPN, а его приложения нет в App Store, то пользоваться им вы не сможете.

Все это относится и к приложениям банков, попавших под санкции. Все их программы уже давно удалены из App Store. Их можно восстановить, но только при условии, если вы раньше загружали их под своим Apple ID. Если у вас есть старый аккаунт Apple и там есть скачанные Сбербанк Онлайн или какие-то другие приложения, то просто воспользуйтесь нашей инструкцией для установки. Если же аккаунт создается с нуля, то вам остается использовать только мобильные версии сайтов.

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К счастью, банки не сидят на месте и пытаются вернуть свои фирменные приложения под другими названиями. Чего только стоит СБОЛ для использования сервисов Сбербанка. Из-за отсутствия альтернатив приходится изворачиваться, кто как может. Но это выход. Главное — помните, что если приложения нет в App Store, то никак иначе его на Айфон не установить. Это главное отличие iOS от Андроида.

Айфон без Apple Pay

Однако какой бы плохой не была Apple за удаление приложений, она оставила пользователям шанс оформлять различные подписки. Оплата банковскими картами в App Store не работает, но можно привязать номер мобильного телефона, и деньги будут списываться с него. Это позволяет спокойно пользоваться iCloud, слушать музыку через Apple Music, а кому-то удается даже оплатить Google Drive.

На фоне того, что Google полностью отключила оплату в Google Play, поведение Apple можно считать огромной щедростью. К сожалению, не со всех номеров проходит оплата. Например, мой номер МТС не срабатывает. Кто-то в свою очередь, говорит, что в другом регионе с оплатой через МТС проблем нет. Нужно просто попробовать и проверить. В любом случае Apple дает в этом плане больше возможностей пользоваться удобными и привычными сервисами.

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Но что точно многие пользователи Айфонов не могут простить яблочной компании, так это отключение Apple Pay. Остается либо подсунуть банковскую карту под чехол, либо платить без телефона. Никаких альтернатив Apple Pay на iOS нет. Это ограничение со стороны производителя. А в России оно еще и двойное. Мало того, что нельзя использовать другие платежные системы, так еще и отключен привычный сервис. Владельцев Айфонов в магазинах теперь видно издалека.

Оперативная память — Айфон

При покупке любого Андроид-смартфона постоянно указывается не только объем встроенной памяти, которую вы получаете за эти деньги, но и объем оперативки. В ситуации с Айфонами все не так. Есть, например, iPhone 14 Pro, и количество его оперативной памяти официально не разглашается. Вам остается выбрать только объем внутреннего накопителя.

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Не надо забывать голову тем, сколько оперативки в вашем Айфоне. Даже купив сейчас iPhone 12, вы получите отличное устройство, которое не будет тормозить. Можете ознакомиться с нашим материалом, где мы рассказываем, как iPhone 14 Pro Max с 6 Гб оперативной памяти легко обходит по скорости работы топовые Андроид-флагманы с памятью в два раза больше. Это убедит вас, что для Айфона не имеет значения объем оперативки. Все они будут работать плюс-минус одинаково.

Видео снятое Айфоном

В чем точно до сих пор любой Андроид-смартфон не смог догнать Айфона, так это в съемке видео. Стабилизация отрабатывает настолько качественно, что иногда даже не понятно, что вы идете достаточно быстрым шагом по неровной дороге. Что только не предпринимают другие производители, но еще никто не смог достойно потягаться с Apple.

С учетом того, что в серии iPhone 14 этот показатель прокачали еще сильнее, есть предположение, что производители Андроид-смартфонов еще долго не смогут догнать Apple по этому показателю.

Айфон для других стран

Весной этого года, помимо отключения Apple Pay, компания еще и прекратила поставки своих устройств в нашу страну. Поэтому если вы захотите купить сейчас Айфон, то это будет устройство, ввезенное либо параллельным, либо серым импортом. То есть предназначен этот смартфон будет для рынка другой страны. В целом никакого отличия для пользователей здесь нет. Только будьте внимательны при покупке устройств серии iPhone 14. Для Америки в них нет слота для SIM-карты и предполагается только использование eSIM, с активацией которой у пользователей возникают некоторые проблемы. В остальном это все те же аппараты, что и везде.

Как создать Apple ID другой страны

Многие разработчики игр убрали свои приложения из российского App Store. Поэтому, чтобы их скачать, необходим аккаунт другой страны. Создать его можно очень просто:

На Айфоне выйдете из своего обычного Apple ID.

Откройте App Store и на любом бесплатном приложении нажмите “Get”.

В появившемся меню нажмите “Создать Apple ID”.

Введите электронную почту, задайте пароль.

В качестве страны рекомендую выбрать United States.

Заполните все нужные поля, в разделе со способом оплаты выберите “None”.

Найдите на Google Maps любой адрес гостиницы в США и введите ее данные в раздел с адресом и номером телефона.

Подтвердите адрес электронной почты и можете спокойно пользоваться новым аккаунтом.

Большинство бесплатных игр в американском App Store можно будет найти без всяких проблем.