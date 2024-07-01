Это самые громкие беспроводные наушники, которыми я пользовался. Обзор realme Buds T110

Одна из главных жалоб, касающихся Bluetooth-гарнитур, — тихий звук в наушниках. Признаться честно, я и сам постоянно сталкиваюсь с такой проблемой: мне постоянно не хватает запаса громкости даже в моделях с поддержкой активного шумоподавления. Тем сильнее было мое удивление, что первым устройством, к которому у меня не нашлось подобной претензии, стали недорогие наушники realme Buds T110.

Это максимально доступная и по нынешним меркам даже дешевая модель, которая продается в российских магазинах за 2 490 ₽, а во время распродаж и в онлайн-рознице стоит и того меньше. Мои ожидания от наушников были под стать цене (минимальными). Но Bluetooth-гарнитура смогла меня приятно удивить, пускай недостатки у нее тоже нашлись. Об этом и о многом другом — в обзоре realme Buds T110.

Комплектация и дизайн realme Buds T110

realme Buds T110 поставляются в желтой коробке из тонкого картона. Материал упаковки, способной быстро потерять товарный вид после не самой аккуратной транспортировки, сразу дает понять, что перед нами устройство начального уровня и далеко не флагманская модель.

Комплект поставки выглядит еще бюджетнее. На моей памяти realme Buds T110 — первые беспроводные наушники, которые поставляются без зарядного кабеля. Поначалу этот факт меня даже возмутил. Но потом я открыл свою тумбочку, где к моменту знакомства с наушниками realme скопилось около десятка маленьких проводов от таких же Bluetooth-гарнитур, беспроводных мышек и зубных щеток, после чего я вспомнил, что ни разу ими не пользовался и всегда обходился зарядкой от смартфона или ноутбука.

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К счастью, от амбушюр отказываться не стали и положили в коробку пакетик с двумя парами накладок (S и L), а M-ки были уже изначально надеты на realme Buds T110.

Кейс Bluetooth-гарнитуры в черном цвете по ощущениям напомнил мне небольшой галечный камень: такая же форма и приятная матовая поверхность, которая не собирает отпечатки и не царапается, в отличие от глянца. На нижнем торце одиноко расположился разъем USB-C, а на лицевой стороне — светодиодный индикатор. Никаких элементов управления на корпусе нет.

Сами наушники тоже выполнены из матового пластика, за счет чего легко извлекаются из кейса. По форме это классическая внутриканальная модель с ножками. Ничего удивительного.

Как подключить беспроводные наушники к телефону

Зато процесс сопряжения откровенно порадовал. Стоило мне открыть кейс, как на экране моего смартфона появилось окно, предлагающее подключить беспроводные наушники к телефону. Жму «Подключиться», жду пару-тройку секунд, и — готово.

Так работает технология Google Fast Pair, поддержкой которой обзавелись realme Buds T110. Очень удобная штука, избавляющая от необходимости искать наушники в списке доступных Bluetooth-устройств, нажимать кнопку сопряжения на корпусе и проходить другие квесты. Просто открываешь кейс — наушники тут же подключаются, и уже со второго раза это происходит автоматически и не нужно подтверждать подключение.

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Кстати, по умолчанию наушники подключаются к смартфону через кодек AAC. В настройках Bluetooth его можно переключить на SBC, но сразу замечу, что по моим ощущениям это никак не влияет на качество звука. Продвинутых кодеков LDAC или aptX здесь нет.

Приложение realme Link на Андроид

Для более точечной настройки беспроводных наушников предлагается установить приложение realme Link. Оно представлено в магазине Google Play, а также на официальном сайте производителя в виде APK-файла.

Приложение настойчиво требует создать аккаунт realme, что мне не понравилось, однако после регистрации весь негатив схлынул, поскольку программа быстро обнаружила наушники и предложила несколько вариантов их настройки.

Во-первых, в realme Link можно выбрать эффект, настроив звук на баланс, а также акцент на низкие или высокие частоты. Во-вторых, здесь представлено две полезные функции:

увеличение громкости;

игровой режим.

Подробнее о них поговорим чуть позже, а пока перечислю другие возможности приложения: обновление прошивки наушников и настройки кнопок управления.

Качество звука в наушниках

Что сразу хочется отметить, так это удобную посадку гарнитуры в ушах. Со стандартными амбушюрами она держится плотно и не вылетает, сколько ни мотай головой. Впрочем, посадка — штука сугубо индивидуальная и зависит от особенностей каждого человека. Бывает даже так, что в одном ухе гарнитура сидит хорошо, а в другом — то и дело норовит выскочить.

