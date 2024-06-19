Что еще выпускает Xiaomi, кроме смартфонов: 7 самых полезных устройств для каждого

Все мы знаем Xiaomi как производителя смартфонов, но ведь еще сверхпопулярная китайская компания выпускает целую россыпь вспомогательных устройств. Фитнес-браслеты, смарт-часы, умные камеры, ТВ-приставки и многое другое — все это и многое другое есть в ее линейке. Так почему бы нам не взглянуть на гаджеты Xiaomi 2024 года и выбрать из них самые интересные и полезные? Тем более, что с 17 по 23 июня на AliExpress проходит распродажа «Месяц красных цен», в рамках которой все умные устройства продаются со скидкой.

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro

Пока большинство покупает обычные браслеты Mi Band, на AliExpress таится его улучшенная версия — Xiaomi Smart Band 8 Pro. Это устройство на стыке фитнес-браслета и умных часов, предлагающее большой 1.74-дюймовый AMOLED-экран с плавными анимациями и такое же впечатляющее время автономной работы: 14 дней на одном заряде.

Цена: ~ 4 900 ₽

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Помимо большого экрана важным преимуществом Xiaomi Smart Band 8 Pro является наличие датчика, определяющего местоположение по GPS, ГЛОНАСС и другим спутникам. Поэтому с помощью увеличенной версии браслета можно отслеживать маршруты тренировок и получать более точные сведения о них.

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Умная камера Xiaomi Smart Camera C301

Дома определенно может пригодиться умная камера Xiaomi, которая поможет следить за происходящим внутри помещения. Она записывает видео в разрешении 2K и выдает четкую картинку даже при недостатке света.

Цена: ~ 2 700 ₽

Купить Xiaomi Smart Camera C301

Важное преимущество камеры Xiaomi C301 — наличие встроенных микрофона и динамиков. С их помощью можно отправить голосовое послание домашним со своего смартфона, а также спугнуть непрошенных гостей.

Недорогая смарт-камера Xiaomi Smart Camera C300

Еще одна умная камера Xiaomi — модель C300. Она почти не отличается от старшей версии, выдавая такое же высокое качество картинки в том числе при плохом освещении, а еще поддерживая голосовые вызовы.

Цена: ~ 2 400 ₽

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Единственное заметное отличие — отсутствие экранирования камеры. То есть Xiaomi Smart Camera C300 лишена физической шторки, что можно назвать недостатком лишь отчасти.

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ТВ-приставка Mi TV Box S 2nd Gen

Если в вашем доме нет умного телевизора, или его прошивка не позволяет пользоваться необходимыми приложениями, настоящим спасением станет приставка Mi TV Box S второго поколения. Она поддерживает вывод изображения в 4K и работает на платформе Google TV.

Цена: ~ 4 400 ₽

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Кроме того, ТВ-приставка Xiaomi поддерживает звуковые эффекты Dolby Atmos и видео в формате HDR10+. Устройство имеет порт HDMI для подключения к телевизору и USB для внешних накопителей, а еще поставляется с пультом, на который предусмотрительно добавлена кнопка вызова YouTube.

ТВ-стик Xiaomi TV Stick 4K

Альтернатива приставке — компактный ТВ-стик Xiaomi. Как и старший брат, он способен выводить изображение в разрешении 4K с эффектами Dolby Atmos и Dolby Vision, но при этом маленькое устройство подключается к телевизору напрямую через HDMI-порт без использования дополнительного провода.

Цена: ~ 4 300 ₽

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Xiaomi TV Stick 4K работает на базе Android TV 11, обеспечивая доступ ко всем известным онлайн-кинотеатрам, включая российские стриминговые платформы. Недорогой ТВ-стик также поставляется в комплекте с пультом ДУ.

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Недорогие смарт-часы Redmi Watch 3 Active

Если вы искали недорогие смарт-часы, то отличным вариантом для покупки станут Redmi Watch 3 Active. Внешне они не отличаются от более дорогих моделей, но при этом стоят всего 3 тысячи рублей. А еще Redmi Watch 3 Active — часы с функцией звонка, то есть они позволяют совершать и принимать вызовы за счет встроенных микрофона и динамика.

Цена: ~ 3 000 ₽

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Также недорогие умные часы отличаются большим, пускай и не самым ярким 1.83-дюймовым дисплеем, работают 12 дней на одном заряде, поддерживают свыше 100 тренировочных режимов, а помимо пульса умеют измерять содержание кислорода в крови.

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Беспроводные наушники Redmi Buds 5 Pro

Redmi Buds 5 Pro — лучшие наушники Redmi на сегодняшний день. Это самая продвинутая модель, готовая похвастать кодеком LDAC для беспроводной передачи аудиопотока высокой четкости, а также функцией пространственного звучания, создающей необходимый объем.

Цена: ~ 4 600 ₽

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Наконец, беспроводные наушники Redmi отличаются поддержкой активного шумоподавления, отсекающего звуки вокруг, а от одного заряда они работают до 38 часов (10 часов вне кейса).