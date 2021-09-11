Самые частые ошибки при покупке смартфона

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Иван Герасимов 0

Многие из нас меняют смартфоны достаточно часто, возможно, каждый год. Это зависит от разных ситуаций: телефон надоел, захотелось новый, старый уже перестал справляться даже с самыми простыми функциями или просто пришел в негодность. Возможно, захотелось потратить накопленное и порадовать себя чем-то дорогим. К покупке смартфона нужно подходить во всеоружии, чтобы потом не выяснилось, что выбор оказался ошибочным, а покупка превратилась в головную боль. Собрали самые частые ошибки при выборе смартфона: собрались за новым — внимательно изучите наш чек-лист, чтобы всё шло по плану.

Рассказываем, какие ошибки допускают покупатели при выборе смартфона

Как выбрать смартфон с большим экраном

Моя мама считает, что большой телефон с большим экраном значит, что телефон «крутой», мощный и вообще самый лучший. Сколько бы я ни пытался ей доказать ошибочность ее суждений, у меня так и не вышло. Да, смартфоны увеличились в размерах и имеют большие экраны. Это удобно, но выбирать смартфон по этому принципу — большая ошибка.

Большой экран — это круто. Но важно выбрать качественную матрицу, чтобы потом не страдать

Можно приобрести недорогую китайскую «лопату», но, скорее всего, такой смартфон будет не самым производительным. Если и выбирать смартфон, ориентируясь на размеры экрана, то лучше учитывать матрицу и разрешение дисплея, чтобы изображение не убивало глаза. Лучше всего отправиться в обычный магазин, где на стенде можно ознакомиться с устройством и понять, подходит ли вам такой экран или нет.

Какой бренд смартфона лучше

Очередная ловушка при покупке телефона. Иногда мы недооцениваем какую-то модель из-за названия. Возможно, из-за того, что много лет назад компания выпускала недорогие бюджетники из дешевых материалов. Такое предвзятое отношение лично у меня было к Huawei: давно я подарил маме бюджетную модель с Windows Phone, но со временем она превратилась в тихий ужас. Сейчас компания выпускает отличные устройства и даже крутые ноутбуки, поэтому не стоит вспоминать те времена.

Не относитесь к производителям предвзято. Но и не полагайтесь только на их имя.

Другая ошибка, связанная с брендом — когда мы не глядя выбираем устройство от известной в прошлом компании. Не хочу сказать, что смартфоны Nokia плохие, есть действительно достойные модели, но с выбором таких телефонов стоит быть очень внимательным, в обязательном порядке изучая новинку в магазине. Если не слышали о бренде вовсе, то хорошенько изучите отзывы в интернете, а лучше — почитайте наш Яндекс.Дзен и не забудьте подписаться! Ведь недорогие устройства от китайских производителей имеют кучу нюансов.

Почему не стоит покупать дорогой смартфон

Производители смартфонов чуть ли не ежемесячно обновляют линейки своих устройств, выдавая все более сумасшедшие новинки. Конечно, такие устройства и стоить будут приличных денег — шестизначные суммы за смартфон уже стали обыденностью. В связи с этим лучше задуматься, а стоит ли игра свеч? Если нет лишних денег, пожалуй, лучше прикупить что-то недорогое.

Смартфон должен стоить вменяемых денег — не нужно за него отдавать две зарплаты

Если есть, то можно и побаловать себя, но стоит делать это с умом. Смартфон — это инструмент для повседневных задач, а не роскошь и не показатель достатка. Поэтому гнаться за устройствами с бешеным количеством мегапикселей в камере и суперпроизводительным процессором, созданным по последнему техпроцессу, наверное, не стоит.

Как правильно подобрать смартфон

Мои друзья часто спрашивают, какой смартфон выбрать. Практика показала, что от советов и настоятельных рекомендаций лучше воздержаться — то экран маленький, то камера плохая, то сканером лица пользоваться не очень удобно. В общем, если у вас спрашивают совета, то делайте как читатели нашего Telegram-чата: расскажите про модель, но не рекомендуйте к покупке.

Не полагайтесь только на собственный опыт, спросите совета у опытных людей. А потом сделайте собственные выводы

Если выбираете смартфон сами, то прислушивайтесь к советам опытных людей, но исходите из своих потребностей: однажды я купил смартфон с 256 Гб памяти, выбившись из бюджета. Памяти оказалось невероятно много, но при последующей перепродаже это не сыграло никакой роли. Прикиньте в уме, что вам необходимо, и сделайте правильный выбор.

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Как выбрать смартфон в подарок

Честно говоря, это сложнее всего. Нужно знать кучу нюансов: какой цвет любит получатель подарка, сколько памяти понадобится, нужны ли аксессуары, насколько мощная батарея подойдет. Да и вообще, может нужен неприхотливый противоударный смартфон? Собрались сделать подарок — хорошенько разузнайте потребности человека, какая платформа ему больше подходит.

Наверное, выбрать смартфон в подарок — сложнее всего на свете

Особенно будьте осторожны при выборе смартфона на Android: у производителей есть привычка внедрять собственные оболочки, которые могут кому-то показаться специфичными и своеобразными. Не стоит мнить себя экспертом: смартфонов много и все они работают по-разному, несмотря на то, что внешне их не отличить.

Какие аксессуары для смартфонов купить

Когда покупаешь смартфон или забираешь заказ в магазине, переполняет радость и хочется потратить денег на что-нибудь еще. Почему бы не шикануть и не приобрести Bluetooth-наушники, оригинальный чехол за немалые деньги, адаптер быстрой зарядки, которого нет в комплекте? Ну серьезно, вещь нужная, лучше брать сразу!

Чехлы в магазинах стоят неприлично дорого — поищите вариант в других местах или на AliExpress

Не торопитесь: цены в офлайн-магазинах зачастую бывают выше, чем в интернете, а хорошие аналоги от других производителей никто не отменял. Не стоит сразу говорить «да» продавцу-консультанту, который вежливо предлагает добавить в комплект фирменный чехол — найдете такой же дешевле в интернете или на AliExpress.

Несмотря на то, что смартфонов много, но они все примерно одинаковые, выбрать один очень сложно. Еще сложнее правильно сориентироваться в цене и характеристиках, чтобы не переплатить лишнего. Но самое главное — прислушивайтесь к советам других людей, но имейте собственный взгляд, это поможет сделать правильный выбор.

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