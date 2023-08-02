Почему в Китае многие смартфоны продаются под другим именем

9 февраля 2023 года в Китае показали смартфон realme GT Neo5. Это отличный аппарат с 240-ваттной зарядкой, который так и не появился за пределами КНР. Точнее, он вышел во всем мире, но уже под другим именем — realme GT3. И это далеко не единственный случай, когда название смартфона в Китае отличается от его имени за границей. Можно вспомнить Redmi K60 и POCO F5 Pro, а также привести еще не один десяток подобных примеров. Но почему так происходит? Что заставляет китайцев продавать смартфон на родине под одним именем, а за ее пределами называть иначе?

Чем отличаются линейки смартфонов

Начнем издалека и немного поговорим о линейках смартфонов. У каждого производителя их несколько. Так, компания Xiaomi включает в себя суббренды Redmi и POCO, имеющие разное позиционирование:

Redmi — дешевые или просто недорогие смартфоны;

— дешевые или просто недорогие смартфоны; POCO — разноплановые устройства от ультрабюджетных моделей до субфлагманов;

— разноплановые устройства от ультрабюджетных моделей до субфлагманов; Xiaomi — полноценные флагманы с передовыми характеристиками.

Называя свой смартфон тем или иным именем, компания должна сохранить его позиционирование как внутри Китая, так и за его пределами. За счет этого у покупателя сложится определенное представление об устройстве еще до момента ознакомления с характеристиками, и ему будет легче определиться с выбором. Предпочитаешь недорогие смартфоны — берешь Redmi, любишь только флагманы — покупаешь Xiaomi и так далее.

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Стоимость смартфонов в Китае и во всем мире

Родина большинства смартфонов от Xiaomi до realme — КНР. Как правило, именно там устройства разрабатываются и там же собираются. Поэтому на внутреннем рынке китайские компании могут устанавливать намного более приятный ценник, чем за рубежом.

Например, в КНР смартфон Xiaomi 13 Ultra без учета скидок стоит 5 999 юаней (~ 77 000 ₽). В ЕС при таких же условиях за него попросят 1 499 евро (~ 150 000 ₽), а в России — 139 000 ₽. Разница колоссальная, но вполне объяснимая. И именно в ней скрывается ответ на вопрос, почему в Китае у смартфона одно имя, а за его пределами — другое.

Почему отличаются названия смартфонов

Вернемся к братьям-близнецам realme GT Neo5 и realme GT3, с которых мы начали. Первый смартфон ориентирован на внутренний рынок, а второй — на внешний, хотя обе серии (среднебюджетная GT Neo и флагманская GT) представлены как в Китае, так и за его пределами. Но если на родине за realme GT Neo5 на 8/256 Гб попросят 2 499 юаней (~ 32 000 ₽), то из-за логистики и бюрократии вне КНР он будет минимум на 50% дороже и уже не сможет называться устройством среднего класса.

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Чтобы компенсировать повышение цены, производитель делает ход конем: переименовывает модель, причисляя ее таким образом к флагманам, а также ограничивает выбор конфигурации памяти версией на 16/1024 Гб. В Китае она стоит уже не 2 499, а 3 499 юаней (~ 45 000 ₽). Теперь можно смело продавать смартфон realme GT3 за 79 990 ₽, а человек будет думать, будто действительно берет флагман. Ну а как еще, если тут 1 Тб памяти и зарядка на 240 Вт?

Немного другой подход можно проследить на примере Redmi K50 Ultra за 2 999 юаней (~ 38 500 ₽), который на глобальном рынке оказался представлен сразу двумя смартфонами: Xiaomi 12T за 45 990 ₽ и Xiaomi 12T Pro за 55 990 ₽. В первом случае производитель оставил все ключевые характеристики, заменив Snapdragon 8+ Gen 1 на менее мощный Dimensity 8100 Ultra, а во втором — оставил процессор Redmi K50 Ultra, но прокачал основную камеру со 108 до 200 Мп.

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Суммируя эти особенности, можно с уверенностью сказать, что изменение имени смартфонов за пределами Китая объясняется более высокой ценой импортной продукции. Вряд ли кто-то в России или другой европейской стране купил бы Redmi за 50-60 тысяч рублей, поэтому путем нехитрых манипуляций субфлагман Redmi K50 Ultra превращается в Xiaomi 12T Pro, а realme GT Neo5 — в realme GT3.

Какой смартфон лучше купить

Глядя на столь впечатляющую разницу в цене, может сложиться впечатление, что нужно обязательно брать realme GT Neo5 вместо realme GT3 или Redmi K50 Ultra вместо Xiaomi 12T Pro. Но это неправильный подход.

Во-первых, вы не найдете китайскую версию смартфона по цене, которая действует в КНР. Она в любом случае окажется выше, пускай и не на 50%. Во-вторых, вы получите устройство, не адаптированное под реалии европейской страны:

в комплекте будет лежать китайская вилка для подключения зарядки к электросети;

возможно, на смартфоне вы не найдете русский язык;

сервисы Google придется устанавливать вручную;

смартфон может плохо улавливать сигнал 4G из-за отсутствия агрегации нужных частот.

Конечно, кто-то будет готов пойти на жертвы ради существенной экономии. Но обычному покупателю, ничего не знающему о нейминговых хитросплетениях, эти костыли не нужны. Ему нет дела до того, что под видом флагмана ему продают субфлагман. Смартфон нравится? Цена устраивает? Берем!