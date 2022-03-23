Как перенести музыку из Spotify в Яндекс.Музыку и ВК

  2. Темы
  3. Полезно знать
Артем Рахматуллин 0

Совсем недавно известный стриминговый сервис Spotify полностью приостановил продажу своих подписок на территории РФ. Произошло это после того как из России ушли Visa и Mastercard, которые являлись основными платежными средствами. Действующая подписка проработает до конца месяца, а после этого руководство отменит ее. Сегодня предлагаю поговорить о том, как перенести песни из Spotify в Яндекс.Музыку и ВК, которые, на мой взгляд, являются лучшей альтернативой Spotify.

Переносим медиатеку из Spotify в ВК и Яндекс.Музыку.

На данный момент существует огромное количество разных приложений и сервисов, которые позволяют безболезненно перенести всю медиатеку из одного приложения в другое. Их суть предельно проста. Сервис сканирует все ваши песни, затем сопоставляет их с композициями из других сервисов и загружает их в новую медиатеку.

Количество композиций во всех сервисах разное, поэтому учтите, что некоторые песни распознать не выйдет. Обязательно проверьте все треки после переноса и загрузите оставшиеся песни вручную.

Сбер рассказал, почему не стоит обновлять приложения на смартфоне.

Как перенести песни из Спотифай в Яндекс.Музыку

В сервисе Яндекс.Музыка есть отдельный инструмент для переноса всей медиатеки из популярных сервисах.

  • Перейдите на страничку импорта в Яндекс.Музыку по этой ссылке.

    • Выберите Spotify из предложенного списка.

  • Далее выберите сервис, из которого вы хотите перенести треки (Spotify).
  • Затем необходимо дать разрешение на перенос музыки из Spotify в Яндекс.Музыку.

    • Предоставьте Яндекс.Музыке доступ к вашей медиатеке.

  • После этого Яндекс.Музыка найдет соответствия со своим каталогом музыки и перенаправит вас в медиатеку.

    • Дождитесь окончания переноса музыки.

По умолчанию Яндекс.Музыка открывает раздел с Плейлистами. В Spotify у меня плейлистов не было, поэтому я вручную перешел по ссылке Треки, где и нашел все импортированные композиции. Весь процесс занял не больше 5 минут.

Также в списке предложенных сервисов для импорта есть отдельная кнопка Нужного сервиса нет в списке. Кликнув на нее, вы можете просто скопировать сюда список интересующих вас песен и Яндекс.Музыка автоматически их распознает и добавит в медиатеку.

Добавляйте сюда список интересующих вас треков или просто впишите названия песен.

Плюс, вы можете просто перетащить сюда песни или список песен в формате .txt и бот автоматически распознает их и добавит к вам в медиатеку.

Если вам таком способ не угодил или возникли какие-то неполадки, ранее мы уже рассказывали вам про сторонний сервис Tune My Music. Он имеет гораздо большую функциональность и позволяет переносить треки из других источников. Но лично я нативным ботам доверяю больше.

ПОДПИШИСЬ НА НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕН!

Как перенести музыку из Spotify в ВК

Перенести Музыку из Spotify в ВК гораздо сложнее. Увы, но в ВК пока нет собственного сервиса для этих задач. Придется прибегать к сторонним сервисам. Я покопался в самых разных и нашел рабочий способ быстро добавить в ВК музыку из Spotify:

  • Зарегистрируйтесь на сайте soundiiz и откройте главную страницу.

    • Вот так выглядит главная страница сервиса.

  • В левом меню найдите Spotify и нажмите Подключиться.
  • Разрешите сервису доступ к вашей медиатеке Spotify.

    • Согласитесь с синхронизацией медиатеки.

  • Далее повторите все то же самое с ВК.

    • Вот так должен выглядеть список плейлистов после синхронизации двух сервисов.

  • Затем нажмите кнопку Передать во втором списке слева.

    • Нажмите Передать в списке слева.

