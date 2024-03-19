Infinix показала аналог MagSafe для Android и она лучше, чем у Apple. Что в ней уникального

Все мы привыкли к тому, что быстрая зарядка стала чем-то обыденным. Правда, многие производители хитрят и клянутся красивой вывеской «быстрая зарядка» на что-то с мощностью 20–30 Вт. Но мы им тут не судьи. Лучше давайте поговорим о том, что действительно меняется в мире быстрых зарядок, и о том, что производителям до сих пор есть чем нас удивить. И пусть сейчас произошло событие, которое не показало нам каких-то выдающихся цифр, которых мы еще не видели. Важно не это, а то, что сама по себе быстрая зарядка продолжает развиваться и предлагать нам новые функции и возможности. На этот раз отметился все еще стремительно развивающийся, но уже добившийся многого бренд Infinix.

Новые смартфоны Infinix

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Сейчас мы получили новый горизонт быстрой зарядки, а Infinix продемонстрировала свою лабораторию All-Round HyperSpeed Lab и представила революционные продукты на международной трассе Формулы-1 «Сепанг». Также были представлены новые смартфоны серии Infinix NOTE 40, но о них мы поговорим чуть позже отдельно, ведь там действительно есть что рассказать. Одно только светящееся кольцо на задней стенке чего стоит. Поэтому подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы ничего не пропустить.

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Представленная новинка представляет собой значительный прогресс в технологии Infinix All-Round FastCharge 2.0. Она дает нам такие инновации, как 100-ваттная многоскоростная зарядка FastCharge, беспроводная зарядка MagCharge и самостоятельно разработанный чип, поддерживающий многофункциональные режимы зарядки. Внешне это напоминает то, что пару лет назад показала Apple со своим MagSafe, но намного лучше.

Магнитная зарядка для Android

Для того чтобы показать, что компания не просто выпустила «какие-то там технологии на бумаге», она сразу представила набор аксессуаров MagCharge, в который входит внешний аккумулятор и стационарная беспроводная зарядка для новых телефонов. Кстати, с iPhoen она тоже работает, но не так хорошо, как с решениями самого китайского бренда.

В серии NOTE 40 реализована технология All-Round FastCharge 2.0, основанная на первом чипе Cheetah X1 собственной разработки Infinix. Этот чип объединяет в себе высокоточное определение мощности, безопасное определение напряжения и универсальную поддержку сценариев, обеспечивая высокую эффективность зарядки при сохранении высокого уровня безопасности.

Новый смартфон может заряжаться с мощностью 100 Вт, достигая половины своего заряда всего за 8 минут в гиперрежиме. Кроме того, в устройстве предусмотрены функции борьбы с повышением температуры и интеллектуальный режим для индивидуальной зарядки. Серия может похвастаться аккумуляторами высокой плотности, выдерживающими 1600 полных циклов при сохранении 80% своего ресурса.

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Беспроводной магнитный внешний аккумулятор Wireless Magcharge не может работать с такой скоростью, но свои 20 Вт он выдает, что тоже хорошо и превосходит показатели своего класса. В линейку входит комплект Infinix MagKit для удобной магнитной зарядки, включающий чехол для телефона MagCase, магнитную зарядную панель MagPad и магнитный пауэрбанк MagPower.

Технология Extreme-Temp Tech обеспечивает надежную зарядку даже при низких температурах, вплоть до –20 °C, что идеально подходит для эксплуатации холодными российскими зимами, одна из которых уже подошла к концу.

Телефон, который не греется во время зарядки

Интересной особенностью, которая и раньше встречалась в смартфонах Infinix, но теперь получила развитие, является Bypass Charging 2.0. Она позволяет фильтровать ток, делая так, что во время игры ваш аккумулятор не будет заряжаться при подключении питания. Энергия будет направляться на вычислительные компоненты. Благодаря этому аккумулятор не будет греться, и общая температура смартфона снизится довольно существенно.

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Уделили внимание и обратной зарядке, которая позволяет питать другие устройства проводным или беспроводным способом на скорости до 10 Вт. Поддержка протокола PD3.0 позволяет заряжать ноутбуки с помощью зарядного устройства телефона, избавляя от необходимости использовать несколько зарядных устройств. Все это прибавляет «100 очков» к универсальности и удобству использования.

Как я уже сказал, о самих смартфонах мы расскажем в отдельных материалах в самое ближайшее время, а пока просто перечислю характеристики Infinix NOTE 40 Pro+ 5G, который впечатлил меня больше всего, как настоящий субфлагман.

Характеристики Infinix NOTE 40 Pro+

Характеристика Значение Чипсет MediaTek DIMENSITY 7020 (8 ядер, 2,2 ГГц) Основная камера 108 Мп (F/1.75) OIS + 2 Мп (F/2.4) + 2 Мп (F/2.4) Фронтальная камера 32 Мп (F/2.2) Запись видео 2K 30fps или 1080p 60fps Хранилище 256 ГБ Оперативная память 12 ГБ Аккумулятор 4 600 мА-ч (100 Вт) Экран 6,78” (AMOLED, 1080х2436, 1 300 нит, 120 Гц, 5 000 000:1) Защита от воды и пыли IP63 Операционная система XOS 14 (Android 14 + 2 года обновлений ОС и 3 года обновлений безопасности)

Все это я уже успел проверить в деле и почти готов поделиться своим мнением. А почему мне нужно еще немного времени, прежде чем написать полный обзор, вы узнаете, когда прочитаете его.