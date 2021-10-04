Мнение: Почему я не покупаю смартфоны в кредит

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Иван Герасимов 0

Кредиты и рассрочки сделали нашу жизнь гораздо проще. К сожалению, уровень зарплат растет не так быстро, как цены на различные вещи. Подобные финансовые инструменты позволяют ни в чем себе не отказывать: иногда это могут быть необходимые вещи, иногда — не очень. С другой стороны, иногда хочется приобрести что-то из электроники, например, смартфон. Но подобные операции требуют внимательности.

Рассказываем, почему кредиты могут навредить

Почему я не беру кредиты

Так уж вышло, что я знаю людей, которые любят покупки в кредит и рассрочку, но часто игнорируют условия платежей или не читают договор до конца. Зачастую знакомые не хотят вносить единоразово всю сумму покупки и выбирают другие способы оплаты, чтобы, на их взгляд, немного сэкономить. Позже выясняется, что смартфон можно было приобрести намного дешевле в другом месте без кредитов. Людей это ничуть не расстраивает и не останавливает: какая разница, покупка совершена, каждый месяц плати определенную сумму в течение какого-то времени, а дальше уж будь, что будет.

Покупка смартфона в кредит удобна, но нужно внимательно изучить условия

К сожалению, при такой покупке не учитываются некоторые факторы. Например, если покупка совершена в рассрочку или в кредит на 2 года, за это время смартфон устареет и его захочется сменить, а сумма еще не внесена целиком. Получается, придется либо терпеть это и оплачивать по частям, либо вносить остаток целиком. Еще больше информации по выбору смартфона ищите в нашем Яндекс.Дзен!

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Чем опасны кредиты

Основная причина, почему я не люблю кредиты и рассрочки — это отсутствие уверенности в завтрашнем дне. То есть, сегодня у тебя есть деньги для внесения оплаты, а завтра ты можешь остаться без работы и платить будет, скорее всего, нечем. События прошлого года показали, что даже такой сценарий возможен.

Подумайте трижды перед покупкой смартфона в кредит

Кроме того, со временем я стал старше и осознал, что нужно жить по средствам — если есть накопления, то лучше приобрести новый смартфон, оплатив его полностью. Однажды мой друг сказал, что покупка смартфона должна отнимать не более 30% от суммы доходов: на том я и остановился. На руку играет и тот факт, что смартфоны стали намного долговечнее и менять их каждый год нет смысла. Думаю, что нужно для начала реализовать весь потенциал текущего устройства.

Как правильно выбрать кредит

Когда думаешь, где скрывается обман с переплатой

Сейчас кредиты и рассрочки стали намного более гибкими, чем 10-15 лет назад. Помню, мой отец пообещал мне подарить Siemens S65: конечно, я думал, что он оплатит все сразу, но он выбрал оплату в кредит. В итоге выяснилось, что за телефон переплатили чуть ли не половину суммы! Папа не прочитал условия договора и получил огромную переплату, что сильно ударило по его кошельку. В 2021 году с этим все намного проще: оформить покупку можно онлайн, введя свои данные и дождавшись одобрения от банка. Все условия как на ладони, покупатели научились читать мелкий шрифт и все реже оказываются в сложных ситуациях.

Как выгодно купить смартфон в рассрочку

Первый и последний раз, когда я воспользовался рассрочкой, была опция по моей кредитной карте. Покупки у партнеров совершать достаточно удобно и просто, а платеж разобьется на определенный срок, например, на 10 месяцев. На свой страх и риск я решил все же сделать это, купив новый смартфон. Удивило то, что никаких бумажек, мелкого шрифта не было. А внести всю сумму можно было чуть ли не после получения новой выписки. Тем не менее, несмотря на удобство покупки, меня от этого коробило.

Первое, о чем я думаю перед покупкой смартфона: а нужен ли он мне?

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Все же я решил не дожидаться окончания срока и внес остаток сразу. Мои друзья, кстати тоже распробовали такой способ покупки, чтобы обновить свои устройства. Пожалуй, в этом действительно нет ничего страшного: ты покупаешь себе новое устройство, а сама рассрочка тебя дисциплинирует. Покупка в рассрочку по кредитной карте — это достаточно удобный инструмент. С этим согласен журналист AndroidInsider.ru Иван Кузнецов:

Не знаю, как можно пропустить платежи по кредиту или рассрочке. Меня это, наоборот, очень дисциплинирует. Если у меня есть непогашенные обязательства, я формирую свои расходы на следующий месяц, исходя из суммы, которую должен заплатить банку. За годы использования рассрочек я выработал один простой принцип — платить нужно в начале месяца, а не в конце, даже если день платежа ещё не наступил. В этом случае нет риска пропустить платёж или остаться без денег на его погашение.

Мои коллеги в корне со мной не согласны. Рассрочки и кредиты делают жизнь удобнее, а переплата или пени — это уже личное отношение каждого. Тем не менее, я не планирую таких покупок и стараюсь жить по средствам, чтобы не отягощать собственную жизнь лишними платежами: на мой взгляд, лучше отложить денег в мобильном приложении банка на накопительный счет, чтобы совершить покупку, нежели занимать чужие деньги или платить по частям.

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