Звук в беспроводных наушниках представляется более объективной характеристикой, хотя и тут многое зависит от слуха пользователя. И единственное, с чем невозможно спорить, так это тот факт, что realme Buds T110 — очень громкие Bluetooth-наушники. На моей памяти даже самые громкие.

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По умолчанию они звучат громче среднего, но при активации увеличения громкости в приложении realme Link наушники вообще становятся в этом плане непревзойденными. На максимальных значениях звук становится очень громким, но в то же время не превращается в кашу. Однако тут важную роль играет жанр музыки.

Поп-музыка, рэп и электроника заходят в realme Buds T110 на ура. Наушники, использующие большие 10-миллиметровые динамики, создают объемное звучание и делают акцент на средние и низкие частоты, которые можно еще усилить, активировав в приложении эффект Bass Boost+. Одним словом — качает, и прилично!

С любой инструментальной музыкой, будь то рок или фолк, дела обстоят сложнее. Расслышать все детали не получится, хотя стоит заметить: даже в этих жанрах звук в realme Buds T110 нельзя назвать плохим. Он определенно лучше, чем у других моделей за эти деньги, но в то же время не дотягивает до эталонных образцов, и настоящий меломан поймет, что рис из таких наушников получается скорее разваренным, чем рассыпчатым.

Если качество звука в беспроводных наушниках не самое топовое, то к стабильности соединения нет никаких вопросов. Используя протокол Bluetooth 5.4, гарнитура не теряет коннект даже через несколько стен, а потому в realme Buds T110 можно свободно перемещаться по всей площади 3-комнатной квартиры.

Также нет никаких проблем с синхронизацией звука и картинки. Аудиодорожка не отстает от видео и без дополнительных манипуляций, но при желании в realme Link можно активировать игровой режим, снижающий задержку до 88 мс, что наверняка пригодится в шутерах, где для быстрой реакции важная каждая доля секунды.

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Качество микрофонов в наушниках тоже порадовало. За время использования ни один собеседник не смог почувствовать разницу передачи голоса между встроенным микрофоном смартфона и Bluetooth-гарнитурой. Она наверняка есть, но заметить ее крайне сложно.

Управление беспроводными наушниками

С обратной стороны realme Buds T110 имеют сенсорную поверхность, предназначенную для управления наушниками. По умолчанию доступны следующие сценарии:

двойное касание — воспроизведение/пауза;

тройное касание — следующий/предыдущий трек;

нажатие с удержанием — уменьшение/увеличение громкости.

Они поддаются настройке в приложении для подключения наушников, но, как ни крути, управление не самое удобное. Во-первых, непонятно, почему гарнитура не поддерживает одинарное касание. Во-вторых, каждый тап по наушнику сопровождается неприятными ощущениями в ушном канале.

Воспроизведением удобнее управлять со смартфона. Для меня это не является серьезным недостатком, но, если вы вдруг ждали управления нажатием на ножку, то вас постигнет разочарование. realme Buds T110 — недорогие беспроводные наушники, а потому они не оснащены ни датчиками давления, ни датчиками обнаружения для автопаузы.

Время работы беспроводных наушников

За две недели активного использования мне так и не удалось полностью разрядить realme Buds T110. Поэтому могу просто охарактеризовать автономность как хорошую и привести цифры от производителя:

7 часов работы вне кейса;

38 часов работы с учетом аккумулятора кейса;

10 минут зарядки для 2 часов работы.

Соответствуют ли эти цифры реальности сказать не ручаюсь, но по личным ощущениям они по крайней мере очень близки, и беспроводные наушники действительно работают долго.

Стоит ли покупать realme Buds T110

Памятуя о цене realme Buds T110, я могу смело их рекомендовать. Если вы ищете громкие беспроводные наушники, это — один из лучших вариантов, который порадует простотой сопряжения, низкой задержкой звука, насыщенными басами и стабильным соединением.

Вместе с тем не стоит питать ложных иллюзий относительно качества звука в Bluetooth-наушниках. realme Buds T110 играют хорошо, но не превосходно, а потому ценителям инструментальной музыки стоит подыскать модель подороже. Все-таки, как ни старайся, а за 2-2.5 тысячи рублей невозможно сделать наушники с лучшим звуком.