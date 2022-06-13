Что такое Always-on display и почему Apple не может скопировать это у Android

В последнее время было много сообщений о грядущей серии Apple iPhone 14. Одна из интересных новостей заключается в том, что топовая версия iPhone 14 Pro будет поддерживать функцию постоянно включенного дисплея. Always-on display уже давно есть в смартфонах на Android и даже имеет разные хитрости. Однако эта функция недоступна для iPhone. Может показаться, что реализация такой простой затеи должна быть для такого гиганта, как Apple, легкой прогулкой, но это не так. А может быть все сложнее и дело вовсе не в том, чтобы просто изменить правила управления дисплеем? Может быть поэтому Apple и не могла так долго реализовать подобную функцию?

Как узнать, пришло ли уведомление, не включая экран

Еще в эпоху обычных мобильных телефонов многие из них продавались с «мигалками». Они размещались по бокам, чтобы напомнить вам о пропущенных звонках, текстовых сообщениях или низком заряде батареи. Вы могли увидеть, что что-то пропущено, даже не включая экран. Это удобно и считается предшественником функции постоянно включенного дисплея.

Постоянно включенный дисплей показывает ключевую информацию в части постоянно включенного экрана, заменяя функцию напоминания о мигающем свете. На заре смартфонов постоянно включенный дисплей не был обычным явлением главным образом потому, что в большинстве мобильных телефонов в то время использовались ЖК-экраны. Этот тип дисплея не подходит для реализации функции постоянно включенного дисплея — нужен OLED и его вариации.

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Почему не все экраны поддерживают Always-on display

Из-за характеристик обеспечения подсветки ЖК-экранов, даже если отображается только небольшая область контента, он все равно должен быть освещен весь. Поэтому даже в чисто черной сцене экран все равно немного светится серым цветом. Это основная причина, по которой ЖК-экраны гораздо менее контрастны, чем OLED-экраны.

Побочным явлением этого стало то, что ЖК-экран в среднем потребляет больше энергии, что влияет на срок службы батареи. OLED-экран поддерживает излучение света на уровне пикселей, что позволяет независимо контролировать, излучает ли определенный пиксель свет. Например, при отображении чистого черного цвета OLED-экран может отключать пиксели. Поэтому энергопотребление выключенных пикселей близко к нулевому, хотя включенные потребляют больше, чем их собратья в ЖК-экранах. Именно поэтому OLRD и позволяет отображать более чистый черный цвет, а заодно в среднем (именно в среднем) обеспечивает более энергосберегающий эффект.

OLED-экран может освещать небольшую часть себя, и он всегда включен для отображения нужной информации, такой как время и напоминания о сообщениях. Пользователи могут видеть ключевую информацию без необходимости брать телефон в руки. Освещена только небольшая часть экрана, что не очень сильно влияет на потребление энергии, но повышает удобство использования.

Что может быть на экране, когда он выключен

Средние и флагманские Android-смартфоны уже давно поддерживают функцию постоянного отображения. Они имеют множество встроенных стилей отображения на экране на выбор. В дополнение к такой информации, как уведомления, время, дата и тому подобное. На экране также могут отображаться интересные узоры или текст. Пользователи также могут настраивать содержимое на экране, в том числе настраивать тип уведомлений, встроенные цвета стилей, макеты и тому подобное, делая экран очень персонализированным.

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Есть ли у iPhone Always-on display

Функция постоянного отображения на телефонах Android не всегда включена по умолчанию. Ее надо активировать в настройках. Но такая возможность хотя бы есть. Apple применяет OLED экраны начиная с iPhone X, вышедшего в 2017 году, но до сих пор не может реализовать постоянное отображение информации на экране.

Мы видим, что использовать функцию постоянно включенного дисплея не так уж и сложно. Поэтому почти все современные Android-смартфоны с OLED-экранами предлагают поддержку этой функции.

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Серия iPhone 12 полностью перешла на OLED-экраны. Казалось бы, ограничений уже нет, но Apple все равно не спешит реализовывать постоянное отображение информации. Если iPhone захочет реализовать функцию всегда включенного дисплея, серьезных технических проблем не возникнет. Однако на данный момент ни один iPhone не поддерживает эту функцию.

В недавних сообщениях утверждается, что серия iPhone 14 Pro будет поддерживать Always-on display. Кроме того, с обновленной версией экрана LTPO он также будет поддерживать минимальную частоту обновления 1 Гц. Когда функция постоянного отображения активна, она может снизить частоту обновления до 1 Гц (1 раз в секунду). Это может эффективно экономить энергию, уменьшать влияние на срок службы батареи и улучшать качество отображения на экране.

На конференции разработчиков Apple — WWDC22 — Apple выпустила iOS 16 с переработанным интерфейсом экрана блокировки. Помимо серьезных изменений в стиле интерфейса, были добавлены такие виджеты, как погода и батарея. Пользователи могут настроить свой собственный интерфейс блокировки экрана. Интерфейс экрана блокировки теперь также может отображать такую ​​информацию, как уведомления о событиях, что стало более функциональным. Функция постоянно включенного дисплея может напрямую применяться к интерфейсу экрана блокировки. С новой функцией блокировки экрана Apple захочет оптимизировать расход батареи.

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Нужно ли пользоваться Always-on display

Функция постоянно включенного дисплея не только удобна, но и продлевает время автономной работы телефона. Предыдущий отчет показывает, что в бета-версии iOS 16 для разработчиков были обнаружены некоторые доказательства структуры кода, связанные с AOD (постоянное отображение). Это еще раз доказывает, что серия iPhone 14 Pro может поддерживать функцию постоянного отображения.

Как мы видим, Apple в очередной раз нужно было время, чтобы реализовать функцию, которая уже давно есть в Android. Это странно, ведь технически это было довольно просто. Так ходят слухи о том, что компания избавится от челки, переместив все датчики в два отверстия экрана. В этом случае за купертиновцев можно заступиться, ведь в отличии от Android смартфонов, iPhone предлагает систему разблокировки по 3D-распознанию лиц. Для этого нужны дополнительные датчики, и именно они расположены в челке. Отказ от них снизит безопасность разблокировки, а на это Apple не пойдет.

А вы что думаете о функции постоянного отображения? Пользуетесь ей или считаете излишеством? Делитесь мнениями в комментариях или в нашем Telegram-чате.