5 причин, почему стоит использовать Облако Mail.ru

Санкции вносят свои коррективы в, казалось бы, привычные вещи: приходится менять планы, покупать смартфоны и другие гаджеты втридорога, а также отказываться от привычных сервисов. Если с планами и смартфонами все понятно — лучше немного переждать, чтобы не переплатить, то как быть с сервисами? Особенно важны те, в которых хранишь собственные данные и не хочешь остаться без них. Решение всегда есть — это отличные отечественные аналоги. Сегодня расскажу вам несколько причин, почему стоит пользоваться Облаком Mail.ru — вы точно не пожалеете об этом!

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Резервное копирование фото

Первое, чем удивил меня сервис — это наличие автоматической функции копирования снимков из галереи. Прямо после установки и входа в приложение оно спрашивает, не хотите ли вы его включить для дальнейшего использования, после чего файлы начнут быстро переноситься из памяти телефона в облачное хранилище.

Важно и то, что автозагрузка происходит незаметно — при сворачивании приложения процесс не останавливается. Кстати, в одном из последних обновлений разработчики добавили Новую галерею — отображение фотографий хоть и работает в бета-версии, но выглядит свежо.

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Распознавание фотографий онлайн

Как часто вы закидываете в облако файлы, среди которых скрины документов? Думаю, бывает. Учитывая то, что облачное хранилище предлагает автоматически их переносить и делает это при появлении новых снимков, то все сваливается в кучу, а искать нужный скрин крайне тяжело. К счастью, в Облаке Mail.ru все продумано до мелочей: в настройках можно включить распознавание документов — таким образом, алгоритмы будут распознавать печатные бланки на снимках и добавлять их в отдельный альбом.

Пробовал загружать даже скриншоты сомнительного качества — всё работает! Кстати, после включения функции приложение пришлет уведомление о том, что все документы распознаны. Облако Mail.ru сортирует документы по разным категориям и создает отдельные папки для водительских прав, банковских карт, чеков, паспортов и так далее. Таким же образом, кстати, работает и распознавание лиц.

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Как защитить данные в облаке

Я обожаю приложения, в которых есть вход по отпечатку пальца: это и мессенджеры, и банковские программы, и, самое главное — облачные хранилища. Облако Mail.ru — не исключение. Ставите пин-код, затем активируете вход по отпечатку пальца. Этим фишки безопасности не ограничиваются: можно настроить время блокировки (сразу, через несколько минут или часов), блокировку экраном вниз (кладете разблокированный телефон экраном вниз, а приложение вновь запрашивает отпечаток) и даже фото при неудачном входе.

Особенно интересна последняя фишка: при неудачном вводе пин-кода или разблокировке по отпечатку, фотография и местоположение устройства будут сохранены в памяти! Для включения функции достаточно лишь активировать ее дать необходимые разрешения.

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Редактор фотографий онлайн

Что вы делаете, когда планируете отредактировать фотографию из облака? Предварительно скачиваете ее. В Mail.ru прокачали свое облачное хранилище так, чтобы пользователи могли делать это находясь прямо в приложении: в редакторе появились фильтры, коллажи, кадрирование. Редактировать снимки в облаке для коллажа можно вместе или по отдельности, а получившуюся можно сохранить вместо оригинала или поделиться ею в мессенджерах и соцсетях. Такого нет даже у OneDrive, которым я пользовался с 2013 года.

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Самое удобное облачное хранилище

За что отдельно хочется похвалить разработчиков — за удобный интерфейс Облака Mail.ru. Навигация по галерее продумана до мелочей: есть отображение по неделям, месяцам и годам. Вверху экрана есть карточки с подборками — работают по типу «историй» и показывают снимки на разные темы и ровно несколько лет назад. Меня Облако Mail.ru постоянно приглашает посмотреть подборку «Парки», «Гастротур» и «Автомобили». Понравившиеся фотографии при просмотре вы можете добавить в Избранное, чтобы потом не потерять.

Фотографиями, файлами или папками, как и положено, можно делиться: напрямую или давая доступ по ссылке. Для этого в приложении даже есть отдельный раздел, где отображаются пользователи, имеющие доступ к вашим файлам. Пару слов нужно сказать и про браузерную версию Облака Mail.ru: там есть все те же самые функции и еще кое-что полезное. Например, разделы с автоудаляемыми папками, файлами из Почты Mail.ru.

Кроме того, у компании есть отдельная программа «Диск-О», чтобы перемещать файлы между хранилищами. На данный момент у утилиты действует промо-период 30 дней, в течение которого ей можно пользоваться бесплатно. Мы писали об этой программе — обязательно прочтите!

А какими облачными пользуетесь вы и почему? Делитесь в нашем Телеграм-чате!