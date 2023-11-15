Илон Маск поперхнулся: Xiaomi представила свой первый электромобиль

Пока многие из нас потешались над китайскими производителями техники, за последнее время они сделали большой рывок, и яркое тому свидетельство — компания Xiaomi. Представив в 2010 году оболочку MIUI, уже в 2021-м она стала мировым лидером по объему выпуска смартфонов и значительно расширила ассортимент совместимых гаджетов. Однако новая эпоха для компании началась именно сегодня, ведь 15 ноября компания анонсировала первый электромобиль Xiaomi, а также объявила дату выхода революционного для себя продукта.

Первый автомобиль Xiaomi

Хотя в 2023 году китайские электрокары уже никого не удивляют, тот факт, что массовое производство автомобилей запускает Xiaomi, выглядит как очень большой и важный шаг. Компания сформировала обширную экосистему гаджетов, чем не может похвастать ни один автопроизводитель, а потому появление собственного транспортного средства в линейке умных устройств открывает перед Xiaomi небывалые перспективы захвата в свои лапы огромного количества потребителей. Теперь компания закрывает все технологические потребности человека, и ему даже не нужно смотреть в сторону других брендов.

Разговоры о первом автомобиле Xiaomi велись не один год, а в 2021-м генеральный директор Лэй Цзюнь уже анонсировал разработку электрокара. Но мечты воплотились в жизнь только сейчас. Компания официально представила электромобиль Xiaomi SU7 с его дополнительными модификациями SU7 Pro и SU7 Max в кузове классического седана и поделилась несколькими ключевыми характеристиками транспортного средства:

силовая установка — задний привод (300 л.с.) или полный привод (673 л.с.);

— задний привод (300 л.с.) или полный привод (673 л.с.); максимальная скорость — от 210 до 265 км/ч (зависит от версии);

— от 210 до 265 км/ч (зависит от версии); колесная база — 3000 мм;

— 3000 мм; размер колес — 19 или 20 дюймов;

— 19 или 20 дюймов; габариты автомобиля — 4997х1963х1455 мм;

— 4997х1963х1455 мм; снаряженная масса — 1980 кг;

— 1980 кг; общая масса — 2430 кг.

Также автомобиль Xiaomi предложит функцию разблокировки через распознавание лица, ETC (автоматическая оплата проезда без остановки) и LiDAR для автономного вождения (не во всех модификациях).

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Китайский электрокар Xiaomi

Несмотря на амбициозность Xiaomi, производство электромобиля было отдано на аутсорс. Выпуском транспортного средства займется китайское государственное предприятие Beijing Automotive Industry Holding (BAIC), у которого есть соответствующие заводские мощности.

Внутренние компоненты автомобиля Xiaomi тоже собраны, что называется, с мира по нитке. В частности, производством электродвигателя для транспортного средства занимается United Automotive Electronics. Но на месте окажется шильдик Xiaomi, а программное обеспечение в лице оболочки HyperOS позволит плотно взаимодействовать с другими устройствами компании.

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Когда выйдет автомобиль Xiaomi

Завод BAIC уже выпустил несколько тестовых экземпляров ТС, а серийное производство автомобиля Xiaomi начнется в декабре 2023 года. Появление транспортного средства в продаже ожидается в феврале 2024 года.

Разумеется, первым делом электрокар Xiaomi пройдет обкатку на китайских дорогах. О выходе ТС на другие рынки речь пока не идет. Все будет зависеть от успеха или неуспеха продукта, на что не в последнюю очередь повлияет цена.

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Цена электромобиля Xiaomi

Стоимость автомобиля Xiaomi названа не была. Но пару лет назад, рассказывая о планах выпустить свое первое транспортное средство, генеральный директор Лэй Цзюнь обмолвился о ценовом диапазоне 100-300 тысяч юаней (~ 1,25-3,75 миллиона рублей). Точную информацию мы получим к концу 2023-го или уже после Нового года.

В случае выхода этого или следующего поколения ТС за пределы КНР его цена будет значительно выше. Но даже при таких раскладах первый электрокар Xiaomi видится достойным конкурентом Tesla.