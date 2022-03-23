Как перенести музыку из Spotify в Яндекс.Музыку и ВК

Совсем недавно известный стриминговый сервис Spotify полностью приостановил продажу своих подписок на территории РФ. Произошло это после того как из России ушли Visa и Mastercard, которые являлись основными платежными средствами. Действующая подписка проработает до конца месяца, а после этого руководство отменит ее. Сегодня предлагаю поговорить о том, как перенести песни из Spotify в Яндекс.Музыку и ВК, которые, на мой взгляд, являются лучшей альтернативой Spotify.

На данный момент существует огромное количество разных приложений и сервисов, которые позволяют безболезненно перенести всю медиатеку из одного приложения в другое. Их суть предельно проста. Сервис сканирует все ваши песни, затем сопоставляет их с композициями из других сервисов и загружает их в новую медиатеку.

Количество композиций во всех сервисах разное, поэтому учтите, что некоторые песни распознать не выйдет. Обязательно проверьте все треки после переноса и загрузите оставшиеся песни вручную.

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Как перенести песни из Спотифай в Яндекс.Музыку

В сервисе Яндекс.Музыка есть отдельный инструмент для переноса всей медиатеки из популярных сервисах.

Перейдите на страничку импорта в Яндекс.Музыку по этой ссылке.

Далее выберите сервис, из которого вы хотите перенести треки (Spotify).

Затем необходимо дать разрешение на перенос музыки из Spotify в Яндекс.Музыку.

После этого Яндекс.Музыка найдет соответствия со своим каталогом музыки и перенаправит вас в медиатеку.

По умолчанию Яндекс.Музыка открывает раздел с Плейлистами. В Spotify у меня плейлистов не было, поэтому я вручную перешел по ссылке Треки, где и нашел все импортированные композиции. Весь процесс занял не больше 5 минут.

Также в списке предложенных сервисов для импорта есть отдельная кнопка Нужного сервиса нет в списке. Кликнув на нее, вы можете просто скопировать сюда список интересующих вас песен и Яндекс.Музыка автоматически их распознает и добавит в медиатеку.

Плюс, вы можете просто перетащить сюда песни или список песен в формате .txt и бот автоматически распознает их и добавит к вам в медиатеку.

Если вам таком способ не угодил или возникли какие-то неполадки, ранее мы уже рассказывали вам про сторонний сервис Tune My Music. Он имеет гораздо большую функциональность и позволяет переносить треки из других источников. Но лично я нативным ботам доверяю больше.

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Как перенести музыку из Spotify в ВК

Перенести Музыку из Spotify в ВК гораздо сложнее. Увы, но в ВК пока нет собственного сервиса для этих задач. Придется прибегать к сторонним сервисам. Я покопался в самых разных и нашел рабочий способ быстро добавить в ВК музыку из Spotify:

Зарегистрируйтесь на сайте soundiiz и откройте главную страницу.

В левом меню найдите Spotify и нажмите Подключиться.

Разрешите сервису доступ к вашей медиатеке Spotify.

Далее повторите все то же самое с ВК.

Затем нажмите кнопку Передать во втором списке слева.

Выберите Плейлисты, затем Spotify.

Отметьте все необходимые плейлисты с помощью галочки, затем следуйте инструкции на экране.

В конце укажите сервис, куда вы хотели бы перенести треки (VK).

Дождитесь завершения процедуры переноса. Обычно она занимает всего несколько минут.

Сразу скажу — нюансов много. Во-первых, обязательно выключите двухфакторную аутентификацию в ВК, если таковая имелась. Во-вторых, при переносе возможны ошибки. У меня получилось перенести музыку только с третьего раза. То сайт меня просто выбрасывал на главную страницу, то просто отказывался грузиться, но это все цветочки.

Главная проблема в том, что сервис просит ваш пароль от ВК. Увы, но назвать oundiiz проверенным годами я не могу, поэтому после прохождения процедуры рекомендую вам сменить пароль в ВК. Ну и, конечно, учтите, что вы делаете все на свой страх и риск. Гарантий мы вам никаких дать не можем.

Стоит ли сейчас покупать б/у смартфон.

Если ВК и Яндекс.Музыка вас в качестве стриминговых сервисов не устраивают, рекомендую ознакомиться со статьей автора AndroidInsider.ru Ивана Герасимова. В ней коллега рассказал о лучших альтернативах Spotify в России.

При возникновении каких-либо сложностей обязательно отпишитесь в наш Телеграм-чат или в комментарии ниже. Вместе с командой наших читателей мы обязательно что-нибудь придумаем!