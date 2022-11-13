Новый способ блокировки уведомлений в WhatsApp

Наверняка, вы не раз сталкивались с тем, что уведомления сыпятся буквально ото всюду. Смартфон, часы, планшет, ноутбук и везде есть свое уведомление, которое просто обязано (как оно считает) прозвучать именно отсюда. В итоге, если уведомлений у вас много, каждое еще дублируется несколько раз, и вы получаете какофонию звуков и вибраций. Удивительно, что об этом задумались разработчики WhatsApp, но именно этот мессенджер в скором времени получит новую функцию, которая избавит вас от этого беспорядка. Осталось только разобраться, как это будет работать и нужно ли это вообще, или я слишком нагнетаю, чтобы привлечь внимание к этой статье.

Блокировка уведомлений в Вотсап

Хорошая функция, пользующаяся большим спросом у многих пользователей, скоро будет доступна в WhatsApp. Компания не хочет, чтобы ее приложение генерировало много уведомлений. Это делает его одним из самых раздражающих приложений, доступных в Google Play. Разработчики попытались автоматически отключать группы, чтобы не беспокоить вас каждым сообщением. Так как функция еще не вышла в широкое использование, мы не имеем полной информации о том, как она будет выглядеть в своем финальном представлении, но кое-что можем сказать уже сейчас.

Как избавиться от назойливых чатов

На самом деле эта функция уже в некотором роде доступна пользователям. WhatsApp знает, что в больших группах ваш телефон может звонить или вибрировать без перерыва в течение всего дня. Когда в чате 2 человека — это не проблема. Если в нем 5-6 человек, это можно пережить, но когда в чате больше участников и каждый хочет, чтобы именно вы получили его сообщение, это становится огромной проблемой. Поэтому компания и решила автоматически отключать уведомление в группах с более чем 256 участниками. Ведь если все они что-то пишут, ”переварить” такой поток информации и постоянное поступление уведомлений будет очень сложно.

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Сколько человек можно включить в один чат Вотсап

Если вам кажется, что это очень много, то это не так, ведь сейчас WhatsApp поддерживает группы до 1024 пользователей. Вот это действительно очень много. Из-за этого все уведомления группы с количеством участников более 256 будут автоматически отключены. Сообщения будут поступать, но ваш смартфон не даст вам знать, пока вы не запустите приложение. Так вы сможете прочитать сообщения, но они не будут докучать вам своим приходом каждый раз, когда кто-то нажимает кнопку ”отправить”.

Если вы все же переживаете, что пропустите какое-то уведомление, то данную функцию можно отключить и дальше получать удовольствие от вибромассажа где-то в недрах кармана.

Переживать, что вы пропустите уведомления в группах с меньшим количеством участников, не стоит. Если в ней меньше 256 пользователей, уведомления будут приходить как и прежде, и вам ничего не надо будет делать дополнительно. То есть вы сможете отключить уведомления, но не автоматически, а вручную, как и раньше, просто открыв переписку и поставив галочку напротив того времени, в течение которого вы не хотите получать уведомления. Варианты по-прежнему будут от 8 часов до бесконечности.

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Кому доступна новая функция WhatsApp

В настоящее время функция постепенно доходит до пользователей, но, возможно, что вскоре она станет доступна для всех. Скорее всего, не прочитав эту статью, вы даже не узнаете, что такая функция есть. Она проявит себя только в тот момент, когда в огромном чате вы не будете получать уведомления. Если вы сильно обрадуетесь, что, например, в чате дома или района вы не получите сообщение, это о вас так позаботились разработчики WhatsApp.

Вряд ли это можно назвать ключевой особенностью по той самой причине, что далеко не у всех есть такие огромные чаты. Но это лишний раз говорит о том, что WhatsApp понимает сложность своего положение. В последние несколько лет куда более функциональный Telegram, где у нас есть свой новостной канал, стремительно догоняет его. Поэтому ему приходится что-то делать, чтобы не терять свое лидерство. Пока оно очень уверенное, но многое может измениться, если не пытаться его закрепить.