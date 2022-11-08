Крутые устройства Xiaomi, которые можно урвать со скидкой

Xiaomi — один из самых известных в мире производителей смартфонов и большого количество других устройств. В линейке компании можно найти как дорогие флагманские телефоны, так и совсем доступные на любой кошелек. Плюс ко всему, никуда не делись фитнес-браслеты Mi Band и телевизионные приставки TV Stick. Как и большинство крупных компаний, в Xiaomi не могли обойти стороной одну из крупнейших распродаж в году 11.11 от AliExpress и предлагают покупателям приобрести свои устройства по очень вкусным ценам.

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Но в многообразии выбора в линейке Xiaomi очень легко потеряться. Именно поэтому мы собрали для вас шесть крутейший устройств китайского производителя, которые прямо сейчас можно урвать с отличной скидкой.

Redmi Note 11 — купить

Серия смартфонов Redmi Note не нуждается в представлении. Это одни из самых оптимальных по соотношению цены и качества устройств на рынке. Redmi Note 11 является именно таким смартфоном. Благодаря большому 6,43 дюймовому AMOLED-экрану с разрешением 2400 на 1800 пикселей изображение всегда будет сочным и ярким. А большой аккумулятор на 5000 мАч обеспечит вам длительное время работы от одного заряда.

Но такую большую батарею необходимо и быстро восполнить. Здесь с этим тоже нет никаких проблем. Благодаря быстрой зарядке на 33 Вт вам не понадобится жить возле розетки в ожидании полного заряда. Чтобы ничего не тормозило, производитель установил в смартфон процессор Qualcomm Snapdragon 680. Его мощности большинству пользователей хватит за глаза.

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Все здесь в порядке и с камерами. Основной объектив имеет разрешение 50 мегапикселей, благодаря чему запечатлеть памятные моменты можно будет в два счета. А для съемки пейзажей пригодится 8 мегапиксельный суперширик. Чтобы создавать портретные и макрофотографии, производитель предусмотрел два дополнительных объектива по 2 мегапикселя каждый. В общем, у Xiaomi получилось отличное устройство для тех, кто не готов тратить на смартфон большие суммы.

Цена за версию 4+128 Гб: 9630 рублей.

Купить Redmi Note 11

Redmi Note 10 Pro — цена

Для тех, кто хочет что-нибудь поинтереснее, подвезли скидку на прошлогодний Redmi Note 10 Pro. Здесь и крутая камера на 108 мегапикселей, и большой AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, и емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. То есть все, без чего невозможно представить современный смартфон.

Отдельно следует выделить процессор. Производитель установил в Redmi Note 10 Pro чип Qualcomm Snapdragon 732, который даже спустя год после выхода смартфона позволяет ему работать без тормозов. А для тех, кто хочет задействовать две сим-карты и карту памяти, в смартфоне используется слот, который поддерживает даже такую комбинацию.

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Если вы ищите недорогой и производительный смартфон на каждый день, то можете смело останавливать свой выбор на Redmi Note 10 Pro. Тем более за ту цену, по которой его сейчас продают.

Цена за версию 6+64 Гб: 13455 рублей.

Купить Redmi Note 10 Pro

POCO M5 — характеристики

Но что, если хочется смартфон с каким-нибудь необычным дизайном, и при этом совсем нет желания за него переплачивать? Тогда вам следует обратить внимание на POCO M5. Задняя спинка по текстуре напоминает кожу, хоть таковой и не является. А яркие цвета только подчеркивают необычный дизайн. На самом деле удивительно видеть в этой ценовой категории успешные попытки сделать прикольный внешне смартфон.

За производительность в POCO M5 отвечает процессор MediaTek Helio G99. Для большинства повседневных задач его производительности будет достаточно. А чтобы анимации на 6,58 дюймовом экране казались еще плавнее, его оснастили частотой обновления 90 Гц. Блок камер состоит из трех объективов: 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп, что без проблем позволит запечатлеть памятные моменты. А чтобы смартфон в самый неподходящий момент не разрядился, в вашем распоряжении аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Цена за версию 4+64 Гб: 9345 рублей.

Купить POCO M5

Фитнес-браслет Xiaomi Band 7

Фитнес-браслеты компании Xiaomi не нуждаются в отдельном представлении. Благодаря своей доступной цене они являются одним из самых популярных устройств в своем классе. В Xiaomi Band 7 появился увеличенный по сравнению с предыдущим поколением экран, поддержка Always On Display, который позволяет всегда видеть время на дисплее и отличное время автономной работы.

Не обошлось и без спортивных функций. Если вы привыкли заниматься спортом, то Band 7 предоставляет вам выбор из большого количества тренировочных режимов с фиксацией основных показателей здоровья. Плюс ко всему, этот браслет умеет мониторить показатели сна, что позволит многим наконец-то наладить свой сон и начать высыпаться. Если вы все еще сомневаетесь в необходимости покупки умных часов, то начать с Xiaomi Band 7 — лучшее решение.

Цена за китайскую версию: 2270 рублей (скидка в корзине + купон продавца)

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Xiaomi TV Stick 4K — купить

У многих дома есть хороший телевизор с большой диагональю, но совершенно без каких-либо умных функций. Просто брать и выкидывать такую вещь ради покупки телека со смартом будет достаточно опрометчивым решением. Благо, что компания Xiaomi позволяет добавить на любой телевизор Android TV.

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С помощью Xiaomi TV Stick 4K телевизор, имеющий HDMI-вход легко можно превратить в умный. Вам станут доступны все функции, которых так не хватало. Например, онлайн кинотеатры, стриминговые сервисы и голосовой поиск. В общем, отличная вещь, которая позволит сэкономить значительные средства на покупке нового телевизора.

Цена: 3239 рублей (скидка в корзине).

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Смартфон POCO X4 Pro 5G

Для тех, кто привык пользоваться смартфонами среднего уровня, можно обратить внимание на POCO X4 Pro. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 695, который покроет потребности большинства пользователей, большим AMOLED экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Система камер здесь такая же, как в Redmi Note 10 Pro: 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Следовательно, снимки будут получаться очень достойными. А большая батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт позволят восполнить заряд аккумулятора очень быстро.

Но самое интересное в POCO X4 Pro — это его внешний вид. Он имеет плоские боковые грани и яркие цвета корпуса. В мире закругленных смартфонов он смотрится очень необычно и привлекает внимание. В общем, если дешевые телефоны вы уже переросли, а на флагманы жалко денег, то POCO X4 Pro будет отличным выбором. При покупке этого смартфона первые 50 покупателей получат наушники Xiaomi In-Ear Earphone, а среди всех купивших будет разыграно десять пар Mi Air 2 SE.

Цена за версию 8+256 Гб: 19540 рублей (скидка в корзине + купон продавца)

Купить POCO X4 Pro