Нашел на улице телефон. Что с ним делать

До того, как телефоны стали умными, находить мобильники было круто: считай, надежды, что его кто-то уже сможет вернуть не было. Да и возвращать его в полицию тоже не очень хотелось. У меня была похожая история, когда под ногами оказался Sony Ericsson K750. Естественно, возвращать его не стал, правда, позже милиционеры на улице его проверили и забрали, а меня заставили давать показания. С тех пор находить технику совершенно не хочется, хотя иногда это все-таки случается. Уверен, у вас похожие ситуации тоже бывали. Разобрались, что нужно делать, если вы нашли чужой телефон.

Можно ли оставить найденный телефон себе

Наверное, найденным современным смартфоном пользоваться уже не получится, ведь есть специальные защитные системы, которые позволяют заблокировать смартфон. Да и поиск по геолокации тоже никто не отменял. Но всё же: допустим, что вы нашли смартфон, он был без пароля — бери и пользуйся. Что делать, если хочется оставить его себе?

Во-первых, это не совсем правильно с моральной и этической точки зрения. Я и сам однажды поступил неправильно, поплатившись за это. Если смартфон все-таки найдет полиция (ну, допустим), то против нашедшего могут завести административное дело или даже уголовное. Важно отличать находку телефона от его кражи: одно дело, если кто-то потерял смартфон, оставил его где-нибудь; совсем другое, когда вы намеренно стащили его. Теряли или находили телефон? Расскажите, как поступали в этом случае? Давайте обсудим в нашем Telegram-чате!

Что делать, если нашел телефон

В бытность, когда я работал в фитнес-клубе, многие забывали у нас свои гаджеты. Бывало и так, что кто-то терял их на подходе к клубу: у входа или на лестнице. У нашего коллектива был набор правил как поступать, если нашел чей-то смартфон. Во-первых, зарядить его, если он разряжен. Во-вторых, попытаться набрать кому-нибудь, если он разблокирован. В-третьих, дождаться входящего звонка и ответить, сообщив о находке звонящему человеку, чтобы он как-то сообщил о местонахождении устройства владельцу. В ста процентах случаев телефон находил владельца.

Если же включенный смартфон был заблокирован и не подавал признаков жизни (входящих звонков, например), то мы просто дожидались, когда кто-нибудь сам позвонит нам или спросит лично. Опять же — стопроцентное попадание. Если нашли телефон и не собираетесь себе его присваивать, то просто ничего не делайте. Совет: воспользуйтесь местными группами в социальных сетях, чтобы сообщить о находке. Так вы избавитесь от чужого телефона гораздо быстрее, да еще и не получите негатива или проблем.

Пишем о важном: Почему нельзя брать смартфон в туалет

Нужно ли относить найденный телефон в полицию

Бывают случаи, когда смартфон попросту не включается или в нем нет SIM-карты, короче, доступ к данным невозможен. Именно в этой ситуации лучше сообщить о находке в отдел полиции, написав заявление о найденном устройстве. В заявлении обязательно укажите обстоятельства: как вы нашли вещь, где это произошло, почему не было возможности связаться с владельцем.

Обязательно опишите все особенности устройства, в том числе, царапины, отсутствие деталей, чехол и прочее — избежите проблем. Смартфон останется у вас — сотрудники не смогут забрать его у вас. Полицейский запишет ваши контакты, а вам останется только ждать — срок поиска владельца составляет 6 месяцев. Если за это время никто не объявится, то смартфон ваш.

Что делают с украденными телефонами

Интересный момент: что происходит с украденным телефоном? Еще не так давно телефоны не имели таких уровней защиты, как сейчас. Найти такой телефон было невозможно. Воры просто вытаскивали SIM-карту, сбрасывали телефон до заводских настроек и продавали. Сейчас все стало намного сложнее: пропавший телефон, скорее всего, будет заблокирован, а попытка взлома обернется провалом или большими неудобствами. Если в вашем смартфоне есть функция удаленного стирания данных, то лучше включите ее — так ваши данные точно не попадут к злоумышленникам. Как наверняка защитить свои данные — читайте о безопасности в нашем Яндекс.Дзен.

Бывают случаи, когда владельцы смартфонов не обращают внимания на безопасность, использование сканера отпечатка пальцев доставляет неудобство, а пароль раздражает — в таком случае ваш смартфон в ближайшее время в лучше случае окажется на каком-нибудь радиорынке. В худшем — ваши данные окажутся у злоумышленников, а дальше — дело случая. Смартфоны идут на продажу по низкой цене или на запчасти — различные модули всегда пригодятся, особенно, если смартфон в неплохом состоянии. У коллеги по работе мы так и не смогли найти ее смартфон с помощью программ местонахождения. К счастью, пароли были поменяны, а данные восстановились из резервной копии. Теперь она намного внимательнее относится к своим данным.

Надеемся, что вам никогда не попадется чужой смартфон. В любом случае, если вы его нашли, у вас есть небольшой гайд по тому, что делать с находкой. Не теряйте смартфоны и помогайте не терять их другим!