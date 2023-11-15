Илон Маск поперхнулся: Xiaomi представила свой первый электромобиль

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

Пока многие из нас потешались над китайскими производителями техники, за последнее время они сделали большой рывок, и яркое тому свидетельство — компания Xiaomi. Представив в 2010 году оболочку MIUI, уже в 2021-м она стала мировым лидером по объему выпуска смартфонов и значительно расширила ассортимент совместимых гаджетов. Однако новая эпоха для компании началась именно сегодня, ведь 15 ноября компания анонсировала первый электромобиль Xiaomi, а также объявила дату выхода революционного для себя продукта.

Илон Маск поперхнулся: Xiaomi представила свой первый электромобиль. Xiaomi все-таки выпустила свой первый электромобиль. Фото.

Xiaomi все-таки выпустила свой первый электромобиль

Первый автомобиль Xiaomi

Хотя в 2023 году китайские электрокары уже никого не удивляют, тот факт, что массовое производство автомобилей запускает Xiaomi, выглядит как очень большой и важный шаг. Компания сформировала обширную экосистему гаджетов, чем не может похвастать ни один автопроизводитель, а потому появление собственного транспортного средства в линейке умных устройств открывает перед Xiaomi небывалые перспективы захвата в свои лапы огромного количества потребителей. Теперь компания закрывает все технологические потребности человека, и ему даже не нужно смотреть в сторону других брендов.

Первый автомобиль Xiaomi. Так выглядит первый автомобиль Xiaomi. Фото.

Так выглядит первый автомобиль Xiaomi

Разговоры о первом автомобиле Xiaomi велись не один год, а в 2021-м генеральный директор Лэй Цзюнь уже анонсировал разработку электрокара. Но мечты воплотились в жизнь только сейчас. Компания официально представила электромобиль Xiaomi SU7 с его дополнительными модификациями SU7 Pro и SU7 Max в кузове классического седана и поделилась несколькими ключевыми характеристиками транспортного средства:

  • силовая установка — задний привод (300 л.с.) или полный привод (673 л.с.);
  • максимальная скорость — от 210 до 265 км/ч (зависит от версии);
  • колесная база — 3000 мм;
  • размер колес — 19 или 20 дюймов;
  • габариты автомобиля — 4997х1963х1455 мм;
  • снаряженная масса — 1980 кг;
  • общая масса — 2430 кг.

Также автомобиль Xiaomi предложит функцию разблокировки через распознавание лица, ETC (автоматическая оплата проезда без остановки) и LiDAR для автономного вождения (не во всех модификациях).

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Китайский электрокар Xiaomi

Несмотря на амбициозность Xiaomi, производство электромобиля было отдано на аутсорс. Выпуском транспортного средства займется китайское государственное предприятие Beijing Automotive Industry Holding (BAIC), у которого есть соответствующие заводские мощности.

Китайский электрокар Xiaomi. Электрокар Xiaomi будут собирать на заводе BAIC. Фото.

Электрокар Xiaomi будут собирать на заводе BAIC

Внутренние компоненты автомобиля Xiaomi тоже собраны, что называется, с мира по нитке. В частности, производством электродвигателя для транспортного средства занимается United Automotive Electronics. Но на месте окажется шильдик Xiaomi, а программное обеспечение в лице оболочки HyperOS позволит плотно взаимодействовать с другими устройствами компании.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Когда выйдет автомобиль Xiaomi

Завод BAIC уже выпустил несколько тестовых экземпляров ТС, а серийное производство автомобиля Xiaomi начнется в декабре 2023 года. Появление транспортного средства в продаже ожидается в феврале 2024 года.

Когда выйдет автомобиль Xiaomi. Фото автомобиля изнутри. Фото.

Фото автомобиля изнутри

Разумеется, первым делом электрокар Xiaomi пройдет обкатку на китайских дорогах. О выходе ТС на другие рынки речь пока не идет. Все будет зависеть от успеха или неуспеха продукта, на что не в последнюю очередь повлияет цена.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Цена электромобиля Xiaomi

Стоимость автомобиля Xiaomi названа не была. Но пару лет назад, рассказывая о планах выпустить свое первое транспортное средство, генеральный директор Лэй Цзюнь обмолвился о ценовом диапазоне 100-300 тысяч юаней (~ 1,25-3,75 миллиона рублей). Точную информацию мы получим к концу 2023-го или уже после Нового года.

Цена электромобиля Xiaomi. Скорее всего, цена станет известна только в следующем году. Фото.

Скорее всего, цена станет известна только в следующем году

В случае выхода этого или следующего поколения ТС за пределы КНР его цена будет значительно выше. Но даже при таких раскладах первый электрокар Xiaomi видится достойным конкурентом Tesla.

Теги
Лонгриды для вас
7 крутых функций iPhone 15 Pro, которые позаимствованы у Android

И снова нет повода не поговорить о телефоне, само появление которого многих тут сильно раздражает, если судить по комментариям. Но поговорить надо, ведь в нем тоже есть свои плюсы. После презентации нам казалось, что в телефоне ничего не поменялось. Тем не менее, изменения есть, хотя часть из этих новшеств уже были представлены в Android-смартфонах даже в далеком прошлом. По какой-то причине от них отказались. Давайте честно признаемся, что это действительно хорошие изменения и они могут обрести вторую жизнь, а то и вообще стать предметом гордости тех производителей, которые вернут их на обратно.

Читать далее
Какая зарядка нужна вашему телефону и что означают популярные сокращения

Как и все технологии, смартфоны становятся лучше с каждым поколением. Поскольку технология аккумуляторов отстает от скачков в циклах разработки смартфонов, производители вынуждены внедрять инновации. Если их батареи не могут работать целыми днями, мы, по крайней мере, можем заставить их заряжаться быстро. И, как мне кажется, именно быстрая зарядка лучше огромного тяжелого аккумулятора. Это и для дизайна хорошо, и носить такой смартфон проще, и проблема разряда решается. Но что мы знаем о быстрой зарядке и какой она бывает?

Читать далее
С этими электрическими зубными щетками вам будут не страшны походы к стоматологу

Заметили, как различные гаджеты, делающие жизнь комфортнее, последнее время просто заполонили наши дома? Я вот совершенно не могу представить себе утреннюю и вечернюю чистку зубов без электрической зубной щетки. Даже если куда-то еду ночевать, то обязательно беру ее с собой. Эффективность использования не идет ни в какое сравнение с обычной щеткой. Полость рта очищается гораздо качественнее и с минимальными энергозатратами с вашей стороны. Если вы давно задумывались о покупке подобного устройства, то как нельзя кстати подоспела распродажа на AliExpress, на которой с очень хорошей скидкой можно заказать щетки Oclean Voyage и Oclean XS.

Читать далее