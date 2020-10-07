Как поменять иконку в Инстаграме на Андроид

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Иван Кузнецов 0

Пользователи Android никогда не испытывали недостатка в возможностях кастомизации своих устройств. В отличие от владельцев iPhone, которым эту дверь открыла iOS 14, они могли видоизменять прошивки своих смартфонов сколько угодно и как угодно. Для этого им была доступна масса инструментов – от встроенных тем и лаунчеров до кастомных оболочек и полноценных прошивок. Другое дело, что большинство разработчиков приложений почему-то никогда не давали пользователям видоизменять иконки, хотя это было бы самым правильным решением. Хорошо, что в Instagram наконец до этого додумались.

Instagram на Android

В Instagram появилась возможность сменить иконку приложения

Как скачать на телефон фотографии из Instagram

В честь десятилетия Instagram разработчики сервиса подготовили пользователям небольшой подарок, который заключается в возможности заменить штатную пиктограмму приложения на любую другую. Правда, во-первых, это даже не подарок, а пасхалка, потому что получить доступ к соответствующему инструменту можно только довольно нетривиальным способом, а, во-вторых, выбрать в качестве иконки позволяется не любое изображение, а только те, что когда-либо ранее использовались сервисом и были нарисованы его дизайнерами.

Как сменить иконку Instagram

Чтобы поменять иконку инсты, следуйте инструкции ниже:

Сменить иконку Инстаграм

Механизм смены иконки в Инстаграм скрыт в настройках

  • Здесь выберите «Настройки» и как можно резче свайпните вниз по направлению стрелок, выложенных эмодзи;
  • В открывшемся окне выберите любую понравившуюся иконку.

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Всего пользователям доступно 12 вариантов оформления пиктограммы Instagram. Среди них есть как те, которые использовались сервисом раньше, так и совершенно новые. Правда, с названиями разработчики заморачиваться не стали: Сумерки, Рассвет, Северное сияние и так далее. Зато, что интересно, выбрать можно даже ту иконку, которая использовалась на стадии бета-тестирования Instagram. Она имеет не очень приглядный по современным меркам вид, но зато зрительно отсылает к тому времени, когда никакого IGTV и сторис не было даже в проекте.

Старая иконка Инстаграм

Instagram

Скорее всего, функция смены иконок со временем исчезнет

Поскольку смена иконок является частью мероприятий, посвящённых дню рождения Instagram, то, если верить слухам, действовать такая возможность будет только один месяц. По его истечении пиктограмма сервиса, какую бы вы ни выбрали в настройках сейчас, вернётся к исходному виду. В принципе это логично, учитывая, что текущая иконка является даже более узнаваемой, чем старая, а логотип для любой коммерческой компании является частью имиджа и, если дать клиентам менять его по своему усмотрению, может получиться настоящая каша-малаша.

Как правильно делать сторис в Instagram. Примеры приложений

Если у вас не появилось возможности сменить пиктограмму Instagram, у этого может быть только две причины. Первая – вы недостаточно рёзко свайпнули по экрану. В этом случае жест воспринимается как команда к перезагрузке меню. Поэтому старайтесь свайпнуть так, как будто делаете это с заметным усилием. Вторая причина – ваша версия Instagram просто не включает в себя обновление с механизмом смены иконок. Если вы установили актуальную сборку из Google Play, но ничего не сработало, скачайте вот эту, с ней проблем точно не возникнет.

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