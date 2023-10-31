5 важных настроек XOS в смартфоне Infinix, которые нужно включить сразу после покупки

Пока фанаты техники ищут, какой смартфон купить в России в 2023, практичные пользователи находят более универсальные варианты. Например, устройства от Infinix — топ по соотношению цена/качество, который без труда можно найти в любом магазине электроники, не переплатив лишнего. Одним из достоинств устройства, несомненно, является удобная операционка XOS, разительно отличающаяся от других оболочек. Стали обладателем ультрамодного Infinix Note 30 VIP Racing Edition? Поздравляем! Сразу после распаковки не забудьте правильно настроить XOS, чтобы получить от смартфона максимум удовольствия!

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Как настроить жесты на Андроид

Управлять cмартфоном Infinix легко при помощи жестов: достаточно провести от левого или правого края к середине, чтобы вернуться в предыдущий пункт меню. Если до этого вы пользовались тремя кнопками внизу экрана, то моментально позабудете об этом! Однако разработчики предусмотрели и дополнительную фичу Smart Panel — небольшое табло с наиболее актуальными приложениями, которое открывается, если потянуть за край экрана. Нравится, но иногда мешает? Выход есть.

Откройте настройки.

Выберите «Система».

Нажмите «Системная навигация» и перейдите в пункт «Настройки».

В графе «Чувствительность по краям экрана» передвиньте ползунок влево до конца и проверьте: теперь потребуется длительный свайп, чтобы открыть Smart Panel, а не короткий! При этом жест «Назад» продолжит работать как и прежде, а в приложениях быстрый доступ и вовсе перестанет открываться, не мешая прохождению игр.

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Как улучшить графику в играх на Андроид

Складывается ощущение, что разработчики XOS для Infinix позаботились вообще обо всех пользователях, учитывая то, сколько разных параметров есть в системе. В частности, не забыли о тех, кто фанатеет от мобильного гейминга: в недрах оболочки есть классный параметр «Улучшение графики». С его помощью можно настроить качество изображения в игре, чтобы картинка была максимально комфортной.

Зайдите в настройки и выберите «Специальные возможности».

Перейдите в пункт «Игровой режим», а затем — «Улучшение графики».

Теперь выберите из списка любую настройку, которая вам нравится больше всего и следуйте подсказкам системы.

Например, «Классическая» добавит размытости, а «Реалистичная» — резкости. Имейте в виду, что она может работать не во всех играх — список отобразится прямо в этом меню.

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Уведомления в играх на Андроид

Дополнительно я рекомендую включить еще один параметр — «Способ оповещения о сообщениях в играх». Благодаря ему вам не придется включать отдельный режим, который обычно отключает уведомления в играх. Все можно сделать совершенно иначе и сделать текст сообщений в виде бегущей строки вверху экрана. Работает это так.

Перейдите в Настройки — «Специальные возможности».

Выберите «Игровой режим», затем «Способ оповещения о сообщениях».

Нажмите «Всплывающее уведомление», а внизу активируйте «Потоковое оповещение».

Теперь в играх уведомления будут приходить не в виде пуша, а в качестве бегущей строки. Это занимает меньше места и практически не отвлекает в отличие от обычного уведомления. Такую фичу нужно включить в обязательном порядке, если стали обладателем игрового смартфона Infinix!

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Как сделать красивое видео на телефоне

Чем мне нравятся Андроид-смартфоны — так это предустановленными функциями для редактирования видео. Infinix переплюнул их всех: в частности, здесь прямо в приложении Камера расположена отдельная вкладка «Пленка», с помощью которой можно снять крутое видео. Суть в том, что вам даже не понадобится его редактировать — просто выбираете нужный пресет, а все остальное за вас сделает система.

Например, если выбрать «Винтаж», вам будет предложено снять несколько видеороликов с эффектом старой пленки. В процессе для них будет также применяться коллаж, чтобы один и тот же отрывок отображался по всему экрану, а фоном будет играть забавная музыка.

Вы сможете переключиться на фронталку и запечатлеть себя или людей, а также сохранить черновик, чтобы продолжить с нужного момента. В итоге, получится забавный ролик, которое не стыдно выложить в соцсети! Таких эффектов для видео в камере смартфона Инфиникс, а полезных фишек — еще больше.

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Что такое Xhide на смартфоне Infinix

Андроид неплохо защищает пользовательские данные. Смартфоны Инфиникс имеют дополнительный уровень безопасности в пункте «Конфиденциальности»: нажатием кнопки «Оптимизировать» система подскажет вам, что еще сделать, чтобы защитить смартфон на XOS от кражи или взлома.

Например, скрыть важные данные при помощи функции Xhide — отдельного защищенного хранилища, куда можно поместить любые медиафайлы, включая сами приложения. После этого они исчезнут с рабочего стола, а доступ можно будет получить только по отпечатку или паролю от телефона. При необходимости их можно раскрыть буквально в пару кликов, вернув значок на экран. Удивительно, как такие полезные функции поместились в одном недорогом Infinix Note 30 VIP.

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