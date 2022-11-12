Самые хорошие игры для Android, которые еще можно скачать в Google Play

Хороших игр много, но лучших — мало. При этом понятие ”лучшие” еще и очень индивидуально. То есть одному нравятся те игры, а другому — эти. Но ведь все равно есть такие игры, которые становятся лидерами рейтингов самых скачиваемых в Google Play. Просто они оказываются более универсальными и нравятся любителям самых разных игр. Мы сейчас не будем глубоко вдаваться в рассуждения о предпочтениях, а просто назовем игры, пользующиеся большой популярностью, на которые стоит тратить время и, что немаловажно, которые можно скачать, живя в России. Так что расслабляйтесь, откладывайте в сторону дела, которые можно отложить, скачивайте их и давайте поиграем.

Call of Duty: Mobile — лучший шутер для Android

Call of Duty: Mobile не раз попадала в наши подборки. Она настолько популярна и имеет такой высокий рейтинг, что ее нельзя не включить в очередной список лучших игр.

В игре есть как обычный онлайн-режим PvP от первого лица, так и королевская битва на 100 игроков. Это ставит ее в редкую категорию игр, которые могут сочетать в себе что-то вроде PUBG Mobile и Critical Ops или Modern Combat. Вы точно не устанете от этой игры. Особенно, если попробуете на себе разные режимы. Да и механика игрового процесса тут очень хороша. Больше о ней сказать просто нечего. Да и, скорее всего, вы ее уже попробовали.

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Genshin Impact — лучшая игра гача для телефона

Genshin Impact — это ролевая игра с механикой гача. Сразу после выпуска она получила широкое признание критиков за впечатляющие визуальные эффекты и отличный игровой процесс. Ее можно сравнить с Zelda: Breath of the Wild, и вряд ли кто-то будет с этим спорить.

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Визуальные элементы, механика игрового процесса и полностью открытый мир (в комплекте с планером) делают игру намного менее ограниченной, чем большинство игр в этом жанре. Если разработчики не испортят ее, она должна оставаться отличным представителем игровой индустрии в течение длительного времени. Вы также можете играть на ПК или PlayStation с теми же сохраненными данными. Что-то подобное по механике найти, конечно, можно. Например, Tower of Fantasy, но Genshin все равно лучше.

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League of Legends: Wild Rift — Лига Легенд для Android

League of Legends: Wild Rift — это игра в жанре MOBA 5 на 5. Раньше их было много, но за последние несколько лет некоторые из них отпали. League of Legends: Wild Rift, пожалуй, лучшая из всех на данный момент. Матчи длятся около 15-20 минут, а это многовато для мобильной MOBA. Тем не менее, игра забавная и внутриигровые покупки не дают вам больше шансов на победу, а значит играть в нее можно бесплатно.

Она не идеальна. В казуальных играх иногда бывают несбалансированные команды, что может раздражать. Однако с этим мало что можно сделать. Тем не менее, это хорошаяигра в жанре, в котором уже несколько лет ничего не меняется. Одно это уже стоит того, чтобы упомянуть ее.

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Legends of Runeterra — новая игра для телефона

Legends of Runeterra — одна из самых новых игр для Android в этом списке. Это онлайн-баттлер, похожий по масштабу на такие игры, как Hearthstone. Игроки собирают карты и героев, а затем составляют колоды из них. После этого происходит сражение с противниками онлайн.

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В игре 24 чемпиона, куча карт, а также вы можете пригласить друзей на дуэль с вами. Hearthstone могла бы быть в этом списке, но пришло время включить в него что-то новое. Так сюда и попала Legends of Runeterra.

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Monument Valley 2 — лучшая логическая игра

Monument Valley возвращается в список лучших игр с выходом второй части. Обе игры по-прежнему очень хороши. На самом деле они обе имеют практически идентичные геймплейные механики и графику.

Игрок проходит через головоломки, где уровни можно перемещать, чтобы пройти путь с помощью иллюзий. Предпосылка по-прежнему очаровательна, а франшиза Monument Valley продолжает оставаться парой лучших мобильных игр всех времен.

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Levelhead — хороший платформер для телефона

Levelhead — новый платформер от Butterscotch Shenanigans. Предыдущая игра студии — Crashlands — не раз попадала в подобные списки в течение долгого времени. Теперь ее место основательно заняла Levelhead.

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Это платформер с 90 уровнями, удивительно удобным управлением и отличным юмором. На фоне остальных он выделяется превосходным построением уровней. При этом игроки могут сами создавать уровни и загружать их в игру. Другие игроки скачивают их, а самые популярные попадают в престижное хранилище игры. Кроме того, в игре есть функции скоростного прохождения, и у каждого уровня есть своя таблица лидеров. Наконец, игра кроссплатформенная с облачными сохранениями.

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Sky: Children of Light — приключенческая игра для Android

Sky: Children of Light — отличная приключенческая игра двухлетней давности. В игре есть семь миров, которые вы можете исследовать, различные настройки персонажей, чтобы они выглядели так, как вы хотите, превосходная графика и один из самых уникальных социальных режимов среди остальных игр.

Вы можете взаимодействовать с игроками в игре без голосового или текстового чата. Игроки привлекают ваше внимание, чтобы отвести вас туда, куда вам нужно. Это вносит какой-то свой шарм в игру. Есть много отличных приключенческих игр, но Sky: Child of Light — это нечто иное.

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