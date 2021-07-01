Три буквы, покрытые неизвестностью. Что такое HDR?

Уже несколько лет многие компании, выпускающие смартфоны козыряют этими тремя буквами. Простому смертному, далекому от мира IT, аббревиатура «HDR» не дает ровным счетом ничего. Часто пользователь уходит в крайности: снимает в режиме HDR абсолютно все либо не использует данную функцию. Забегая вперед, скажем, что не во всех случаях мобильной фотографии для нее есть применение. Предлагаем разобраться в этом вопросе раз и навсегда и наконец понять, что рядовой пользователь может получить, имея технологию HDR в своем смартфоне.

На поисковой запрос «Что такое HDR?» Google расшифровывает эту аббревиатуру, как «High Dinamic Range» или в переводе «Высокий динамический диапазон». Разберемся в терминологии.

Динамический диапазон - это мера охвата освещения на разных участках фотографии.

Одна из самых сложных деталей в хорошем кадре это освещение, особенно если вы снимаете под открытом небом или в темном пространстве. Любой дилетант в курсе, что фотографироваться нужно против солнца. Если вы можете отнести себя к таковым, после прочтения рекомендуем ознакомиться со статьей. Надеемся, что сегодня в копилке знаний работы со светом на фото станет еще больше.

Динамический диапазон бывает стандартным и тогда называется SDR, а бывает расширенным или попросту «высоким» и тогда это HDR. Главный нюанс состоит в том, что объектив вашего смартфона может захватить гораздо большую разницу в оттенках чем на экране или мониторе. Так вот посредством технологии HDR искусственный интеллект расширяет этот диапазон. И тут мы постепенно подкрадываемся к очень интересному моменту. Для того, чтобы этот диапазон качественно вывести на экран , устройство должно обладать достаточной яркостью, которая измеряется мерой НИТ. Например, в недавнем Samsung Galaxy S 21, опыт использования которого есть на нашем сайте, это значение составляет 1300 нит, что также нельзя воспринимать за чистую монету, так как обычно указывается значение яркости при обычной работе. Если включить на смартфоне контент в режиме HDR, тогда мы будем говорить не об яркости, а о «пиковой яркости».

Читая все выше перечисленное, возникает вопрос : «Посредством чего достигается этот диапазон, то есть как это технически реализовано в телефоне?». Суть кроется в том, что камера делает несколько изображений с разным охватом цветовой гаммы, а затем, с помощью искусственного интеллекта, «сшивает» их в один снимок. Можно сказать здесь и реализуются основные технические сложности. Зная об этом, не стоит удивляться почему снимки в режиме HDR занимают места значительно больше тех, что имеют охват SDR.

Имея достаточно теоретических знаний, перейдем к практике. Как и где следует снимать HDR контент? В каком случае снимки в представленном режиме будут получаться более эффектными, а в каком только лишь испортят картинку? Вернемся к началу. Зная о проблемах при съемке против солнечных лучей, HDR путем захвата различных участков яркости поможет сбалансировать тени и светлые участки на снимке.

Следует отметить, что как при съемке в режиме «Портрет», который вышел для недорогих Android устройств, малейшие движения объекта фотографии ухудшают его качество, в первую очередь, ввиду задействования искусственного интеллекта, так и при съемке в HDR, когда объект находится в динамке, склеиваются разные изображения и картинка получается размытой.

«Что делать, если мой смартфон не поддерживает функцию High Dynamic Range?». Наш ответ — «Не расстраиваться!». Сейчас мобильная фотография медленно, но уверенно стремится к пределу возможностей, а еще 5 лет назад, для получения снимка такого уровня приходилось делать все в ручном режиме. Для этого необходимо было сделать несколько снимков. Здесь необходимо учесть ряд факторов:

Минимальное количество кадров — 3

Снимки должны быть максимально близкими по содержанию

Отсутствие движений в кадре

Затем все это посредством программного обеспечения на вашем ПК склеивалось, а пользователю было необходимо вручную выбирать самые темные и светлые участки.

В настоящее время есть возможность обратить внимание на приложения из Google Play. Например, HDR Camera.

Программа обрабатывает исходное изображение и опирается на устранение артефактов, выравнивание баланса белого и выравниванием изображения между каждым кадром. Существенным достоинством приложения является возможность обработки фотографии имея всего один снимок.

Наш разговор про новые технологии снимков даже фотографу-любителю может показаться смехом. Нюансов в производстве и потреблении HDR контента огромное множество. Цветовые пространства, HDR 10, Dolby Vision — мы оставили это для профессионалов. Сегодня же мы пробежались по верхам и рассказали об основных постулатах мобильной фотографии в новом режиме.

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