  • Выберите Плейлисты, затем Spotify.

    • Выберите Плейлисты, следуйте инструкции.

  • Отметьте все необходимые плейлисты с помощью галочки, затем следуйте инструкции на экране.

    • Отметьте все плейлисты, которые хотите перенести.

  • В конце укажите сервис, куда вы хотели бы перенести треки (VK).

    • Выберите ВК в последнем разделе параметров переноса медиатеки.

  • Дождитесь завершения процедуры переноса. Обычно она занимает всего несколько минут.

    • Дождитесь окончания переноса данных.

Сразу скажу — нюансов много. Во-первых, обязательно выключите двухфакторную аутентификацию в ВК, если таковая имелась. Во-вторых, при переносе возможны ошибки. У меня получилось перенести музыку только с третьего раза. То сайт меня просто выбрасывал на главную страницу, то просто отказывался грузиться, но это все цветочки.

Главная проблема в том, что сервис просит ваш пароль от ВК. Увы, но назвать oundiiz проверенным годами я не могу, поэтому после прохождения процедуры рекомендую вам сменить пароль в ВК. Ну и, конечно, учтите, что вы делаете все на свой страх и риск. Гарантий мы вам никаких дать не можем.

Стоит ли сейчас покупать б/у смартфон.

Если ВК и Яндекс.Музыка вас в качестве стриминговых сервисов не устраивают, рекомендую ознакомиться со статьей автора AndroidInsider.ru Ивана Герасимова. В ней коллега рассказал о лучших альтернативах Spotify в России.

При возникновении каких-либо сложностей обязательно отпишитесь в наш Телеграм-чат или в комментарии ниже. Вместе с командой наших читателей мы обязательно что-нибудь придумаем!

Теги
Лонгриды для вас
Для чего нужен второй телефон

С появлением eSIM и второго слота для карточки в смартфонах необходимость иметь второй телефон, казалось бы, совершенно пропала. Действительно, дополнительные возможности смартфона теперь позволяют обходиться без кнопочного телефона, держа все в одном устройстве. Забавно, но такой подход не совсем верен: сосредоточив всё в одном устройстве в нужный момент можно остаться ни с чем. Именно для того, чтобы не попасть впросак люди и разграничивают "полномочия" двух устройств. Ведь это намного надежнее, хоть и доставляет определенные сложности, например, второй смартфон можно потерять. Сегодня расскажем о том, почему люди до сих пор используют два смартфона и какая в этом польза.

Читать далее
Месяц без ВКонтакте. Что я понял

Мы уже не раз рассказывали о том, какое место социальные сети занимают в нашей жизни, что с ними будет и как избежать зависимости от них. Тема стара, как мир, но по-своему уникальна и интересна. Особенно вопрос зависимости от подобных сервисов постоянно подталкивает на некоторые эксперименты. Почти два года назад я отказался от Instagram, теперь пришел черед отдохнуть (именно отдохнуть) от VK. Почему так? Наверное, по той причине, что мне там нечего делать, а все друзья перебрались в мессенджеры. Ровно месяц назад некоторые личные события подтолкнули меня к удалению страницы. Делюсь с вами промежуточными итогами.

Читать далее
Как с пользой потратить 200 рублей?

Однажды в детстве я накопил 200 рублей и не знал, куда их потратить. Я разрывался между новым конструктором и машинкой. В итоге я купил машинку, у которой отломились дверки, а потом ее кто-то украл во дворе. Кажется, моя бабушка была права, что есть более важные вещи, на которые лучше тратить деньги. С тех пор я покупаю только то, что мне действительно пригодится в жизни: то, что не сломается, не испортится и, тем более, что не украдут. Сегодня мы собрали для вас крутые штуки для смартфона и даже для умного дома, которые вам точно пригодятся, а стоить будут не более 200 рублей. В общем, дешево и сердито! Доставайте ваши карты в Google Pay - мы начинаем тратить!

Читать далее
Новый комментарий