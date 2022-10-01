Что такое Dolby Atmos в телефоне, и как эта технология влияет на качество звука

Рассказывая во время презентаций о новых смартфонах, производители регулярно хвастаются тем, что их устройства поддерживают технологии, не доступные в гаджетах конкурентов. И в последние годы все чаще фигурирует Dolby Atmos. Это технология, напрямую влияющая на качество звука в динамиках вашего смартфона и позволяющая получить новый опыт, когда вы слушаете музыку или смотрите фильм на мобильном устройстве. Рассказываем, чем телефоны с Dolby Atmos отличаются от обычных моделей и как включить эту технологию.

Смартфоны со стереодинамиками

Любой уважающий себя меломан скажет вам, что слушать музыку через внешние динамики смартфона — это извращение. Кто-то из вас даже согласится с данным утверждением, но оно совсем не учитывает изменения, которые произошли на рынке мобильных устройств в последнее время, ведь сегодня в продаже появилось много смартфонов со стереозвуком, обеспечивающих объемное звучание.

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Правда, недорогие модели без дополнительных технологических новшеств имеют 3 заметных недостатка:

обычно верхний динамик звучит тише нижнего;

чаще всего смартфоны со стереодинамиками плохо отрабатывают нижние частоты (бас);

плохо отрабатывают нижние частоты (бас); даже при использовании равноценных динамиков музыка играет только в горизонтальной или в вертикальной плоскости в зависимости от того, как вы держите устройство.

И, если первые 2 недостатка свойственны лишь бюджетным телефонам со стереозвуком, то последний минус проявляется даже на дорогих устройствах. Но только в том случае, если они не готовы похвастать поддержкой Dolby Atmos. Так что же это за технология, и как она превращает 2 не самых громких динамика в добротную акустическую систему?

Dolby Atmos — что это в телефоне

Технологии объемного звучания стали популярными еще несколько десятилетий назад, но тогда они затрагивали исключительно кинотеатры. Чтобы заставить человека полностью погрузиться в просмотр фильма, был разработан звук 5.1. Он предполагает вывод не 2-канальной (как при использовании обычного стерео), а сразу 5-канальной дорожки. Но вот незадача: объемный звук 5.1 доступен только при покупке соответствующего оборудования (5 колонок и сабвуфер) и его правильной расстановке. А что предлагает Dolby Atmos?

Dolby Atmos — это технология объектно-ориентированного звука, позволяющая определить расстояние до того или иного объекта при воспроизведении аудиодорожки, благодаря чему вы чувствуете сцену. То есть вашему мозгу начинает казаться, что музыка играет не из двух динамиков смартфона, а буквально окружает вас. Так, если человек смотрит фильм, в одной из сцен которого над головой героя пролетает самолет, он почувствует, что объект действительно находится сверху, хотя его смартфон оснащен самыми простыми стереодинамиками, играющими в горизонтальной плоскости.

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Как такое возможно? Во-первых, Dolby Atmos — это технология, подстраивающаяся под характеристики вашего устройства, в отличие от объемного звука 5.1, требующего наличия системы из нескольких динамиков. То есть Dolby Atmos обеспечит пространственное звучание как на домашнем кинотеатре, так и на самом обычном смартфоне со стереодинамиками.

Во-вторых, Dolby Atmos использует огромное количество алгоритмов, выжимающих максимум даже из самой простой акустической системы с парой динамиков. Для этого на основе динамического изменения частотного диапазона применяется разница громкости и времени, а также искажение тембра. Чтобы получить примерное представление о том, что дает рассматриваемая технология, перейдите на страницу сайта dolby.com, где в виде короткого семпла сравнивается обычное стерео, Surround Sound 5.1 и Dolby Atmos.

Как включить Dolby Atmos

К сожалению, скачать Dolby Atmos на телефон не получится. Конечно, вы можете найти в интернете кучу приложений, эксплуатирующих в своем названии эту технологию, но подобные программы представляют собой обычные эквалайзеры, которые не помогут достичь желаемого эффекта. Вам в любом случае придется проверить, поддерживает ли смартфон Dolby Atmos, так как это — фишка производителя устройства.

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Найдите модель своего гаджета на официальном сайте Xiaomi, Samsung, realme или другой марки, перейдите в раздел «Характеристики», а затем — изучите информацию, представленную в пункте «Звук».

Если поддержка заявлена, то сразу переходите к инструкции, как включить Dolby Atmos. Сделать это можно через шторку уведомлений, активировав соответствующий переключатель, или в разделе настроек «Звуковые эффекты».

Вы сразу же почувствуете разницу. Причем она будет заметна во всех сценариях использования телефона и в любом приложении. Dolby Atmos автоматически адаптирует звучание динамиков, делая его объемным, и вам не нужно включать другие настройки внутри самих программ.

Что такое Hi-Res Audio

Как правило, производитель указывает поддержку технологии Dolby Atmos на коробке своего смартфона. Там же вы можете встретить обозначения других сертификаций. Например, Hi-Res Audio или Hi-Res Audio Wireless. Они не имеют никакого отношения к Dolby Atmos, хотя тоже влияют на качество звука.

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Технологии Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless улучшают звучание в проводных и беспроводных наушниках, делая его более детализированным, о чем мы подробно рассказывали в отдельном материале. Но на объем Hi-Res никак не влияет. Если вы считаете себя настоящим меломаном, обязательно покупайте смартфоны, поддерживающие одновременно и Hi-Res Audio, и Dolby Atmos.