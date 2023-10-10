Что будет, если завернуть смартфон в фольгу

Фольга — удивительная вещь, порождающая массу мифов и шуток. Пока одни люди используют ее для приготовления и хранения пищи, другие делают из металлической бумаги забавные шапочки, стараясь таким образом защититься от вредных излучений. И, хотя наш сайт посвящен не кулинарным рецептам и не теориям заговора, мне стало интересно, что будет, если обернуть телефон фольгой. Ответ я уже знаю, а вы?

Что происходит с телефоном в фольге

Поводом обернуть смартфон в фольгу для меня стали различные теории, посвященные этому сочетанию предметов. Главная из них гласит, что мобильное устройство под металлической бумагой перестает ловить сеть. Следовательно, до него невозможно дозвониться, а также нельзя отследить владельца устройства.

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Я обмотал смартфон фольгой, и, знаете ли, связь действительно пропала. Причем это коснулось как мобильного сигнала, так и Wi-Fi. На смартфон под фольгой не приходят ни SMS, ни сообщения из мессенджеров. Звонки, разумеется, тоже блокируются. При этом бумажная газета не стала препятствием для приема сигнала.

В связи с этим возникает два вопроса. Первый — зачем? Кому в здравом уме понадобится оборачивать смартфон в фольгу для отключения сети, если можно воспользоваться режимом полета на Android или просто вытащить симку? Ответ на него я не нашел, а потому могу лишь предположить, что выбор такого варианта защиты от условной слежки является свидетельством низкого уровня интеллектуальных способностей. Тем не менее, актуальным остается другой вопрос — почему? Каким образом фольга блокирует сигнал телефона?

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Фольга и сотовая связь

Фольга представляет собой металлическую бумагу, чаще всего изготовленную из алюминия. Поскольку алюминий является электрическим проводником, он создает барьер, не пропускающий радиоволны. Наш смартфон попросту не может поймать сигнал ни от роутера Wi-Fi, ни от ближайшей вышки сотовой связи.

Необходимо отметить, что важную роль играет толщина металлического барьера. Под одним слоем фольги телефон продолжает ловить сеть, а вот 3 и более становятся для его антенн непреодолимым препятствием.

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Что будет, если положить фольгу под чехол телефона

Теория о том, что телефон, обернутый в металлическую бумагу, не пропускает радиосигнал, оказалась верной. Но вместе с тем существует предположение, будто фольга улучшает интернет и любую другую связь. Так, автор одного из видеороликов на YouTube заявляет, что фольга под чехлом выступает в качестве дополнительной антенны, усиливающей сигнал.

Конечно, я сразу положил фольгу под чехол телефона, дабы проверить эту интересную теорию. Теперь поделюсь результатом. Я отошел на почтительное расстояние от роутера, и Wi-Fi не стал ловить лучше. Как было две полоски, так и осталось. То же самое касается мобильной связи.

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Но все эти палочки — штука не самая показательная. А потому следом я измерил скорость интернета (мобильного и Wi-Fi) без фольги под чехлом и с ней. Результаты весьма красноречивы.

В обоих случаях фольга в чехле телефона принесла вред. Скорость скачивания через Wi-Fi упала на 16%, а через мобильную сеть — на 50%. Отдача замедлилась не так сильно, но все равно вывод очевиден: если положить фольгу под чехол телефона, связь станет хуже. И причина здесь ровно такая же, как и в случае с металлической оберткой: фольга не усиливает сигнал, а создает барьер, мешающий его приему.