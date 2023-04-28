В Google Play попал поддельный СБОЛ. Говорят, он даже ворует деньги

Наверняка вы уже не раз становились свидетелем того, как Сбер безуспешно пытался вернуть своё приложение в App Store. Несмотря на то что ему это удавалось уже три раза после удаления оригинального Сбербанка Онлайн, модераторы Apple неизменно выдворяли банковский клиент спустя несколько дней или недель. На Android, что интересно, ничего такого не происходило. При всех ограничениях со стороны Google ничего не помешало Сберу продолжить распространять своё приложение своими силами. К несчастью, этим решили воспользоваться мошенники и разместили поддельный СБОЛ в Google Play.

Настоящий ли СБОЛ в Гугл Плей

По состоянию на 28 апреля в Google Play доступно несколько приложений, который выдают себя за СБОЛ или Сбербанк Онлайн либо используют логотип Сбера, что тоже вводит пользователей в заблуждение. Несмотря на то что загрузка этих приложений может быть опасной, я всё равно оставлю ссылки на них, чтобы вы могли с ними ознакомиться и зарубить себе на носу, что скачивать их нельзя ни в коем случае:

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Особенно моё внимание привлекло последнее приложение из списка. Нет сомнений, что его разработчики старались оформить его так, чтобы у невнимательных пользователей осталось впечатление, что это оригинальный продукт Сбербанка. Они используют как исходное название — СБОЛ, — так и фирменный логотип программы, который Сбер эксплуатирует в iOS-версии.

Но хуже всего даже не это, а то, что разработчик этого приложения не стесняется использовать в карточке Google Play скриншот стартовой страницы из оригинального СБОЛа. То есть это осознанное заманивание ни о чём не подозревающих клиентов Сбера, которые не знают, как скачать Сбербанк Онлайн на Android. Так что сомнений в том, что это просто подделка и попытка собрать их данные, — нет.

Поддельный Сбербанк Онлайн для Android

Разработчики, конечно, оставили себе небольшое пространство для манёвра, чтобы их было сложнее обвинить в мошенничестве. Во-первых, для этого они отказались от использования в названии приложения только заглавных букв, а окрестили его «Сбол», как будто это не аббревиатура, а полноценное слово. А, во-вторых, к названию было добавлено ещё и словосочетание «финансовый руководитель».

Дальнейшее изучение страницы приложения в Google Play показало, что разработчики тщательно подготовились к популяризации своего — с вашего позволения сказать — продукта. Они даже отзывы накрутили. Вот, почитайте, что о нём пишут те, кто якобы уже скачал эту программу:

Очень удобное и многофункциональное приложение, для тех кто ценит своё время и мудро и правильно управляет своими финансами, в приложении все изначально понятно благодаря удобному интерфейсу, после входа предлагают зарегаться через сбер кабинет, что как по моему намного проще реги через почту, ну а дальше поэтапное распределение своих средств, но это уже дело самого пользователя, в общем и целом рекомендую.

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Отличное приложение для управления финансами. Все очень удобно и просто, а самое главное что внутри одного приложения. В приложении отличный приятный и понятный интерфейс. Всем рекомендую

СБОЛ на самом деле очень хорошее, качественное и удобное приложение. Всем советую его скачать и с удовольствием пользоваться!

Отзывы о СБОЛ в Google Play

Мой намётанный глаз сразу заметил, что все отзывы написали как-то неестественно льстиво. Обычные пользователи так не выражаются. Однако всё стало понятно, когда я пролистал перечень оставленных откликов дальше. Я обнаружил один случайно затесавшийся комментарий от настоящего пользователя, который скачал поддельный СБОЛ из Google Play и стал его жертвой.

Уже писала вчера отзыв, но его удалили! Ничего, удаляйте и этот здесь, а я везде их опубликую! Загрузила, открыла, но ничего не кликается и не работает — только заполняй графы… Написано: «Получить 1 ₽», но, когда заполнила, в одном сообщении с кодом оказалось, что спишутся 2.500 ₽ ! Вопрос: куда собираете полные данные банковских карт? Это что за афёра?! ЛЮДИ, НЕ ВЕДИТЕСЬ..!!!

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Судя по всему, создатели этого приложения обманывают людей по следующей схеме:

Приложение запрашивает данные банковской карты для авторизации. Это очень удобно, ведь оригинальному СБОЛу они тоже требуются — в противном случае вы просто не войдёте в свой аккаунт.

Затем, когда пользователь вводит все данные, ему приходит уведомление о списании средств — в данном случае около 2500 рублей.

Если пользователь невнимателен, он просто вводит код подтверждения, который рассматривает как код авторизации, и с его счёта списываются деньги.

Не исключено, что впоследствии процедура повторяется, только для неё уже не требуется код верификации, потому что злоумышленники подписывают его на регулярные списания по модели обычной подписки.

Как установить Сбербанк Онлайн на Андроид 2023

Удивительно, что Google до сих пор не удалила это приложение, хотя, судя по количеству загрузок и отзывов, а также вышедших обновлений, оно представлено в Google Play уже довольно давно. Можно сказать, что поисковый гигант не заинтересован в том, чтобы поддерживать репутацию Сбербанка, но, позволяя таким приложениям оставаться в каталоге, компания просто-напросто вредит самой себе. Потому что пользоваться Google Play, когда там есть риск нарваться на приложение, ворующее деньги, становится абсолютно небезопасно.

Проверить, оригинальный ли СБОЛ установлен у вас, очень просто. Во-первых, первый признак — это название приложения. На Android оно называется Сбербанк Онлайн. Никаких СБОЛ, SBOL и Сбол тут нет и быть не может. Во-вторых, перейдите на страницу этого приложения и убедитесь, что Google Play предлагает вам «Установить» его, само собой, ни в коем случае не скачивая его, поскольку это попросту небезопасно.

А где взять Сбербанк Онлайн для Android? Тут тоже всё просто. Его можно скачать:

Если вы никогда не устанавливали приложение Сбербанк Онлайн на Android, можете воспользоваться нашей подробной инструкцией. Там пошагово изложены шаги, которые вы должны выполнить, чтобы Сбер заработал на вашем смартфоне. Ничего сложного в этом нет, а по количеству совершаемых действий всё будет намного быстрее и проще, чем на iOS.