Почему в Китае многие смартфоны продаются под другим именем

  2. Темы
  3. Это интересно
Герман Вологжанин

9 февраля 2023 года в Китае показали смартфон realme GT Neo5. Это отличный аппарат с 240-ваттной зарядкой, который так и не появился за пределами КНР. Точнее, он вышел во всем мире, но уже под другим именем — realme GT3. И это далеко не единственный случай, когда название смартфона в Китае отличается от его имени за границей. Можно вспомнить Redmi K60 и POCO F5 Pro, а также привести еще не один десяток подобных примеров. Но почему так происходит? Что заставляет китайцев продавать смартфон на родине под одним именем, а за ее пределами называть иначе?

Почему в Китае многие смартфоны продаются под другим именем. В Китае это Redmi K60, а в остальных странах — POCO F5 Pro. Фото.

В Китае это Redmi K60, а в остальных странах — POCO F5 Pro

Чем отличаются линейки смартфонов

Начнем издалека и немного поговорим о линейках смартфонов. У каждого производителя их несколько. Так, компания Xiaomi включает в себя суббренды Redmi и POCO, имеющие разное позиционирование:

  • Redmi — дешевые или просто недорогие смартфоны;
  • POCO — разноплановые устройства от ультрабюджетных моделей до субфлагманов;
  • Xiaomi — полноценные флагманы с передовыми характеристиками.

Называя свой смартфон тем или иным именем, компания должна сохранить его позиционирование как внутри Китая, так и за его пределами. За счет этого у покупателя сложится определенное представление об устройстве еще до момента ознакомления с характеристиками, и ему будет легче определиться с выбором. Предпочитаешь недорогие смартфоны — берешь Redmi, любишь только флагманы — покупаешь Xiaomi и так далее.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Стоимость смартфонов в Китае и во всем мире

Родина большинства смартфонов от Xiaomi до realme — КНР. Как правило, именно там устройства разрабатываются и там же собираются. Поэтому на внутреннем рынке китайские компании могут устанавливать намного более приятный ценник, чем за рубежом.

Стоимость смартфонов в Китае и во всем мире. Когда смартфон выбирается за пределы Китая, его цена растет. Фото.

Когда смартфон выбирается за пределы Китая, его цена растет

Например, в КНР смартфон Xiaomi 13 Ultra без учета скидок стоит 5 999 юаней (~ 77 000 ₽). В ЕС при таких же условиях за него попросят 1 499 евро (~ 150 000 ₽), а в России — 139 000 ₽. Разница колоссальная, но вполне объяснимая. И именно в ней скрывается ответ на вопрос, почему в Китае у смартфона одно имя, а за его пределами — другое.

Почему отличаются названия смартфонов

Вернемся к братьям-близнецам realme GT Neo5 и realme GT3, с которых мы начали. Первый смартфон ориентирован на внутренний рынок, а второй — на внешний, хотя обе серии (среднебюджетная GT Neo и флагманская GT) представлены как в Китае, так и за его пределами. Но если на родине за realme GT Neo5 на 8/256 Гб попросят 2 499 юаней (~ 32 000 ₽), то из-за логистики и бюрократии вне КНР он будет минимум на 50% дороже и уже не сможет называться устройством среднего класса.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Чтобы компенсировать повышение цены, производитель делает ход конем: переименовывает модель, причисляя ее таким образом к флагманам, а также ограничивает выбор конфигурации памяти версией на 16/1024 Гб. В Китае она стоит уже не 2 499, а 3 499 юаней (~ 45 000 ₽). Теперь можно смело продавать смартфон realme GT3 за 79 990 ₽, а человек будет думать, будто действительно берет флагман. Ну а как еще, если тут 1 Тб памяти и зарядка на 240 Вт?

Почему отличаются названия смартфонов. По сути, это один и тот же смартфон, но слева — realme GT3, а справа — realme GT Neo5. Фото.

