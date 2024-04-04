Почему мне плевать на гарантию смартфона. Я не понимаю, кто вообще обращает на нее внимание

Одна из главных причин, заставляющих людей отказаться от покупки смартфона на AliExpress — отсутствие официальной гарантии или ее подвешенный статус. Человек, привыкший брать товары исключительно в местной рознице, считает, будто таким образом он может получить уверенность качестве продукта, а потому заказ устройства из-за рубежа кажется ему рискованным. Ведь как возвращать деньги в случае чего? Но я считаю, что важность гарантии на смартфон сильно переоценена, и ее наличие или отсутствие точно не тот фактор, на который нужно обращать внимание.

Как часто ломаются смартфоны

Пользуясь смартфонами более 10 лет, я ни разу не столкнулся с поломкой. Ни по причине заводского брака, ни в следствие собственной неаккуратности. При этом я имел дело с самыми разными устройствами: купленными как в местной рознице, так и заказанными на AliExpress, дешевыми и дорогими. А мой первый смартфон проработал больше 4-х лет, хотя заявленный производителем срок службы составлял всего 2 года.

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Как показывает практика, брак смартфона выявляется либо сразу после его распаковки, либо по прошествии первых дней эксплуатации. Ждать целый год, чтобы до чего-то докопаться и в конечном итоге получить возврат денег или замену устройства, бессмысленно. Если со смартфоном что-то не так, вы сразу это поймете, и наличие гарантии в данном случае не будет играть никакой роли.

Можно ли вернуть деньги за бракованный телефон

Согласно нормам, изложенным в законе «О защите прав потребителей», любой покупатель в течение 14 дней с момента покупки может вернуть смартфон, получив возврат или замену, вне зависимости от критичности выявленных недостатков. Этого срока вполне достаточно, чтобы найти повод отказаться от устройства.

Конечно, возникает вопрос относительно AliExpress и других маркетплейсов, осуществляющих доставку товаров из-за рубежа. Как этот момент регулируется там? Удивительно, но точно так же, как и при покупке устройства в российской рознице. В течение 14 дней можно открыть спор, предъявив претензию к товару, даже если вам просто не понравился смартфон, и вы захотели другой.

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Да, скорее всего, для получения денег придется возвращать устройство продавцу. Но, во-первых, вы можете рассчитывать на компенсацию стоимости доставки. Во-вторых, мы говорим о браке телефона с AliExpress, чья вероятность в случае покупки устройства от надежного производителя близка к нулю.

Гарантийное обслуживание смартфонов

Обслуживание смартфона в течение гарантийного срока — отдельная история. При возникновении проблем нужно обращаться в авторизованный сервисный центр или в магазин, где был приобретен товар. И тут есть нюанс, касающийся покупки смартфона с гарантией из российского интернет-магазина.

Если вы живете в маленьком населенном пункте, то для возврата устройства придется ехать в областной центр или оформлять возврат через интернет-магазин, где совершалась покупка. То есть уровень удобства здесь не выше, чем в случае с неоднократно упомянутым AliExpress.

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После приезда в АСЦ или магазин ваши приключения не закончатся. Если вы сдаете устройство по месту приобретения, сначала понадобится предоставить чек, доказав, что смартфон был куплен именно здесь. Также необходимо потратить время на составление претензии. А затем ждите, пока завершатся диагностика и ремонт.

Что является гарантийным случаем

Не исключено, что в ходе диагностики виновником проблемы будет назван покупатель. И это вполне вероятно, ведь даже попадание воды не является гарантийным случаем, несмотря на заявленную производителем влагозащиту. Думаете, вас не переиграют? Да вас просто уничтожат и заставят оплатить ремонт, как в обычном сервисном центре без какой-либо скидки!

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И вот какой тогда смысл в гарантии на смартфон? Вероятность поломки по вине производителя минимальна, а при выявлении заводского брака можно вернуть деньги или получить замену устройства в течение 14 дней, невзирая на место покупки, наличие или отсутствие гарантии. Поэтому мне она не нужна. А вам?