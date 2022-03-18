Как перенести файлы из зарубежных облачных сервисов в Россию одной кнопкой

Мы привыкли перекидывать наши файлы в облако и не переживать за них. По сути, облачное хранилище — один из самых надежных способов хранения информации в 2022 году — намного надежнее флэшек и карт памяти. Правда, хранить свои данные в зарубежных облачных сервисах оказалось небезопасно: многие IT-компании объявили о том, что приостанавливают работу в России. Согласитесь, не хочется в один день остаться без своего аккаунта, где осталось важное содержимое? Для того, чтобы перекинуть файлы в Яндекс.Диск как раз сейчас Mail.ru сделала бесплатным Диск-О. Рассказываем, зачем нужна программа и как она упрощает работу с облачными сервисами.

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Что такое Диск О

Mail.ru давно выпустила свою утилиту Диск-О, но только сейчас сделала ее бесплатной. Это программа, позволяющая добавить сразу несколько сервисов в ваш ПК, переключаться между ними и редактировать файлы. Вы можете добавить до 13 облачных сервисов, которые будут отображаться в Проводнике как жесткие диски. При этом вы имеете доступ к файлам, но они не будут съедать память на компьютере и не удалятся, если вдруг у вас пропадет подключение к интернету.

Что удобно — это использование всех фишек Windows, например, просмотр свойств файлов, управление через контекстное меню и прочие. Диск-О поддерживает популярные облачные хранилища, среди которых One Drive, Облако Mail.ru, Яндекс.Диск. Облачные сервисы будут отображаться в компьютере с логотипом сервиса, так что вы не потеряете их из вида.

Очевидно, что управлять облачными хранилищами удобнее через Проводник в Windows, чем через браузер: подумайте сами, насколько проще открыть текстовый документ через Microsoft Word на ПК, чем сначала скачивать его, а потом перекидывать обратно!

Какое облачное хранилище выбрать и что сделать, чтобы не потерять данные

Как добавить Гугл Диск в Проводник

Перед тем, как начать пользоваться приложением, необходимо скачать Диск-О себе на ПК. Для Windows его можно скачать прямо с сайта, а для macOS есть приложение в App Store. Настроить его очень просто.

Зайдите на сайт приложения и в правом углу нажмите «Скачать для Windows».

После окончания загрузки откройте файл с приложением и нажмите «Установить». Следуйте инструкциям.

После установки программы нажмите «Подключить облако». Если у вас есть аккаунт на Mail.ru, то приложение само обнаружит его и предложит подключить.

Нажмите «Подключить еще», выберите Гугл Диск в списке и введите логин и пароль от аккаунта.

На Панели задач у вас откроется Проводник с облачным хранилищем.

Таким образом можно подключить до 12 облачных сервисов. Я подключил сразу 4. Правда, среди них нет iCloud, что немного расстраивает. Обратите внимание на то, что подключение One Drive к Диску-О может занимать чуть больше времени, а при вводе логина и пароля от учетной записи вас перекинет на страницу Microsoft.

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Как защитить данные в облаке

Разработчики предусмотрели все нюансы и обезопасили использование Диск-О. Так вы можете установить пин-код, настроить частоту его запроса и многие другие параметры. Смотрите, как можно защитить облачное хранилище от чужих глаз.

Откройте Диск-О и нажмите шестеренку вверху окна, выберите «Настройки».

Выберите «Доступ к дискам по пин-коду».

Придумайте четырехзначную комбинацию, введите ее и повторите ввод.

После этого вам станут доступны настройки пин-кода: можете установить запрос после перезагрузки, в результате чего после закрытия программы диски пропадут из Проводника и появятся вновь после запуска Диск-О.

Программа имеет дополнительные настройки, упрощают работу и делает ее безопаснее. Вот самые интересные параметры, на которые стоит обратить внимание.

Защита файлов : вы можете выбрать важные файлы, и они будут сохранены на ПК. Это полезно, когда переживаете за них, но не переносите в облако. Даже в случае поломки системы или ПК они не пропадут.

: вы можете выбрать важные файлы, и они будут сохранены на ПК. Это полезно, когда переживаете за них, но не переносите в облако. Даже в случае поломки системы или ПК они не пропадут. Запоминать файлы : вы можете выбрать необходимый объем памяти на ПК, чтобы файлы сохранялись и были доступны офлайн.

: вы можете выбрать необходимый объем памяти на ПК, чтобы файлы сохранялись и были доступны офлайн. Доступ к файлам без сети : удобная функция, чтобы работать с файлами без подключения к интернету. Выберите необходимое облачное хранилище из списка, затем файлы, которые нужно сделать доступными в автономном режиме.

: удобная функция, чтобы работать с файлами без подключения к интернету. Выберите необходимое облачное хранилище из списка, затем файлы, которые нужно сделать доступными в автономном режиме. Ускорить загрузку файлов: Диск-О остановит фоновые загрузки в облачные хранилища, за счет чего они скопируются так же быстро, как и при перемещении на ПК.

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Универсальный клиент для облачных хранилищ

После установки Диска-О на ваш ПК вам программа, по сути, и не понадобится: все облачные сервисы будут отображаться в проводнике. Просто откройте его или воспользуйтесь правой кнопкой мыши, чтобы использовать контекстное меню. Можете просмотреть свойства файлов, удалить их, переименовать, заархивировать. Также у вас будет видно количество свободного пространства. А облачные сервисы будут отображаться слева в области навигации и раскрываться при необходимости.

Такой способ переноса файлов из одного облака в другое намного проще браузера или приложения: достаточно открыть два или три окна и перетаскивать содержимое. Понравилось и то, что самой программой Диск-О пользоваться не нужно — она сворачивается в трэй и запускается автоматически, лишь изредка выдавая уведомления о нехватке памяти.

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Обязательно воспользуйтесь программой Диск-О, чтобы перенести файлы из одного облака в другое. Тем более, пока она стала бесплатной.