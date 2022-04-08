Как оплатить подписку Google One в России

За последнее время работа некоторых сервисов в России сильно усложнилась. Если часть из них просто перестала работать, то многие стало попросту невозможно оплатить. Приходится выдумывать невероятные пути обхода этих запретов. Конечно, часть из них реально заменить, но как быть, если подписка «отвалилась», а с ней пропали и все данные? Безусловно, выход всегда есть: сегодня как раз и расскажем вам о том, что такое Google One и как продлить злосчастную подписку, чтобы сохранить данные.

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Что такое Google One

Для многих экосистема Google была крайне полезной и удобной: это облачный сервис, в котором есть доступ ко всем службам Google, работающим в облаке. Среди них: вложения Gmail, документы Google Drive, фото и видео из Google Фото и функция резервного копирования и восстановления.

Google One позволяет добавить в тарифный план до 5 пользователей, что делает подписку выгодной для всех. Как видите, ничего общего с подпиской Apple One тут нет. В итоге Google заблокировала возможность оплачивать сервисы с российских карт, из-за чего хранилище у пользователей автоматически уменьшилось до стандартных 15 Гб. Как быть?

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Как оплатить Google One заранее

Оплатить подписку лучше всего, используя iPhone или iPad. Для этого вам также понадобится сим-карта Билайн, Мегафон, МТС или Yota. Перед этим создайте свой Apple ID, если у вас его не было.

Зайдите на сайте appleid.apple.com, нажмите «Создать Apple ID» и следуйте подсказкам.

Затем вам нужно будет выбрать способ оплаты: выбирайте «мобильный телефон» и добавляйте его.

Для оплаты вам уже не обойтись без iPhone: возьмите любой, вставьте симку и пополните баланс на указанную сумму.

Зайдите в свой Apple ID, затем в App Store и скачайте Google One.

Зайдите в приложение, введите данные своего аккаунта Google и нажмите «Сменить план».

После этого выбирайте тот план, который вам нужен, и нажимайте «Подписаться».

Вам нужно будет подтвердить покупку вводом пароля от Apple ID. После этого списание пройдет и будет предложено сделать его однократным или регулярным. Возможно, есть смысл оплатить подписку Google One заранее, пока лазейку не закрыли. Правда, Google может и вовсе все отключить и тогда смысла в оплаченной подписке не будет. То же самое вы можете сделать с чужого iPhone: для этого в настройках Apple ID укажите свой телефон в качестве метода оплаты, а потом зайти в Google One и выбрать подписку с дальнейшей оплатой.

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Как пополнить App Store через Qiwi

Кроме того, еще один простой способ — это пополнение баланса App Store через Qiwi. Этот способ до сих пор никто не прикрыл, поэтому можно смело им пользоваться.

Скачиваете Google One на iOS.

Выбирайте способ оплаты через App Store.

Пополняете его с помощью приложения Qiwi.

Далее просто выбираете свой тарифный план и производите оплату.

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Как оплатить Google One без карты

Способ выше — самый лучший. У каждого из нас есть кто-то из друзей с iPhone. Также есть способ оплатить Google One с виртуальной карты или обратиться к помощи сервисов, участвующих в оформлении банковской карты другой страны.

Но все упирается в то, что во многих случаях необходима личная явка в учреждение или оплата услуг посредника — как в сервисе Easypay. Там придется заплатить за помощь при оформлении почти 20 тысяч рублей. Оно вам надо? Поэтому можно попробовать создать виртуальную карту банков США или Канады. Вот вам сервис Ezzocard.

Их можно зарегистрировать на любое имя и даже вымышленное, потому что сервис не забирает данные пользователя. Стоимость карты начинается от 17 долларов — выпуск можно оплатить с помощью криптовалюты или платежной системы Perfect Money — прямо на сайте есть полная инструкция. Таким образом, вы сможете оплачивать покупки в App Store и многих других сервисах.

На мой взгляд, это самый убогий способ — за эти деньги проще быстро найти дешевый iPhone 6 на Авито и произвести оплату по вышеуказанному методу.

А как вы оплачиваете зарубежные сервисы? Делитесь лайфхаками в нашем Telegram-чате!