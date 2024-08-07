В каком возрасте можно давать смартфон ребенку

«А когда и мне купят смартфон? Он уже у всех есть!» — фраза, которую слышат родители по всему миру, часто вызывает у них смешанные чувства. С одной стороны, хочется снабдить ребенка средством связи и не допустить, чтобы он выглядел обделенным по сравнению с остальными детьми, а с другой — растущее беспокойство о влиянии цифровых сервисов и интернета на детскую психику не позволяет многим просто взять и купить аппарат. Так как же быть?

Вредят ли смартфоны детям

Ответить на этот вопрос попытались эксперты группы Sapien Labs, проведя масштабное исследование, охватившее молодых людей из 41 страны. А, чтобы результаты получились максимально точными, было решено спрашивать не мнение, стоит ли давать смартфон детям или нет, а изучить реальные последствия использования смартфонов в детском возрасте.

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Поэтому в эксперименте приняли участие около 28 000 респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. И, надо сказать, результаты показали тревожную связь: чем раньше ребенок получал смартфон, тем выше вероятность проблем с психическим здоровьем в будущем.

Цифры говорят сами за себя:

74% девочек, получивших первый смартфон в 6 лет, сообщили о психологических проблемах и стрессе.

Этот показатель снижался до 52% для тех, кто получил смартфон в 15 лет.

У мальчиков ситуация была немного лучше: 42% получивших смартфон в 6 лет испытывали стресс и трудности.

Для тех, кто получил смартфон в 18 лет, этот показатель составил 36%.

Можно ли школьникам пользоваться смартфонами

Зак Рауш, научный сотрудник Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета рекомендует отложить покупку смартфона до 14 лет, а открыть ребенку доступ к социальным сетям — не раньше 16. А в качестве дополнительной меры, по мнению ученого, необходимо вести запрет на использование телефонов в школах с детского сада до средней школы, а в идеале — и в старшей школе.

Мы хотим сделать так, чтобы телефоны не были доступны учащимся средней школы, потому что это период раннего пубертата, когда дети особенно чувствительны и неуверенны в себе. Это и так сложное время, не нужно усугублять ситуацию смартфонами. Особенно важно оградить от смартфонов детей 12-13 лет (7 класс). В этом возрасте наблюдается пик буллинга, и смартфоны могут сильно усугубить проблему, — говорит Рауш.

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Очевидно, что результаты исследования были получены не на пустом месте. Однако лучшим ответом на него, с моей точки зрения, является знаменитое латинское изречение: Post hoc non est propter hoc. В буквальном переводе это означат: После — не значит «по причине». Иными словами, психологические проблемы, которые наблюдаются у детей, могут и не быть следствием использования смартфонов в раннем возрасте.

Как смартфоны влияют на детей

На это есть несколько вполне себе объективных причин:

Во-первых, сегодня интерес к психологии и связанным с психикой проблемами гораздо выше, чем, скажем, 10 или 20 лет назад. Поэтому вполне понятно желание разных исследователей искать корреляцию фактов из детства обследуемых с их нынешним поведением и мироощущением. Жаль только, что нередко эти связи оказываются совсем уж притянутыми за уши.

и связанным с психикой проблемами гораздо выше, чем, скажем, 10 или 20 лет назад. Поэтому вполне понятно желание разных исследователей искать корреляцию фактов из детства обследуемых с их нынешним поведением и мироощущением. Жаль только, что нередко эти связи оказываются совсем уж притянутыми за уши. Во-вторых, что касается буллинга , то он появился не вчера и даже не 10 лет назад. Дети зачастую бывают довольно жестоки и позволяют себе издевательства над сверстниками вне зависимости от наличия у них смартфона. Это как обвинять детей в агрессии из-за компьютерных игр.

, то он появился не вчера и даже не 10 лет назад. Дети зачастую бывают довольно жестоки и позволяют себе издевательства над сверстниками вне зависимости от наличия у них смартфона. Это как обвинять детей в агрессии из-за компьютерных игр. В-третьих, смартфоны — это, как ни странно, повседневная часть нашей жизни, и ими, как и телевизором, и компьютером в свое время нужно пользоваться с умом, ограничивая себя, когда это необходимо. Вряд ли просмотр фильмов 16+ или 18+ сделает психику ребенка здоровой. Но нам и в голову не приходит запрещать телевизоры и цифровое и кабельное вещание, не так ли?

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Напротив, очень часто смартфоны могут оказаться очень полезны для обучения. Многие дети, даже если они не используют специализированные приложения для подготовки к экзаменам, просмотра видеоуроков и решения тестов в удобное время, образовываются при помощи смартфонов в интернета. Смотря видео в ТикТоке, они обретают новые знания и навыки, учатся отличать ложь от правды.

Некоторые подростки находят в смартфонах и планшетах, которые фактически можно отнести к гаджетам одной и той же категории, инструмент для развития творческих навыков. Например, увлечение мобильной фотографией может стать первым шагом к освоению профессиональной техники и развитию художественного вкуса. То же самое относится и к рисованию на экране планшета.

Как настроить родительский контроль на Android

Тут главное — знать меру или установить ее принудительно. Для этого существуют различные инструменты контроля, такие как Google Family Link. Они позволяют ограничивать время использования устройства, блокировать определенные приложения, отслеживать местоположение ребенка и устанавливать фильтры для веб-поиска. Такие сервисы помогают создать более безопасную цифровую среду для детей и подростков.

Скачайте Google Family Link на устройство родителя и ребенка;

Запустите приложение и залогиньтесь через Google (ребенку придется создать свой аккаунт);

В приложении выберите «Добавить ребенка»;

Следуйте инструкциям на экране, чтобы связать свой смартфон и смартфон ребенка;

Теперь вы можете настроить различные параметры, такие как ограничение времени использования устройства, блокировка определенных приложений, установка фильтров для веб-поиска, отслеживание местоположения.

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Вопрос о том, когда уже можно давать ребенку смартфон, а когда еще нельзя, не имеет однозначного ответа. Каждая семья должна принимать это решение индивидуально, учитывая характер и зрелость ребенка. Однако исследования ясно показывают, что чем позже ребенок получает доступ к смартфону, тем осознаннее он подходит к его использованию. Поэтому, если и доверять аппарат своему чаду, постарайтесь научить его принципам правильного и безопасного взаимодействия.

Главное здесь — помнить, что смартфон — это мощный инструмент, который может быть как полезным, так и вредным. И научить ребенка ответственно и безопасно пользоваться этой технологией является первостепенной обязанностью родителей. И, возможно, лучший способ сделать это — немного подождать, пока ребенок не станет достаточно зрелым, чтобы справиться с этой ответственностью.