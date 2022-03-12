Какие смартфоны Xiaomi сейчас можно купить по вменяемым ценам

Вы уже слышали, что сейчас наблюдаются проблемы с поставками устройств, а цены на них растут. На фоне этого неудивительно, что многие производители стали очень осторожно относится к продажам и продвижению новых моделей устройств. Но некоторые, наоборот, поняли, что наступило время возможностей. По крайней мере, ничем другим объяснить поведение Xiaomi, которая решила вывести на рынок сразу несколько моделей, сложно. Интересно даже не то, что новинки в принципе появились, а их довольно невысокая цена. При этом с некоторыми из смартфонов дают еще и подарки. Давайте разбираться что к чему.

Новые телефоны Xiaomi

Xiaomi решила вывести на российский рынок новые смартфоны серии Redmi Note 11. Предыдущие модели серии имели широкую популярность и пользовались хорошим спросом. В нынешних условиях они так же должны найти своего клиента.

Основным посылом линейки всегда была попытка компании предложить пользователям флагманские характеристики по относительно невысокой цене. Если посмотреть на представленные новинки, становится понятно, что Xiaomi продолжает гнуть свою линию. В новую линейку вошли четыре модели: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S и Redmi Note 11.

Характеристики Redmi Note 11

Модели Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11S получили основную камеру с высоким разрешением — 108 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп и она получила некоторые дополнительные функции для создания более выразительных и естественных селфи.

Все модели серии получили дисплей FHD+ AMOLED DotDisplay с частотой обновления до 120 Гц. Частота дискретизации доходит до 360 Гц. Все это упаковано в актуальный сейчас корпус с плоскими гранями.

Так же все четыре модели получили аккумулятор емкостью 5000 мАч, а модели с приставкой Pro и Pro 5G оснастили фирменной быстрой зарядкой на 67 Вт. Всего за 15 минут она наполнит аккумуляторы телефонов энергией на 50%. Базовая и S-верия получили зарядку на 33 Вт. До 100% они будут заряжаться примерно за час.

В основе Redmi Note 11 Pro 5G лежит современный, хоть и не флагманский чипсет Snapdragon 695. Это 6-нм процессор с частотой 2,2 ГГц. Как не сложно догадаться из названия модели, он поддерживает 5G.

Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11S работают под управлением восьмиядерного процессора MediaTek Helio G96 и имеют до 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от версии. Базовый Redmi Note 11 оснастили 6-нм Snapdragon 680.

Теперь время обсудить самое интересное — цены. Они могут показаться немного завышенными в сравнении с тем, что было раньше, но учитывая, как изменился рынок в последнее время, они выглядят очень конкурентоспособными.

Сколько стоит Redmi Note 11

Redmi Mote 11 4 ГБ + 64 ГБ — 26 990 рублей (с 11 по 20 марта Redmi Buds 3 Lite в подарок)

Redmi Mote 11 4 ГБ + 128 ГБ — 27 990 рублей (с 11 по 20 марта Redmi Buds 3 Lite в подарок + скидка 2000 рублей)

Redmi Note 11S 6 ГБ + 64 ГБ — 33 990 рублей (с 7 по 17 апреля Redmi Buds 3 Lite в подарок)

Redmi Note 11S 6 ГБ + 128 ГБ — 35 990 рублей (с 7 по 17 апреля Redmi Buds 3 Lite в подарок)

Redmi Note 11 Pro 8 ГБ + 128 ГБ — 41 990 рублей (с 31 марта по 6 апреля предзаказ за 39 990 рублей и наушники Redmi Buds 3 Pro в подарок. С 7 по 17 апреля Redmi Buds 3 Pro в подарок)

Redmi Note 11 Pro 5G 6 ГБ + 64 ГБ — 44 990 рублей (с 31 марта по 6 апреля предзаказ за 41 990 рублей и наушники Redmi Buds 3 Pro в подарок. С 7 по 17 апреля Redmi Buds 3 Pro в подарок)

Redmi Note 11 Pro 5G 8 ГБ + 128 ГБ — 47 990 рублей (с 31 марта по 6 апреля предзаказ за 44 990 рублей и наушники Redmi Buds 3 Pro в подарок. С 7 по 17 апреля Redmi Buds 3 Pro в подарок)

Когда начнут продаваться новые Redmi Note 11

В продажу Redmi Note 11 поступил 11 марта, а остальные модели серии — 7 апреля. Выше приведена возможность сэкономить, оформив предзаказ, и/или получить подарок.

Так же Xiaomi выпустила несколько других интересных устройств. Среди них роботы-пылесосы, очистители воздуха, наушники, экшн-камеры, и другие продукты, но самыми интересными оказались именно телефоны. Поэтому, если вы любите Xiaomi, не упустите возможность купить их, пока цены держатся на очень приятном уровне.