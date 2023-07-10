Эти смарт-часы подойдут и мужчинам, и женщинам. Они круто выглядят, а еще поддерживают Bluetooth-звонки

Подражая яблочной технике, многие производители забывают о круглых смарт-часах. Известные компании, выпускающие устройства в подобном форм-факторе, можно сосчитать по пальцам, и одна из них — KOSPET. Это сравнительно молодой бренд, за 5 лет своего существования открывший филиалы в Китае и США. На днях компания выпустила KOSPET TANK S1 — противоударные смарт-часы, которые подойдут как мужчинам, так и женщинам.

Универсальные смарт-часы для мужчин и женщин

Может показаться, что противоударные часы предназначены исключительно для мужчин, однако KOSPET TANK S1 сделали по-настоящему универсальными. Во-первых, производитель выпустил сразу 4 расцветки:

черная;

белая;

розовая;

зеленая.

Во-вторых, KOSPET TANK S1 весят всего 48 граммов. В-третьих, это круглые смарт-часы, что по определению нравится женщинам, для которых здесь предусмотрена пара полезных функций. Впрочем, об этом чуть позже, а пока разберемся, насколько защищен девайс.

Все цвета KOSPET TANK S1

Противоударные и водонепроницаемые смарт-часы

Водонепроницаемыми часами сегодня никого не удивишь. Добрая половина доступных на рынке устройств имеет влагозащиту 5АТМ, а это значит, что с таким аксессуаром на руке можно плавать на глубине до 50 метров. Но в случае с часами KOSPET TANK S1 дело пошло еще дальше, ведь они получили дополнительный сертификат IP69K, который гарантирует работоспособность гаджета даже под мощными струями горячей воды.

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Корпус умных часов выполнен из алюминия. Его прочность подтверждена прохождением тестов на соответствие стандарту MIL-STD-810H (воздействие высоких и низких температур, низкое давление, удары и другие испытания). Наконец, AMOLED-экран KOSPET TANK S1, чья диагональ составляет 1.3 дюйма, защищает надежное стекло Gorilla Glass 3.

KOSPET TANK S1 — часы с ответом на звонки

Умные часы отличает от обычных отнюдь не противоударный корпус, а функциональность. В этом отношении KOSPET TANK S1 способны предложить то, чего нет у других моделей, — функцию звонков. Она работает за счет встроенного динамика и микрофона, а перевод вызова с телефона на часы выполняется через Bluetooth.

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При подключении к Android KOSPET TANK S1 сообщат о поступлении выходящего звонка, а вам останется сделать выбор: ответить или сбросить трубку. Кроме того, эти недорогие смарт-часы поддерживают уведомления от самых разных приложений, включая WhatsApp. Так что ничего важного вы не пропустите.

Больше информации о KOSPET TANK S1

Полезные функции KOSPET TANK S1

Умные часы KOSPET TANK S1 имеют столько крутых функций, что рассказать о каждой из них в рамках отдельного материала не представляется возможным. Вкратце выделим наиболее важные:

Always On Display;

приложение для контроля женского здоровья;

мониторинг сна и умный будильник;

измерение пульса, кислорода в крови и даже кровяного давления;

70 спортивных режимов, 6 из которых определяются автоматически.

Несмотря на впечатляющую функциональность, даже при активном использовании KOSPET TANK S1 работают до недели, а в режиме ожидания они могут находиться вдали от розетки в течение 50 дней. Скажите спасибо аккумулятору на 300 мАч, чья энергия восстанавливается менее чем за 2 часа.

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Как купить KOSPET TANK S1 со скидкой

Стандартная цена KOSPET TANK S1 составляет $109.99 (~ 10 200 ₽). Это вполне объяснимая стоимость, учитывая возможности гаджета: противоударный корпус из алюминия, Bluetooth-звонки и куча полезных функций. Однако еще более привлекательными эти смарт-часы станут после того, как вы узнаете, что 10 июля и в течение еще нескольких дней купить KOSPET TANK S1 получится за $79.99 (~7 500 ₽), если предварительно взять купон продавца на странице товара.

Купить KOSPET TANK S1

Удивительно, но на этом хорошие новости не заканчиваются. В комплекте с KOSPET TANK S1 идет пара защитных стекол для часов, которые пригодятся особо мнительным людям, да и просто тем, кто хочет максимально обезопасить свой аксессуар от внешнего воздействия.