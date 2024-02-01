Что будет, если положить смартфон в морозилку

В работе любого Android-устройства рано или поздно возникают проблемы, которые мы пытаемся решить, обращаясь за помощью к интернету. И здесь можно найти много интересных советов. Например, в отдельных сценариях эксперты или люди, таковыми себя называющие, предлагают положить телефон в морозилку. Но зачем? А главное — является ли такой совет безопасным? Вот давайте и выясним, можно ли класть телефон в морозилку и с какой целью.

Зачем класть телефон в морозилку

Логично, что люди кладут телефон в морозилку с целью остудить мобильное устройство, а это может потребоваться, если оно сильно перегрелось. Ведь при повышении температуры внутренних компонентов включается троттлинг (снижение производительности), а еще падает яркость и частота обновления экрана. В таком случае морозильная камера кажется отличным местом, чтобы практически моментально привести смартфон в чувство.

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Это все довольно предсказуемо, однако у Андрея Гаврилова, проректора по учебной работе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, есть свое объяснение столь нетривиальной идее. В интервью для сайта научного центра он говорит:

Я, как физик и программист, знаю, что если хочу, чтобы смартфон не знал обо мне ничего, то его нужно запереть в морозильной камере. Во всех остальных случаях я не могу гарантировать, что поток персональных данных прерван, более того я не знаю, кто ими оперирует и каким образом использует.

То есть, как считает российский ученый, положив смартфон в морозилку, можно защититься от слежки. От себя хочу напомнить, что с аналогичной целью великие отечественные умы еще заворачивают телефон в фольгу, в то время как глупые обыватели просто вытаскивают симку или переводят Android в режим полета. Ну да ладно. Будем считать это лирическим отступлением, но мнение самарского физика и программиста все-таки возьмем на заметку. Или вы имеете что-то против российской науки?

При какой температуре работает смартфон

Допустим, телефон в морозилке не только охлаждается, но и становится невидимым для шпионов. Однако не опасно ли это? Для ответа на этот вопрос нужно понять, при какой температуре работает смартфон. Рекомендованные значения для большинства моделей находятся в диапазоне от 0°С до 35°С. Исключением являются только защищенные телефоны, спокойно работающие и при -30°С.

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Температура воздуха в морозилке обычно составляет от -24℃ до -12℃, что не вписывается в рамки рекомендаций по эксплуатации обычных смартфонов. Но это совершенно не означает, будто устройство сразу перестанет работать. Совсем нет. Просто его стабильность снизится и, скорее всего, телефон выключится сам по себе, ведь при низких температурах аккумулятор теряет способность передавать энергию.

Можно ли класть телефон в морозилку

Если вы хотите охладить смартфон, то его можно класть в морозилку. Желательно, чтобы время нахождения там не превышало нескольких минут. Чрезмерно охладившись, смартфон теоретически может перейти в режим глубокой разрядки, и его будет сложно вернуть к жизни. Кроме того, при резком перепаде температур появляется конденсат. Из-за него запотевает камера телефона, и есть риск попадания влаги в другие части корпуса.

Впрочем, существуют примеры, опровергающие любые опасения. Так, автор YouTube-канала НЕДОВОЛЬНЫЙ провел эксперимент, положив старый смартфон в морозилку на неделю.

Выяснилось, что после 7 дней нахождения в морозилке телефон продолжил работать, как ни в чем не бывало. Разумеется, после предварительной разморозки, так как аккумулятор перестает подавать энергию на плату при низких температурах.

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Опасно ли класть телефон в холодильник

Если вы хотите остудить мобильное устройство после долгой игровой сессии или выполнения другой ресурсоемкой задачи, то лучше положить телефон в холодильник, отказавшись от морозильной камеры. В нем температура всегда выше 0°С, а значит — риск глубокой разрядки и других последствий для аккумулятора сводится к нулю. Также практически невозможным становится появление конденсата.

Любителям обезопасить себя от слежки, конечно, лучше воспользоваться морозилкой. Ведь только здесь достигаются условия, при которых аккумулятор перестает подавать энергию. Но не забудьте перед этим выключить устройство и вытащить SIM-карту, а еще лучше — обернуть смартфон фольгой. Ну мало ли…