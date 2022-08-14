Даже Xiaomi 12S Ultra позади. Redmi выпустила крутой и дешевый флагман на Android

Суббренд Redmi зачастую остается в тени Xiaomi, так как позиционирует себя в качестве производителя недорогих смартфонов на Android, что априори заставляет это подразделение использовать в своих продуктах не самые лучшие аппаратные компоненты. Однако 9 августа глава Redmi Лу Вейбинг ошарашил поклонников, заявив, что ни один флагман на Snapdragon 8+ не может сравниться с новым смартфоном Redmi K50 Extreme Edition.

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Конечно, в этих словах генерального менеджера дочки Xiaomi есть доля лукавства. Разве можно допустить, что новинка производителя смартфонов для народа окажется лучше убер-флагмана Xiaomi 12S Ultra, который появился месяцем ранее и предложил самую продвинутую камеру в истории? Но в некотором смысле Redmi K50 Extreme Edition действительно оправдывает возложенные на него обязательства и превосходит все модели на флагманском процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Redmi K50 Extreme Edition — характеристики

Громкие заявления главы Redmi вылились в большую презентацию, которая состоялась 11 августа. Гвоздь программы — Redmi K50 Extreme Edition. Несколько недель назад инсайдеры пророчили ему имя Redmi K50 Ultra, но в планы вмешалась неуемная китайская фантазия, заставляющая экспериментировать с неймингом. Удивительно, но внешне телефон не похож на других представителей линейки Redmi K50. Дизайн новинки списан с флагманской серии Xiaomi 12, где главным элементом был блок камер с выделяющимся основным сенсором и дополнительными объективами, смещенными в сторону.

Подобное сходство можно объяснить желанием новинки выделиться на фоне других смартфонов линейки, как бы заявляя: «Я настоящий флагман, правда-правда». И, если мы посмотрим на экран Redmi K50 Extreme Edition, то определенно согласимся с таким позиционированием устройства. Модель оснащена 12-битной OLED-матрицей с нетипичным разрешением 1,5K (2712х1220) при диагонали 6,67 дюйма. Это лучший дисплей в истории Redmi, не уступающий 2K-аналогам, и один из самых продвинутых экранов на рынке вообще. Плюс ко всему матрица получила высокочастотный DC Dimming на 1920 Гц, подавляющий мерцание. Ваши глазки должны быть довольны.

Вместе с тем камерой на 108 мегапикселей сегодня никого не удивишь. Redmi оснастили свой флагман сенсором Samsung ISOCELL HM6 с пятью линзами. Он уступает конкурентам с аналогичным разрешением из-за скромных размеров 1/1,67 дюйма, но зато оснащен оптической стабилизацией. В дополнение к основной камере отведен 8-мегапиксельный ширик и макро-заглушка на 2 Мп. Словом, мобильная фотография — это точно не главная фишка смартфона, который, по мнению, главы Redmi, должен превзойти все ранее выходившие флагманы. Общая картина характеристик Redmi K50 Extreme Edition такова:

Экран: 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц.

Основная камера: 108 Мп (OIS) + 8 Мп + 2Мп.

Фронтальная камера: 20 Мп.

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1.

Память: 8/128, 8/256, 12/256, 12/512 ГБ.

Аккумулятор: 5000 мАч (зарядка — 120 Вт).

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Вполне предсказуемо новый смартфон Xiaomi не обзавелся влагозащитой, но получил стереодинамики, X-осевой вибромотор и GPS-датчик с двухдиапазонным позиционированием. Как-то маловато для неповторимого флагмана, который разбивает в пух и прах Xiaomi 12S Ultra, не правда ли? Загладить свою вину производитель решил выпуском ограниченного издания — Redmi K50 Extreme Petronas F1 Edition. Ух! Ну и названия…

Самый мощный Xiaomi

Слова генерального директора Redmi о том, что ни один смартфон на Snapdragon 8 Plus Gen 1 не может сравниться с Redmi K50 Extreme Edition, касаются производительности новинки. В конфигурации 12/512 ГБ убер-флагман набирает 1339 баллов в одноядерном и 4389 в многоядерном тесте Geekbench, что является текущим рекордом и превосходит результаты предыдущего лидера ASUS ROG Phone 6 и уж тем более Xiaomi 12S Ultra, в котором упор был сделан не на мощность, а на возможности камеры.

Как это часто бывает на презентациях последних лет, в Redmi сообщили, что вот они-то смогли наконец обуздать непокорный Snapdragon 8+ Gen 1, и теперь никакого троттлинга. На словах Redmi K50 Extreme Edition и правда хорош: стабильные 58 fps после трехчасовой игровой сессии в Original God при температуре корпуса не выше 46°C. И все это благодаря огромной испарительной камере, чья площадь достигает 30 000 мм².

Redmi K50 Extreme Edition — где купить

Характеристики Redmi K50 Extreme Edition выглядят спорно ровно до того момента, пока не становится цена новинки. И она удивляет со знаком плюс. Судите сами:

8/128 ГБ — 2999 юаней (~ 27 тысяч рублей);

8/256 ГБ — 3299 юаней (~ 30 тысяч рублей);

12/256 ГБ — 3599 юаней (~ 33 тысячи рублей);

12/512 ГБ — 3999 юаней (~ 36 тысяч рублей);

12/256 ГБ (Mercedes) — 4199 юаней (~ 39 тысяч рублей).

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Таким образом, Redmi K50 Extreme Edition оказался дешевле Redmi K50 Gaming Edition (он же — POCO F4 GT), который до этого момента считался самым продвинутым смартфоном в линейке Redmi. И даже на фоне представителей серии Xiaomi 12 новинка выглядит более чем привлекательно, учитывая их цену.

Другое дело, что Redmi K50 Extreme Edition — телефон для внутреннего рынка, который выйдет на глобальный рынок под другим названием. Глядя на дизайн, напрашивается выход устройства в свет под именем Xiaomi 12T Pro. Так ли это будет на самом деле — покажет время.