По сути, это один и тот же смартфон, но слева — realme GT3, а справа — realme GT Neo5

Немного другой подход можно проследить на примере Redmi K50 Ultra за 2 999 юаней (~ 38 500 ₽), который на глобальном рынке оказался представлен сразу двумя смартфонами: Xiaomi 12T за 45 990 ₽ и Xiaomi 12T Pro за 55 990 ₽. В первом случае производитель оставил все ключевые характеристики, заменив Snapdragon 8+ Gen 1 на менее мощный Dimensity 8100 Ultra, а во втором — оставил процессор Redmi K50 Ultra, но прокачал основную камеру со 108 до 200 Мп.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Суммируя эти особенности, можно с уверенностью сказать, что изменение имени смартфонов за пределами Китая объясняется более высокой ценой импортной продукции. Вряд ли кто-то в России или другой европейской стране купил бы Redmi за 50-60 тысяч рублей, поэтому путем нехитрых манипуляций субфлагман Redmi K50 Ultra превращается в Xiaomi 12T Pro, а realme GT Neo5 — в realme GT3.

Какой смартфон лучше купить

Глядя на столь впечатляющую разницу в цене, может сложиться впечатление, что нужно обязательно брать realme GT Neo5 вместо realme GT3 или Redmi K50 Ultra вместо Xiaomi 12T Pro. Но это неправильный подход.

Какой смартфон лучше купить. Вроде бы, это Xiaomi 12T, но на самом деле Redmi K50 Ultra. Фото.

Вроде бы, это Xiaomi 12T, но на самом деле Redmi K50 Ultra

Во-первых, вы не найдете китайскую версию смартфона по цене, которая действует в КНР. Она в любом случае окажется выше, пускай и не на 50%. Во-вторых, вы получите устройство, не адаптированное под реалии европейской страны:

  • в комплекте будет лежать китайская вилка для подключения зарядки к электросети;
  • возможно, на смартфоне вы не найдете русский язык;
  • сервисы Google придется устанавливать вручную;
  • смартфон может плохо улавливать сигнал 4G из-за отсутствия агрегации нужных частот.

Конечно, кто-то будет готов пойти на жертвы ради существенной экономии. Но обычному покупателю, ничего не знающему о нейминговых хитросплетениях, эти костыли не нужны. Ему нет дела до того, что под видом флагмана ему продают субфлагман. Смартфон нравится? Цена устраивает? Берем!

Теги
Лонгриды для вас
Это самый маленький смартфон Xiaomi в 2023 году. На его фоне даже iPhone 13 mini — лопата

Компания Xiaomi питает особую страсть к большим смартфонам. Почти все ее модели оснащены экраном с диагональю 6,67 дюйма, а еще совсем недавно в магазинах продавались фаблеты серии Mi Max. Но в последнее время наметился обратный тренд. Второй год к ряду китайская компания делает базовую модель своего флагмана компактной, а в этом году она и вовсе представила смартфоны Xiaomi Qin 3, которые получились настолько маленькими, что их размерам позавидует даже iPhone 13 mini.

Читать далее
Стало известно, каким будет OnePlus 12. Есть почти все характеристики

OnePlus является той компанией, которую чуть ли не больше всех хвалят, но при этом так же много критикуют. Наверное, сравниться с ней по этому показателю сможет только Apple, но там другая история. В случае с OnePlus речь скорее о росте цен на новые модели и о том, что компания ушла от истории убийцы флагманов, перейдя просто к флагманам в исконном понимании. И вот теперь мы ждем новинку — OnePlus 12, которая должна стать хорошим телефоном, но не все так гладко. Для большего понимания и обобщения имеющейся информации мы собрали воедино все, что у нас есть, приправили новой информацией и хотим рассказать вам об этом.

Читать далее
Как включить автоответчик на телефоне Android

Смартфон — незаменимый инструмент коммуникации, с помощью которого мы совершаем звонки и отправляем сообщения. Но порой свободного времени так мало, что ответить на каждый вызов или СМС не представляется возможным. В таком случае возрастает риск пропустить важный разговор. Избежать подобной ситуации помогает автоответчик на телефоне. Если вы будете заняты, он сам пообщается с собеседником, а вы сможете прослушать или прочитать послание в любую свободную минуту.

Читать далее