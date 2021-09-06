Почему вам не нужен смартфон с новой камерой от Samsung

Думаю, что все помнят времена, когда смартфоны только-только внедрялись в повседневную жизнь. Тогда каждый пользователь был четко уверен: чем больше мегапикселей содержит его камера, тем она лучше. Телефоны бюджетного сегмента обычно имели 0.3 или 1.3 МП, среднечки — 2.0 МП, а надпись 5.0 МП на новенькой Nokia N95 сводила с ума. Эти цифры увеличивались с каждым годом все больше и больше, и в один момент нам всем стало без разницы. Ну, снимает и снимает. Однако совсем недавно бум на мегапиксели случился вновь, только цифры сейчас другие. На днях компания Samsung представила миру сенсор на целых 200 МП. Но так ли это необходимо в современном мире?

Важны ли мегапиксели в камере

Мобильная фотография — это не так просто, как кажется. На качество снимка влияет огромное количество разных факторов, начиная от технических характеристик камеры, заканчивая такими деталями, как освещение и ракурс. Если вы интересуетесь мобильным фото, рекомендую также к прочтению нашу статью про HDR.

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Начнем с того, что главной технической деталью любой камеры является матрица, а не количество пикселей. Матрица – это часть камеры, которая предназначена для регистрации света, проходящего через объектив. Ее размеры обычно указываются через дробь. А мегапиксели отражают разрешение матрицы, т.е. количество эффективных светочувствительных точек (транзисторов) внутри нее.

Для того чтобы понять, что мегапиксели не имеют большого значения, достаточно провести пару тестов и сравнить снимки на двух флагманских устройствах, у одного из которых будет камера на 108 МП, а у другого значительно меньше. При хорошем дневном освещении оба смартфона справятся на ура, однако в сложных условиях решает именно физический размер пикселя, а не их суммарное количество. Чем больше площадь пикселя, тем больше света он захватывает. Это ключевой фактор для качественной фотографии.

В итоге получается, что пикселям «становится тесно» внутри матрицы, и они не могут захватить достаточное количество света, а это значит, что шумов в кадре становится больше. Ну и последний момент заключается в том, что чем больше мегапикселей, тем сложнее процессору обрабатывать такие снимки, а кадры занимают много памяти на вашем устройстве.

Новая камера от компании Samsung

Новый датчик от компании Samsung получил название ISOCELL HP1. Это первый сенсор подобного рода, который оснащен таким количеством пикселей. Надо отдать должное корейской компании. Они уже подумали о том, что для такого количества пикселей нужна большая матрица. Ее диагональ в новом модуле составляет 1/1,22 дюйма, а размер пикселя составляет 0,64 мкм.

Однако главной особенностью этой камеры, помимо количества мегапикселей, является технология под названием ChameleonCell. Она разработана для лучшего захвата света, и с её помощью пиксели, в зависимости от освещения, должны комбинироваться в соотношении 2х2 или 4х4.

Суть этой технологии в том, что количество пикселей, затрачиваемых для фото, может изменяться в зависимости от режима фотографии. Это значит, что в одном режиме можно делать фото на 50 МП, а в другом — на 12,5 МП. Обеспечивается это за счёт объединения 16 соседних пикселей в один. Размер получившегося пикселя составляет 1,28 и 2,65 мкм соответственно. То есть, чем меньше разрешение, тем выше светочувствительность матрицы.

С фотографиями все понятно, а что с видео? Да, для записи качественного видео требуется больше мегапикселей, однако не настолько. Для 4К достаточно сенсора на 10 МП, а для 8К — на 33 МП, но до этого нам еще далеко. И здесь, так же как и с фотографиями, куда важнее другие параметры, такие как размер диафрагмы, ширина динамического диапазона и наличие качественной постобработки нейронными сетями.

Что делать, если у смартфона плохая камера

Нейронные сети — одна из самых перспективных технологий в камере смартфона. Не стоит забывать о еще одном важном параметре любого кадра, сделанного на мобильный телефон — программном обеспечении. Компания Google в своих устройствах добилась в этом значительного успеха. Приложение Google Фото уже давно существует на рынке и помогает смартфонам из среднего ценового сегмента делать по-настоящему привлекательные кадры.

Предполагается, что первым смартфоном на рынке с подобной технологией окажется новинка от компании Xiaomi — модель Mi 12 Ultra. И здесь грамотного пользователя сразу же настораживает один момент. Как новая технология от компании Samsung может дебютировать на устройстве других брендов?

Думаю, все дело как раз в том, что сейчас гнаться за количеством мегапикселей уже бессмысленно, а китайские бренды каждые две недели стараются удивить нас новыми смартфонами. У них есть для этого все ресурсы.

А вы знаете сколько мегапикселей в вашей камере? Являлось ли это критерием выбора вашего смартфона? Своим опытом предлагаю поделиться в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже.