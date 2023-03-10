Когда выйдет нейросеть GPT-4 с возможностью создания видео. Уже скоро

Наверное, не осталось людей, которые не слышали бы о чат-боте ChatGPT. Он просто покорил мир. Особенно, после тех историй, когда кто-то написал через него дипломную работу, кто-то публиковал статьи, а фокус-группы обманывались, думая, что общаются с человеком. Многие люди и компании используют этого чат-бота с искусственным интеллектом и интегрируют его в свои сервисы. Одна из них, Microsoft, которая вложила значительные средства в разработчика OpenAI, объявила, что на следующей неделе будет выпущен GPT 4 с функциями видео. Прошло совсем немного времени, а мы уже получили новое поколение этого явления.

Когда выйдет GPT-4

Информация о том, что GPT 4 появится уже на следующей неделе, сообщила компания Microsoft. Ее же представители добавили, что новинка получит функции формирования видео.

Этой новостью поделился Андреас Браун, технический директор Microsoft Germany и Lead Data & AI STU, на мероприятии под названием «Искусственный интеллект в фокусе — запуск цифровых технологий». Bing, который в настоящее время работает на базе ChatGPT и GPT 3.5, подвергался критике за медленную генерацию и отображение результатов.

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Чем будет отличаться новая нейросеть

Это действительно является проблемой в нашем скоростном мире, где мы привыкли получать результат, если не мгновенно, то как минимум очень быстро. Именно поэтому ожидается, что с введением GPT 4 Bing станет более продвинутым и предложит пользователям новые возможности. Мультимодальные решения позволят пользователям взаимодействовать в нескольких режимах, включая текст, изображения и звуки. Но ключевой особенностью все равно является возможность генерировать видео. Наиболее понятно это становится в тот момент, когда задумываешься о том, как сложно сгенерировать полноценный видеоряд. Особенно на фоне того, как нейросети рисуют пальцы на сгенерированных картинках.

Есть ли приложение ChatGPT

В прошлом месяце OpenAI объявила, что работает над мобильным приложением ChatGPT, которое будет работать на основе технологии искусственного интеллекта GPT 4. Мобильное приложение позволит пользователям снимать видео с помощью ИИ, подчеркивая возможности GPT 4. Помимо того, что пользователи могут создавать видео с помощью ИИ, GPT 4 также будет генерировать ответы быстрее, чем существующий GPT 3.5. GPT 4 будет генерировать ответы, которые звучат так, как будто их написал человек. Это было и раньше, но теперь компания выведет это все на новый уровень. Эти изменения также будут доступны в чате Bing в ближайшем будущем.

Искусственный интеллект — плохой путь развития технологий.

Создание такой системы является очень непростой задачей. Даже несмотря на то, что на каком-то этапе она начинает развиваться сама, за ней все равно надо следить и подталкивать в нужном направлении. Именно поэтому инвесторы вкладывают огромные деньги в создание нейросетей.

Microsoft вложила миллиарды долларов в OpenAI, и в результате внедрение GPT 4 в поиск Bing не займет много времени. Однако Браун не уточнил, когда Bing Chat начнет получать преимущества GPT 4. Благодаря возможности генерировать видео и ответы, более похожие на человеческие, новая версия призвана произвести революцию в том, как мы взаимодействуем с технологией искусственного интеллекта.

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Могут ли нейросети заменить человека

Многие опасаются такого стремительного развития технологий, но впадать в панику и переживать из-за того, что все лишатся работы, не стоит. Впечатляющее развитие технологий вызывает восхищение только на фоне того, что раньше такого не было. Тем не менее, есть еще много проблем, которые системам надо решить. Например, попробуйте сгенерировать изображение, по запросу «кот со смартфоном» и вы погрузитесь просто в пучину невнятного контента. Пластмассовые коты, перепутанные пальцы и прочие ошибки.

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Поэтому говорить, что нейросети полностью заменят человека, преждевременно. Куда правильнее рассматривать их как рабочий инструмент для специалистов в разных отраслях. Они помогают работать с изображениями, текстами и теперь видео, но пока не могут все делать сами. Так что пока расслабляемся, но рано или поздно нейростети станут намного более серьезными и вот тогда надо будет задуматься, но до того, как они смогут полностью заменить человека, пройдут годы, а скорее даже десятилетия. Каждый новый шаг будет даваться все сложнее.